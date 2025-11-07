BursaDEX+
Harga live Elon for AfD hari ini adalah 0.002436 USD. Lacak informasi harga aktual ELON4AFD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELON4AFD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ELON4AFD

Info Harga ELON4AFD

Penjelasan ELON4AFD

Situs Web Resmi ELON4AFD

Tokenomi ELON4AFD

Prakiraan Harga ELON4AFD

Riwayat ELON4AFD

Panduan Membeli ELON4AFD

Konverter ELON4AFD ke Mata Uang Fiat

Spot ELON4AFD

Futures USDT-M ELON4AFD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Elon for AfD

Harga Elon for AfD(ELON4AFD)

Harga Live 1 ELON4AFD ke USD:

$0.00243
+0.16%1D
USD
Grafik Harga Live Elon for AfD (ELON4AFD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:32:13 (UTC+8)

Informasi Harga Elon for AfD (ELON4AFD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002395
Low 24 Jam
$ 0.00245
High 24 Jam

$ 0.002395
$ 0.00245
$ 0.2476248248952964
$ 0.00005718457428434
+0.74%

+0.16%

-13.81%

-13.81%

Harga aktual Elon for AfD (ELON4AFD) adalah $ 0.002436. Selama 24 jam terakhir, ELON4AFD diperdagangkan antara low $ 0.002395 dan high $ 0.00245, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELON4AFD adalah $ 0.2476248248952964, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00005718457428434.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELON4AFD telah berubah sebesar +0.74% selama 1 jam terakhir, +0.16% selama 24 jam, dan -13.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Elon for AfD (ELON4AFD)

No.5376

$ 0.00
$ 54.97K
$ 2.44M
0.00
999,971,569
SOL

Kapitalisasi Pasar Elon for AfD saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.97K. Suplai beredar ELON4AFD adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999971569. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.44M.

Riwayat Harga Elon for AfD (ELON4AFD) USD

Pantau perubahan harga Elon for AfD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000388+0.16%
30 Days$ -0.001162-32.30%
60 Hari$ -0.00156-39.04%
90 Hari$ -0.001744-41.73%
Perubahan Harga Elon for AfD Hari Ini

Hari ini, ELON4AFD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000388 (+0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Elon for AfD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001162 (-32.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Elon for AfD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELON4AFD terlihat mengalami perubahan $ -0.00156 (-39.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Elon for AfD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001744 (-41.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Elon for AfD (ELON4AFD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Elon for AfD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Elon for AfD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ELON4AFD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Elon for AfD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Elon for AfD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Elon for AfD (USD)

Berapa nilai Elon for AfD (ELON4AFD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Elon for AfD (ELON4AFD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elon for AfD.

Cek prediksi harga Elon for AfD sekarang!

Tokenomi Elon for AfD (ELON4AFD)

Memahami tokenomi Elon for AfD (ELON4AFD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELON4AFD sekarang!

Cara membeli Elon for AfD (ELON4AFD)

Ingin mengetahui cara membeli Elon for AfD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Elon for AfD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Elon for AfD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Elon for AfD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Elon for AfD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Elon for AfD

Berapa nilai Elon for AfD (ELON4AFD) hari ini?
Harga live ELON4AFD dalam USD adalah 0.002436 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELON4AFD ke USD saat ini?
Harga ELON4AFD ke USD saat ini adalah $ 0.002436. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Elon for AfD?
Kapitalisasi pasar ELON4AFD adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELON4AFD?
Suplai beredar ELON4AFD adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELON4AFD?
ELON4AFD mencapai harga ATH sebesar 0.2476248248952964 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELON4AFD?
ELON4AFD mencapai harga ATL 0.00005718457428434 USD.
Berapa volume perdagangan ELON4AFD?
Volume perdagangan 24 jam live ELON4AFD adalah $ 54.97K USD.
Akankah harga ELON4AFD naik lebih tinggi tahun ini?
ELON4AFD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELON4AFD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Elon for AfD (ELON4AFD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

