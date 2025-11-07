BursaDEX+
Harga live TEH EPIK DUCK hari ini adalah 0.002137 USD. Lacak informasi harga aktual EPIK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EPIK dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.002137
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:46 (UTC+8)

Informasi Harga TEH EPIK DUCK (EPIK) (USD)

$ 0.001852
$ 0.002265
$ 0.001852
$ 0.002265
$ 0.05957419152210185
$ 0.001254185296328304
Harga aktual TEH EPIK DUCK (EPIK) adalah $ 0.002137. Selama 24 jam terakhir, EPIK diperdagangkan antara low $ 0.001852 dan high $ 0.002265, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEPIK adalah $ 0.05957419152210185, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001254185296328304.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EPIK telah berubah sebesar -0.56% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -19.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TEH EPIK DUCK (EPIK)

No.4266

$ 0.00
$ 92.06
$ 1.81M
0.00
846,671,686.83
SOL

Kapitalisasi Pasar TEH EPIK DUCK saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 92.06. Suplai beredar EPIK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 846671686.83. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.81M.

Riwayat Harga TEH EPIK DUCK (EPIK) USD

Pantau perubahan harga TEH EPIK DUCK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000085+0.04%
30 Days$ -0.000413-16.20%
60 Hari$ -0.002062-49.11%
90 Hari$ -0.004051-65.47%
Perubahan Harga TEH EPIK DUCK Hari Ini

Hari ini, EPIK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000085 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TEH EPIK DUCK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000413 (-16.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TEH EPIK DUCK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EPIK terlihat mengalami perubahan $ -0.002062 (-49.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TEH EPIK DUCK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004051 (-65.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TEH EPIK DUCK (EPIK)?

Lihat halaman Riwayat Harga TEH EPIK DUCK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TEH EPIK DUCK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EPIK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TEH EPIK DUCK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TEH EPIK DUCK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TEH EPIK DUCK (USD)

Berapa nilai TEH EPIK DUCK (EPIK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TEH EPIK DUCK (EPIK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TEH EPIK DUCK.

Cek prediksi harga TEH EPIK DUCK sekarang!

Tokenomi TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memahami tokenomi TEH EPIK DUCK (EPIK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EPIK sekarang!

Cara membeli TEH EPIK DUCK (EPIK)

Ingin mengetahui cara membeli TEH EPIK DUCK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TEH EPIK DUCK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EPIK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TEH EPIK DUCK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TEH EPIK DUCK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi TEH EPIK DUCK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TEH EPIK DUCK

Berapa nilai TEH EPIK DUCK (EPIK) hari ini?
Harga live EPIK dalam USD adalah 0.002137 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EPIK ke USD saat ini?
Harga EPIK ke USD saat ini adalah $ 0.002137. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TEH EPIK DUCK?
Kapitalisasi pasar EPIK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EPIK?
Suplai beredar EPIK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EPIK?
EPIK mencapai harga ATH sebesar 0.05957419152210185 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EPIK?
EPIK mencapai harga ATL 0.001254185296328304 USD.
Berapa volume perdagangan EPIK?
Volume perdagangan 24 jam live EPIK adalah $ 92.06 USD.
Akankah harga EPIK naik lebih tinggi tahun ini?
EPIK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EPIK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TEH EPIK DUCK (EPIK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.002137
