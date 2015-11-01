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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethereum Classic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethereum Classic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Ethereum Classic (ETC) Hari Ini

Analisis Teknis Ethereum Classic (ETC) Hari Ini

Halaman Analisis Ethereum Classic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethereum Classic di bawah ini.

Perubahan Harga Ethereum Classic (ETC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$6.94---0.29%-2.67%-17.48%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ethereum Classic

Indikator Teknikal Ethereum Classic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ethereum Classic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 4
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
6.9346
6.9343
R2
6.9343
6.9339
R1
6.9336
6.9337
PP
6.9333
6.9333
S1
6.9326
6.9329
S2
6.9323
6.9327
S3
6.9316
6.9323

Sinyal Pasar Ethereum Classic

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$9.83 M
$10.51 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.36 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.34 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.48M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.59 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$6.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ethereum Classic

Aliran Masuk BersihHarga ETCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M6.94
2026-07-27-$0.37 M6.91
2026-07-26-$0.23 M6.98
2026-07-25$0.15 M6.62
2026-07-24-$0.53 M6.67

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Ethereum Classic Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Ethereum Classic (ETC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ethereum Classic secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ETC/USDT
$6.93
$6.93$6.93
0.00%
0.00% (USDT)
ETC/USDC
$6.922
$6.922$6.922
0.00%
0.00% (USDT)
ETC/BTC
$0.0001066
$0.0001066$0.0001066
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ETC
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USD

1 ETC = 6.94 USD

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