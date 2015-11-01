Analisis Teknis Ethereum Classic (ETC) Hari Ini Halaman Analisis Ethereum Classic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethereum Classic di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ethereum Classic (ETC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $6.94 -- -0.29% -2.67% -17.48%

Indikator Teknikal Ethereum Classic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ethereum Classic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 4 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 6.9346 6.9343 R2 6.9343 6.9339 R1 6.9336 6.9337 PP 6.9333 6.9333 S1 6.9326 6.9329 S2 6.9323 6.9327 S3 6.9316 6.9323

Sinyal Pasar Ethereum Classic Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.67M $9.83 M $10.51 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $2.36 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.34 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.48M Pembelian Aktif 7 Hari $5.59 M Penjualan Aktif 7 Hari $6.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ethereum Classic Aliran Masuk Bersih Harga ETCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 6.94 2026-07-27 -$0.37 M 6.91 2026-07-26 -$0.23 M 6.98 2026-07-25 $0.15 M 6.62 2026-07-24 -$0.53 M 6.67 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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