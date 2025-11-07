Apa yang dimaksud dengan FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

FANC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FANC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FANC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang FANC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FANC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FANC (USD)

Berapa nilai FANC (FANC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FANC (FANC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FANC.

Cek prediksi harga FANC sekarang!

Tokenomi FANC (FANC)

Memahami tokenomi FANC (FANC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FANC sekarang!

Cara membeli FANC (FANC)

Ingin mengetahui cara membeli FANC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FANC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FANC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya FANC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FANC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FANC Berapa nilai FANC (FANC) hari ini? Harga live FANC dalam USD adalah 0.002542 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FANC ke USD saat ini? $ 0.002542 . Cobalah Harga FANC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FANC? Kapitalisasi pasar FANC adalah $ 3.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FANC? Suplai beredar FANC adalah 1.53B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FANC? FANC mencapai harga ATH sebesar 4.399394243120854 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FANC? FANC mencapai harga ATL 0.002435921839235735 USD . Berapa volume perdagangan FANC? Volume perdagangan 24 jam live FANC adalah $ 152.41K USD . Akankah harga FANC naik lebih tinggi tahun ini? FANC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FANC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

