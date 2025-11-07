BursaDEX+
Harga live Fandomdao hari ini adalah 0.011634 USD. Lacak informasi harga aktual FAND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FAND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Fandomdao(FAND)

Harga Live 1 FAND ke USD:

$0.011634
$0.011634
+0.95%1D
Grafik Harga Live Fandomdao (FAND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:14 (UTC+8)

Informasi Harga Fandomdao (FAND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00656
$ 0.00656$ 0.00656
Low 24 Jam
$ 0.0151
$ 0.0151$ 0.0151
High 24 Jam

$ 0.00656
$ 0.00656$ 0.00656

$ 0.0151
$ 0.0151$ 0.0151

$ 0.10515984987644081
$ 0.10515984987644081$ 0.10515984987644081

$ 0.00431498284483548
$ 0.00431498284483548$ 0.00431498284483548

+30.13%

+0.95%

+102.33%

+102.33%

Harga aktual Fandomdao (FAND) adalah $ 0.011634. Selama 24 jam terakhir, FAND diperdagangkan antara low $ 0.00656 dan high $ 0.0151, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFAND adalah $ 0.10515984987644081, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00431498284483548.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FAND telah berubah sebesar +30.13% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan +102.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fandomdao (FAND)

No.7797

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.24K
$ 67.24K$ 67.24K

$ 58.17M
$ 58.17M$ 58.17M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Fandomdao saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.24K. Suplai beredar FAND adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.17M.

Riwayat Harga Fandomdao (FAND) USD

Pantau perubahan harga Fandomdao untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010948+0.95%
30 Days$ -0.003469-22.97%
60 Hari$ -0.003768-24.47%
90 Hari$ -0.00789-40.42%
Perubahan Harga Fandomdao Hari Ini

Hari ini, FAND tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00010948 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fandomdao 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003469 (-22.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fandomdao 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FAND terlihat mengalami perubahan $ -0.003768 (-24.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fandomdao 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00789 (-40.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fandomdao (FAND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fandomdao sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fandomdao (FAND)

Fandomdao is a new Web 3.0 SocialFi platform for the global fandom of famous and new artists around the world.

Fandomdao tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fandomdao Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FAND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fandomdao di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fandomdao dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fandomdao (USD)

Berapa nilai Fandomdao (FAND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fandomdao (FAND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fandomdao.

Cek prediksi harga Fandomdao sekarang!

Tokenomi Fandomdao (FAND)

Memahami tokenomi Fandomdao (FAND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FAND sekarang!

Cara membeli Fandomdao (FAND)

Ingin mengetahui cara membeli Fandomdao? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fandomdao di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FAND ke Mata Uang Lokal

1 Fandomdao(FAND) ke VND
306.14871
1 Fandomdao(FAND) ke AUD
A$0.01791636
1 Fandomdao(FAND) ke GBP
0.00884184
1 Fandomdao(FAND) ke EUR
0.01000524
1 Fandomdao(FAND) ke USD
$0.011634
1 Fandomdao(FAND) ke MYR
RM0.04863012
1 Fandomdao(FAND) ke TRY
0.49083846
1 Fandomdao(FAND) ke JPY
¥1.768368
1 Fandomdao(FAND) ke ARS
ARS$16.88523858
1 Fandomdao(FAND) ke RUB
0.94514616
1 Fandomdao(FAND) ke INR
1.03158678
1 Fandomdao(FAND) ke IDR
Rp193.89992244
1 Fandomdao(FAND) ke PHP
0.68594064
1 Fandomdao(FAND) ke EGP
￡E.0.5502882
1 Fandomdao(FAND) ke BRL
R$0.0622419
1 Fandomdao(FAND) ke CAD
C$0.01640394
1 Fandomdao(FAND) ke BDT
1.41946434
1 Fandomdao(FAND) ke NGN
16.73946456
1 Fandomdao(FAND) ke COP
$44.57462394
1 Fandomdao(FAND) ke ZAR
R.0.20219892
1 Fandomdao(FAND) ke UAH
0.48932604
1 Fandomdao(FAND) ke TZS
T.Sh.28.584738
1 Fandomdao(FAND) ke VES
Bs2.640918
1 Fandomdao(FAND) ke CLP
$10.970862
1 Fandomdao(FAND) ke PKR
Rs3.28823376
1 Fandomdao(FAND) ke KZT
6.11983302
1 Fandomdao(FAND) ke THB
฿0.37670892
1 Fandomdao(FAND) ke TWD
NT$0.36053766
1 Fandomdao(FAND) ke AED
د.إ0.04269678
1 Fandomdao(FAND) ke CHF
Fr0.0093072
1 Fandomdao(FAND) ke HKD
HK$0.09039618
1 Fandomdao(FAND) ke AMD
֏4.4488416
1 Fandomdao(FAND) ke MAD
.د.م0.1081962
1 Fandomdao(FAND) ke MXN
$0.21604338
1 Fandomdao(FAND) ke SAR
ريال0.0436275
1 Fandomdao(FAND) ke ETB
Br1.79035626
1 Fandomdao(FAND) ke KES
KSh1.50241476
1 Fandomdao(FAND) ke JOD
د.أ0.008248506
1 Fandomdao(FAND) ke PLN
0.04281312
1 Fandomdao(FAND) ke RON
лв0.0511896
1 Fandomdao(FAND) ke SEK
kr0.11133738
1 Fandomdao(FAND) ke BGN
лв0.01966146
1 Fandomdao(FAND) ke HUF
Ft3.89227104
1 Fandomdao(FAND) ke CZK
0.24524472
1 Fandomdao(FAND) ke KWD
د.ك0.003560004
1 Fandomdao(FAND) ke ILS
0.03804318
1 Fandomdao(FAND) ke BOB
Bs0.0802746
1 Fandomdao(FAND) ke AZN
0.0197778
1 Fandomdao(FAND) ke TJS
SM0.10726548
1 Fandomdao(FAND) ke GEL
0.03152814
1 Fandomdao(FAND) ke AOA
Kz10.66360806
1 Fandomdao(FAND) ke BHD
.د.ب0.004374384
1 Fandomdao(FAND) ke BMD
$0.011634
1 Fandomdao(FAND) ke DKK
kr0.07527198
1 Fandomdao(FAND) ke HNL
L0.30643956
1 Fandomdao(FAND) ke MUR
0.53481498
1 Fandomdao(FAND) ke NAD
$0.20208258
1 Fandomdao(FAND) ke NOK
kr0.1186668
1 Fandomdao(FAND) ke NZD
$0.02059218
1 Fandomdao(FAND) ke PAB
B/.0.011634
1 Fandomdao(FAND) ke PGK
K0.0488628
1 Fandomdao(FAND) ke QAR
ر.ق0.04234776
1 Fandomdao(FAND) ke RSD
дин.1.18154904
1 Fandomdao(FAND) ke UZS
soʻm140.16864246
1 Fandomdao(FAND) ke ALL
L0.9755109
1 Fandomdao(FAND) ke ANG
ƒ0.02082486
1 Fandomdao(FAND) ke AWG
ƒ0.0209412
1 Fandomdao(FAND) ke BBD
$0.023268
1 Fandomdao(FAND) ke BAM
KM0.01966146
1 Fandomdao(FAND) ke BIF
Fr34.308666
1 Fandomdao(FAND) ke BND
$0.0151242
1 Fandomdao(FAND) ke BSD
$0.011634
1 Fandomdao(FAND) ke JMD
$1.8655119
1 Fandomdao(FAND) ke KHR
46.72284204
1 Fandomdao(FAND) ke KMF
Fr4.88628
1 Fandomdao(FAND) ke LAK
252.91303842
1 Fandomdao(FAND) ke LKR
රු3.54685758
1 Fandomdao(FAND) ke MDL
L0.197778
1 Fandomdao(FAND) ke MGA
Ar52.405353
1 Fandomdao(FAND) ke MOP
P0.093072
1 Fandomdao(FAND) ke MVR
0.1791636
1 Fandomdao(FAND) ke MWK
MK20.19790374
1 Fandomdao(FAND) ke MZN
MT0.7439943
1 Fandomdao(FAND) ke NPR
रु1.6485378
1 Fandomdao(FAND) ke PYG
82.508328
1 Fandomdao(FAND) ke RWF
Fr16.880934
1 Fandomdao(FAND) ke SBD
$0.09574782
1 Fandomdao(FAND) ke SCR
0.16787862
1 Fandomdao(FAND) ke SRD
$0.447909
1 Fandomdao(FAND) ke SVC
$0.10168116
1 Fandomdao(FAND) ke SZL
L0.20196624
1 Fandomdao(FAND) ke TMT
m0.040719
1 Fandomdao(FAND) ke TND
د.ت0.034425006
1 Fandomdao(FAND) ke TTD
$0.07876218
1 Fandomdao(FAND) ke UGX
Sh40.672464
1 Fandomdao(FAND) ke XAF
Fr6.608112
1 Fandomdao(FAND) ke XCD
$0.0314118
1 Fandomdao(FAND) ke XOF
Fr6.608112
1 Fandomdao(FAND) ke XPF
Fr1.198302
1 Fandomdao(FAND) ke BWP
P0.1564773
1 Fandomdao(FAND) ke BZD
$0.02338434
1 Fandomdao(FAND) ke CVE
$1.11500256
1 Fandomdao(FAND) ke DJF
Fr2.059218
1 Fandomdao(FAND) ke DOP
$0.74818254
1 Fandomdao(FAND) ke DZD
د.ج1.51916772
1 Fandomdao(FAND) ke FJD
$0.02652552
1 Fandomdao(FAND) ke GNF
Fr101.15763
1 Fandomdao(FAND) ke GTQ
Q0.08911644
1 Fandomdao(FAND) ke GYD
$2.43336744
1 Fandomdao(FAND) ke ISK
kr1.465884

Sumber Daya Fandomdao

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fandomdao, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fandomdao
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fandomdao

Berapa nilai Fandomdao (FAND) hari ini?
Harga live FAND dalam USD adalah 0.011634 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FAND ke USD saat ini?
Harga FAND ke USD saat ini adalah $ 0.011634. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fandomdao?
Kapitalisasi pasar FAND adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FAND?
Suplai beredar FAND adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FAND?
FAND mencapai harga ATH sebesar 0.10515984987644081 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FAND?
FAND mencapai harga ATL 0.00431498284483548 USD.
Berapa volume perdagangan FAND?
Volume perdagangan 24 jam live FAND adalah $ 67.24K USD.
Akankah harga FAND naik lebih tinggi tahun ini?
FAND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FAND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 FAND = 0.011634 USD

Perdagangkan FAND

FAND/USDT
$0.011634
$0.011634
+0.95%

