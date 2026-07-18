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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Flux, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Flux, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Flux (FLUX) Hari Ini

Analisis Teknis Flux (FLUX) Hari Ini

Halaman Analisis Flux menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLUX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Flux di bawah ini.

Perubahan Harga Flux (FLUX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0399---6.19%-10.30%-41.76%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Flux

Indikator Teknikal Flux

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Flux di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 7
Beli 10
Moving Averages:JualJual 8Netral 2Beli 4
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 5Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03979
0.03978
R2
0.03978
0.03977
R1
0.03977
0.03977
PP
0.03976
0.03976
S1
0.03975
0.03975
S2
0.03974
0.03975
S3
0.03973
0.03974

Sinyal Pasar Flux

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.01M
$1.04 M
$1.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Flux

Aliran Masuk BersihHarga FLUXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27-$0.04 M0.04
2026-07-26-$0.06 M0.04
2026-07-25$0.04 M0.04
2026-07-24-$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Flux Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Flux (FLUX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Flux secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLUX/USDT
$0.0399
$0.0399$0.0399
0.00%
0.00% (USDT)
FLUX/USDC
$0.03986
$0.03986$0.03986
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FLUX = 0.0399 USD

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