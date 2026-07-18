Analisis Teknis Flux (FLUX) Hari Ini Halaman Analisis Flux menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLUX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Flux di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Flux (FLUX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0399 -- -6.19% -10.30% -41.76%

Indikator Teknikal Flux

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Flux di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 7 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 4 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03979 0.03978 R2 0.03978 0.03977 R1 0.03977 0.03977 PP 0.03976 0.03976 S1 0.03975 0.03975 S2 0.03974 0.03975 S3 0.03973 0.03974

Sinyal Pasar Flux Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.01M $1.04 M $1.03 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Flux Aliran Masuk Bersih Harga FLUXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 -$0.04 M 0.04 2026-07-26 -$0.06 M 0.04 2026-07-25 $0.04 M 0.04 2026-07-24 -$0.01 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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