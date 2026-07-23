Harga Financie Token Hari Ini

Harga live Financie Token (FNCT) hari ini adalah Rp 0.0001639, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNCT ke IDR saat ini adalah Rp 0.0001639 per FNCT.

Financie Token saat ini berada di peringkat #1767 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 617.69K, dengan suplai yang beredar 3.77B FNCT. Selama 24 jam terakhir, FNCT diperdagangkan antara Rp 0.000162 (low) dan Rp 0.0001674 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 115.8519154169125317702, sementara all-time low aset ini adalah Rp 5.211647082934547598.

Dalam kinerja jangka pendek, FNCT bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -18.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 16.70K.

Informasi Pasar Financie Token (FNCT)

Peringkat No.1767 Kapitalisasi Pasar Rp 617.69KRp 617.69K Rp 617.69K Volume (24 Jam) Rp 16.70KRp 16.70K Rp 16.70K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 3.28MRp 3.28M Rp 3.28M Suplai Peredaran 3.77B 3.77B 3.77B Suplai Maks. 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Total Suplai 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Tingkat Peredaran 18.84% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Financie Token saat ini adalah Rp 617.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 16.70K. Suplai beredar FNCT adalah 3.77B, dan total suplainya sebesar 20000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 3.28M.