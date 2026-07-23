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Harga live Financie Token hari ini adalah 0.0001639 IDR. Kapitalisasi pasar FNCT adalah 617,689.539545947 IDR. Lacak informasi harga aktual FNCT ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Financie Token hari ini adalah 0.0001639 IDR. Kapitalisasi pasar FNCT adalah 617,689.539545947 IDR. Lacak informasi harga aktual FNCT ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Financie Token(FNCT)

Harga Live 1 FNCT ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live Financie Token (FNCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:59 (UTC+8)

Harga Financie Token Hari Ini

Harga live Financie Token (FNCT) hari ini adalah Rp 0.0001639, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNCT ke IDR saat ini adalah Rp 0.0001639 per FNCT.

Financie Token saat ini berada di peringkat #1767 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 617.69K, dengan suplai yang beredar 3.77B FNCT. Selama 24 jam terakhir, FNCT diperdagangkan antara Rp 0.000162 (low) dan Rp 0.0001674 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 115.8519154169125317702, sementara all-time low aset ini adalah Rp 5.211647082934547598.

Dalam kinerja jangka pendek, FNCT bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -18.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 16.70K.

Informasi Pasar Financie Token (FNCT)

No.1767

Rp 617.69K
Rp 617.69KRp 617.69K

Rp 16.70K
Rp 16.70KRp 16.70K

Rp 3.28M
Rp 3.28MRp 3.28M

3.77B
3.77B 3.77B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

18.84%

ETH

Kapitalisasi Pasar Financie Token saat ini adalah Rp 617.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 16.70K. Suplai beredar FNCT adalah 3.77B, dan total suplainya sebesar 20000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 3.28M.

Riwayat Harga Financie Token IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.000162
Rp 0.000162Rp 0.000162
Low 24 Jam
Rp 0.0001674
Rp 0.0001674Rp 0.0001674
High 24 Jam

Rp 0.000162
Rp 0.000162Rp 0.000162

Rp 0.0001674
Rp 0.0001674Rp 0.0001674

Rp 115.8519154169125317702
Rp 115.8519154169125317702Rp 115.8519154169125317702

Rp 5.211647082934547598
Rp 5.211647082934547598Rp 5.211647082934547598

-0.31%

--

-18.46%

-18.46%

Riwayat Harga Financie Token (FNCT) IDR

Pantau perubahan harga Financie Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.0001353-45.23%
60 HariRp -0.0001416-46.36%
90 HariRp -0.0001888-53.53%
Perubahan Harga Financie Token Hari Ini

Hari ini, FNCT tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Financie Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.0001353 (-45.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Financie Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FNCT terlihat mengalami perubahan Rp -0.0001416 (-46.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Financie Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.0001888 (-53.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Financie Token (FNCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Financie Token sekarang.

Analisis untuk Financie Token

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Financie Token terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Financie Token?

Harga token FNCT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Permintaan pasar dan volume perdagangan
2. Sentimen dan tren pasar kripto secara keseluruhan
3. Kemajuan pengembangan proyek serta kemitraan yang dibangun
4. Utilitas token dan kasus penggunaan dalam ekosistem Financie
5. Dinamika pasokan dan tokenomics
6. Berita regulasi yang memengaruhi proyek DeFi
7. Persaingan dari token finansial serupa
8. Adopsi dan tingkat keterlibatan komunitas
9. Daftar di bursa dan likuiditas
10. Kondisi ekonomi secara luas serta selera risiko investor

Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga menciptakan volatilitas harga yang lazim terjadi di pasar kripto.

Mengapa orang ingin tahu harga Financie Token hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Financie Token (FNCT) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, menentukan waktu untuk melakukan order beli/jual, menghitung laba/rugi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar guna tujuan pengelolaan risiko.

Prediksi Harga untuk Financie Token

Prediksi Harga Financie Token (FNCT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FNCT pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Financie Token (FNCT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Financie Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Financie Token yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FNCT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Financie Token.

Tentang Financie Token

FNCT adalah aset digital yang beroperasi di jaringan blockchain. Ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima dana secara global dengan cara yang aman dan efisien. FNCT menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang dikenal karena efisiensi energinya dan keamanannya. Model pasokan aset ini dibatasi, yang berarti ada jumlah token FNCT yang terbatas yang bisa ada. Aset digital ini biasanya digunakan untuk transaksi dalam ekosistem aslinya, tetapi juga memiliki potensi aplikasi dalam keuangan desentralisasi (DeFi) dan solusi berbasis blockchain lainnya.

Cara membeli & berinvestasi Financie Token di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Financie Token? Pembelian FNCT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Financie Token. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Financie Token (FNCT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Financie Token akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Financie Token (FNCT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Financie Token

Dengan memiliki Financie Token, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Financie Token (FNCT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Financie Token (FNCT)

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Sumber Daya Financie Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Financie Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Financie Token
Explorer Blok

Kategori :

Ethereum EcosystemGovernancePolygon Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Financie Token

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Financie Token (FNCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Financie Token Selengkapnya

FNCT USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FNCT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FNCT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Financie Token (FNCT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Financie Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FNCT/USDT
Rp2.932142388
Rp2.932142388Rp2.932142388
0.00%
0.00% (USDT)

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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1 FNCT = 2.926785246 IDR