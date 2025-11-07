Apa yang dimaksud dengan FNCY (FNCY)

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

FNCY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FNCY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FNCY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang FNCY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FNCY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FNCY (USD)

Berapa nilai FNCY (FNCY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FNCY (FNCY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FNCY.

Cek prediksi harga FNCY sekarang!

Tokenomi FNCY (FNCY)

Memahami tokenomi FNCY (FNCY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FNCY sekarang!

Cara membeli FNCY (FNCY)

Ingin mengetahui cara membeli FNCY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FNCY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FNCY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya FNCY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FNCY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FNCY Berapa nilai FNCY (FNCY) hari ini? Harga live FNCY dalam USD adalah 0.002705 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FNCY ke USD saat ini? $ 0.002705 . Cobalah Harga FNCY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FNCY? Kapitalisasi pasar FNCY adalah $ 2.94M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FNCY? Suplai beredar FNCY adalah 1.09B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FNCY? FNCY mencapai harga ATH sebesar 0.10729874606729983 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FNCY? FNCY mencapai harga ATL 0.001260556901762016 USD . Berapa volume perdagangan FNCY? Volume perdagangan 24 jam live FNCY adalah $ 68.98 USD . Akankah harga FNCY naik lebih tinggi tahun ini? FNCY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FNCY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting FNCY (FNCY)

