BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Based Froc hari ini adalah 0.000005188 USD. Lacak informasi harga aktual FROC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FROC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Based Froc hari ini adalah 0.000005188 USD. Lacak informasi harga aktual FROC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FROC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FROC

Info Harga FROC

Penjelasan FROC

Situs Web Resmi FROC

Tokenomi FROC

Prakiraan Harga FROC

Riwayat FROC

Panduan Membeli FROC

Konverter FROC ke Mata Uang Fiat

Spot FROC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Based Froc

Harga Based Froc(FROC)

Harga Live 1 FROC ke USD:

$0.000005178
$0.000005178$0.000005178
+2.35%1D
USD
Grafik Harga Live Based Froc (FROC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:33 (UTC+8)

Informasi Harga Based Froc (FROC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000004967
$ 0.000004967$ 0.000004967
Low 24 Jam
$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057
High 24 Jam

$ 0.000004967
$ 0.000004967$ 0.000004967

$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000004621791386317
$ 0.000004621791386317$ 0.000004621791386317

+2.10%

+2.35%

-14.15%

-14.15%

Harga aktual Based Froc (FROC) adalah $ 0.000005188. Selama 24 jam terakhir, FROC diperdagangkan antara low $ 0.000004967 dan high $ 0.0000057, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFROC adalah $ 0.000329366881092608, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000004621791386317.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FROC telah berubah sebesar +2.10% selama 1 jam terakhir, +2.35% selama 24 jam, dan -14.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Based Froc (FROC)

No.3962

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 518.80K
$ 518.80K$ 518.80K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Based Froc saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.43K. Suplai beredar FROC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 518.80K.

Riwayat Harga Based Froc (FROC) USD

Pantau perubahan harga Based Froc untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000011889+2.35%
30 Days$ -0.000004108-44.20%
60 Hari$ -0.000001865-26.45%
90 Hari$ -0.000009537-64.77%
Perubahan Harga Based Froc Hari Ini

Hari ini, FROC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000011889 (+2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Based Froc 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000004108 (-44.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Based Froc 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FROC terlihat mengalami perubahan $ -0.000001865 (-26.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Based Froc 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000009537 (-64.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Based Froc (FROC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Based Froc sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Based Froc Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FROC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Based Froc di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Based Froc dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Based Froc (USD)

Berapa nilai Based Froc (FROC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Based Froc (FROC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Froc.

Cek prediksi harga Based Froc sekarang!

Tokenomi Based Froc (FROC)

Memahami tokenomi Based Froc (FROC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FROC sekarang!

Cara membeli Based Froc (FROC)

Ingin mengetahui cara membeli Based Froc? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Based Froc di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FROC ke Mata Uang Lokal

1 Based Froc(FROC) ke VND
0.13652222
1 Based Froc(FROC) ke AUD
A$0.00000798952
1 Based Froc(FROC) ke GBP
0.00000394288
1 Based Froc(FROC) ke EUR
0.00000446168
1 Based Froc(FROC) ke USD
$0.000005188
1 Based Froc(FROC) ke MYR
RM0.00002168584
1 Based Froc(FROC) ke TRY
0.0002184148
1 Based Froc(FROC) ke JPY
¥0.000793764
1 Based Froc(FROC) ke ARS
ARS$0.00752970756
1 Based Froc(FROC) ke RUB
0.00042147312
1 Based Froc(FROC) ke INR
0.00046001996
1 Based Froc(FROC) ke IDR
Rp0.08646663208
1 Based Froc(FROC) ke PHP
0.00030624764
1 Based Froc(FROC) ke EGP
￡E.0.00024534052
1 Based Froc(FROC) ke BRL
R$0.00002770392
1 Based Froc(FROC) ke CAD
C$0.00000731508
1 Based Froc(FROC) ke BDT
0.00063298788
1 Based Froc(FROC) ke NGN
0.00746470192
1 Based Froc(FROC) ke COP
$0.01987735508
1 Based Froc(FROC) ke ZAR
R.0.00009006368
1 Based Froc(FROC) ke UAH
0.00021820728
1 Based Froc(FROC) ke TZS
T.Sh.0.012746916
1 Based Froc(FROC) ke VES
Bs0.001156924
1 Based Froc(FROC) ke CLP
$0.004887096
1 Based Froc(FROC) ke PKR
Rs0.00146633632
1 Based Froc(FROC) ke KZT
0.00272904364
1 Based Froc(FROC) ke THB
฿0.0001680912
1 Based Froc(FROC) ke TWD
NT$0.00016077612
1 Based Froc(FROC) ke AED
د.إ0.00001903996
1 Based Froc(FROC) ke CHF
Fr0.0000041504
1 Based Froc(FROC) ke HKD
HK$0.00004031076
1 Based Froc(FROC) ke AMD
֏0.0019838912
1 Based Froc(FROC) ke MAD
.د.م0.00004830028
1 Based Froc(FROC) ke MXN
$0.00009634116
1 Based Froc(FROC) ke SAR
ريال0.000019455
1 Based Froc(FROC) ke ETB
Br0.00079630612
1 Based Froc(FROC) ke KES
KSh0.00066997832
1 Based Froc(FROC) ke JOD
د.أ0.000003678292
1 Based Froc(FROC) ke PLN
0.00001903996
1 Based Froc(FROC) ke RON
лв0.0000228272
1 Based Froc(FROC) ke SEK
kr0.00004959728
1 Based Froc(FROC) ke BGN
лв0.00000876772
1 Based Froc(FROC) ke HUF
Ft0.00173450404
1 Based Froc(FROC) ke CZK
0.00010931116
1 Based Froc(FROC) ke KWD
د.ك0.000001587528
1 Based Froc(FROC) ke ILS
0.00001696476
1 Based Froc(FROC) ke BOB
Bs0.0000357972
1 Based Froc(FROC) ke AZN
0.0000088196
1 Based Froc(FROC) ke TJS
SM0.00004783336
1 Based Froc(FROC) ke GEL
0.00001405948
1 Based Froc(FROC) ke AOA
Kz0.0047335312
1 Based Froc(FROC) ke BHD
.د.ب0.000001950688
1 Based Froc(FROC) ke BMD
$0.000005188
1 Based Froc(FROC) ke DKK
kr0.00003351448
1 Based Froc(FROC) ke HNL
L0.00013634064
1 Based Froc(FROC) ke MUR
0.000238648
1 Based Froc(FROC) ke NAD
$0.00009011556
1 Based Froc(FROC) ke NOK
kr0.0000529176
1 Based Froc(FROC) ke NZD
$0.00000918276
1 Based Froc(FROC) ke PAB
B/.0.000005188
1 Based Froc(FROC) ke PGK
K0.00002215276
1 Based Froc(FROC) ke QAR
ر.ق0.00001888432
1 Based Froc(FROC) ke RSD
дин.0.000526582
1 Based Froc(FROC) ke UZS
soʻm0.06176189488
1 Based Froc(FROC) ke ALL
L0.00043511756
1 Based Froc(FROC) ke ANG
ƒ0.00000928652
1 Based Froc(FROC) ke AWG
ƒ0.0000093384
1 Based Froc(FROC) ke BBD
$0.000010376
1 Based Froc(FROC) ke BAM
KM0.00000876772
1 Based Froc(FROC) ke BIF
Fr0.015299412
1 Based Froc(FROC) ke BND
$0.0000067444
1 Based Froc(FROC) ke BSD
$0.000005188
1 Based Froc(FROC) ke JMD
$0.0008318958
1 Based Froc(FROC) ke KHR
0.02083531928
1 Based Froc(FROC) ke KMF
Fr0.002215276
1 Based Froc(FROC) ke LAK
0.11278260644
1 Based Froc(FROC) ke LKR
රු0.00158166556
1 Based Froc(FROC) ke MDL
L0.00008876668
1 Based Froc(FROC) ke MGA
Ar0.023369346
1 Based Froc(FROC) ke MOP
P0.000041504
1 Based Froc(FROC) ke MVR
0.0000798952
1 Based Froc(FROC) ke MWK
MK0.0089913228
1 Based Froc(FROC) ke MZN
MT0.0003317726
1 Based Froc(FROC) ke NPR
रु0.0007351396
1 Based Froc(FROC) ke PYG
0.036793296
1 Based Froc(FROC) ke RWF
Fr0.007538164
1 Based Froc(FROC) ke SBD
$0.00004264536
1 Based Froc(FROC) ke SCR
0.00007813128
1 Based Froc(FROC) ke SRD
$0.000199738
1 Based Froc(FROC) ke SVC
$0.00004534312
1 Based Froc(FROC) ke SZL
L0.0000900118
1 Based Froc(FROC) ke TMT
m0.000018158
1 Based Froc(FROC) ke TND
د.ت0.000015351292
1 Based Froc(FROC) ke TTD
$0.00003512276
1 Based Froc(FROC) ke UGX
Sh0.018137248
1 Based Froc(FROC) ke XAF
Fr0.002946784
1 Based Froc(FROC) ke XCD
$0.0000140076
1 Based Froc(FROC) ke XOF
Fr0.002946784
1 Based Froc(FROC) ke XPF
Fr0.000534364
1 Based Froc(FROC) ke BWP
P0.0000697786
1 Based Froc(FROC) ke BZD
$0.00001042788
1 Based Froc(FROC) ke CVE
$0.00049721792
1 Based Froc(FROC) ke DJF
Fr0.000923464
1 Based Froc(FROC) ke DOP
$0.0003335884
1 Based Froc(FROC) ke DZD
د.ج0.00067734528
1 Based Froc(FROC) ke FJD
$0.00001182864
1 Based Froc(FROC) ke GNF
Fr0.04510966
1 Based Froc(FROC) ke GTQ
Q0.00003974008
1 Based Froc(FROC) ke GYD
$0.00108512208
1 Based Froc(FROC) ke ISK
kr0.000653688

Sumber Daya Based Froc

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Based Froc, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Based Froc
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Based Froc

Berapa nilai Based Froc (FROC) hari ini?
Harga live FROC dalam USD adalah 0.000005188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FROC ke USD saat ini?
Harga FROC ke USD saat ini adalah $ 0.000005188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Based Froc?
Kapitalisasi pasar FROC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FROC?
Suplai beredar FROC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FROC?
FROC mencapai harga ATH sebesar 0.000329366881092608 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FROC?
FROC mencapai harga ATL 0.000004621791386317 USD.
Berapa volume perdagangan FROC?
Volume perdagangan 24 jam live FROC adalah $ 54.43K USD.
Akankah harga FROC naik lebih tinggi tahun ini?
FROC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FROC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Based Froc (FROC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FROC ke USD

Jumlah

FROC
FROC
USD
USD

1 FROC = 0.000005188 USD

Perdagangkan FROC

FROC/USDT
$0.000005178
$0.000005178$0.000005178
+2.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,940.79
$100,940.79$100,940.79

-1.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.86
$3,321.86$3,321.86

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.07
$156.07$156.07

+0.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1664
$1.1664$1.1664

+35.94%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,940.79
$100,940.79$100,940.79

-1.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.86
$3,321.86$3,321.86

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.07
$156.07$156.07

+0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2117
$2.2117$2.2117

-1.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0090
$1.0090$1.0090

-0.69%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1146
$0.1146$0.1146

+129.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003963
$0.0003963$0.0003963

+164.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014960
$0.014960$0.014960

+1,396.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.486
$4.486$4.486

+348.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005112
$0.005112$0.005112

+139.55%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1146
$0.1146$0.1146

+129.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002263
$0.0000002263$0.0000002263

+50.86%