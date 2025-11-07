Apa yang dimaksud dengan Fanton (FTON)

Leveraging the power of TON & Telegram's rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience.

Fanton tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Fanton di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.



Prediksi Harga Fanton (USD)

Berapa nilai Fanton (FTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fanton (FTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fanton.

Cek prediksi harga Fanton sekarang!

Tokenomi Fanton (FTON)

Memahami tokenomi Fanton (FTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTON sekarang!

Cara membeli Fanton (FTON)

Ingin mengetahui cara membeli Fanton? Prosesnya mudah dan tidak repot!

FTON ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Fanton

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fanton, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fanton Berapa nilai Fanton (FTON) hari ini? Harga live FTON dalam USD adalah 0.0000682 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FTON ke USD saat ini? $ 0.0000682 . Cobalah Harga FTON ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Fanton? Kapitalisasi pasar FTON adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FTON? Suplai beredar FTON adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FTON? FTON mencapai harga ATH sebesar 0.015151253489270917 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FTON? FTON mencapai harga ATL 0.000063290109566103 USD . Berapa volume perdagangan FTON? Volume perdagangan 24 jam live FTON adalah $ 1.63K USD . Akankah harga FTON naik lebih tinggi tahun ini? FTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Fanton (FTON)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

