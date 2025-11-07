BursaDEX+
Harga live Fud the Pug hari ini adalah 0.00000001052 USD. Lacak informasi harga aktual FUD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Fud the Pug

Harga Fud the Pug(FUD)

Harga Live 1 FUD ke USD:

$0.00000001052
$0.00000001052$0.00000001052
+0.76%1D
USD
Grafik Harga Live Fud the Pug (FUD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:39 (UTC+8)

Informasi Harga Fud the Pug (FUD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000948
$ 0.00000000948$ 0.00000000948
Low 24 Jam
$ 0.00000001131
$ 0.00000001131$ 0.00000001131
High 24 Jam

$ 0.00000000948
$ 0.00000000948$ 0.00000000948

$ 0.00000001131
$ 0.00000001131$ 0.00000001131

$ 0.000000936059498172
$ 0.000000936059498172$ 0.000000936059498172

$ 0.000000008878635123
$ 0.000000008878635123$ 0.000000008878635123

-2.33%

+0.76%

+5.62%

+5.62%

Harga aktual Fud the Pug (FUD) adalah $ 0.00000001052. Selama 24 jam terakhir, FUD diperdagangkan antara low $ 0.00000000948 dan high $ 0.00000001131, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUD adalah $ 0.000000936059498172, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000008878635123.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUD telah berubah sebesar -2.33% selama 1 jam terakhir, +0.76% selama 24 jam, dan +5.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fud the Pug (FUD)

No.5405

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 371.86
$ 371.86$ 371.86

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

75,490,000,000,000
75,490,000,000,000 75,490,000,000,000

0.00%

SUI

Kapitalisasi Pasar Fud the Pug saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 371.86. Suplai beredar FUD adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 75490000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.05M.

Riwayat Harga Fud the Pug (FUD) USD

Pantau perubahan harga Fud the Pug untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000793+0.76%
30 Days$ -0.00000002711-72.05%
60 Hari$ -0.00000002341-69.00%
90 Hari$ -0.00000002251-68.16%
Perubahan Harga Fud the Pug Hari Ini

Hari ini, FUD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000000793 (+0.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fud the Pug 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000002711 (-72.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fud the Pug 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUD terlihat mengalami perubahan $ -0.00000002341 (-69.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fud the Pug 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000002251 (-68.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fud the Pug (FUD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fud the Pug sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fud the Pug Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FUD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fud the Pug di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fud the Pug dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fud the Pug (USD)

Berapa nilai Fud the Pug (FUD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fud the Pug (FUD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fud the Pug.

Cek prediksi harga Fud the Pug sekarang!

Tokenomi Fud the Pug (FUD)

Memahami tokenomi Fud the Pug (FUD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUD sekarang!

Cara membeli Fud the Pug (FUD)

Ingin mengetahui cara membeli Fud the Pug? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fud the Pug di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Fud the Pug

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fud the Pug, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Fud the Pug
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fud the Pug

Berapa nilai Fud the Pug (FUD) hari ini?
Harga live FUD dalam USD adalah 0.00000001052 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUD ke USD saat ini?
Harga FUD ke USD saat ini adalah $ 0.00000001052. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fud the Pug?
Kapitalisasi pasar FUD adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUD?
Suplai beredar FUD adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUD?
FUD mencapai harga ATH sebesar 0.000000936059498172 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUD?
FUD mencapai harga ATL 0.000000008878635123 USD.
Berapa volume perdagangan FUD?
Volume perdagangan 24 jam live FUD adalah $ 371.86 USD.
Akankah harga FUD naik lebih tinggi tahun ini?
FUD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fud the Pug (FUD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

