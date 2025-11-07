BursaDEX+
Harga live FraxShare hari ini adalah 1.158 USD. Lacak informasi harga aktual FXS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FXS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo FraxShare

Harga FraxShare(FXS)

Harga Live 1 FXS ke USD:

$1.158
+2.93%1D
USD
Grafik Harga Live FraxShare (FXS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:36:45 (UTC+8)

Informasi Harga FraxShare (FXS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.107
Low 24 Jam
$ 1.193
High 24 Jam

$ 1.107
$ 1.193
$ 42.67301505828751
$ 0.5272702051633938
+1.40%

+2.93%

-9.75%

-9.75%

Harga aktual FraxShare (FXS) adalah $ 1.158. Selama 24 jam terakhir, FXS diperdagangkan antara low $ 1.107 dan high $ 1.193, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFXS adalah $ 42.67301505828751, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5272702051633938.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FXS telah berubah sebesar +1.40% selama 1 jam terakhir, +2.93% selama 24 jam, dan -9.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FraxShare (FXS)

No.294

$ 103.71M
$ 358.75K
$ 115.43M
89.56M
99,681,495.59113361
99,681,495.59113361
89.84%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar FraxShare saat ini adalah $ 103.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 358.75K. Suplai beredar FXS adalah 89.56M, dan total suplainya sebesar 99681495.59113361. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.43M.

Riwayat Harga FraxShare (FXS) USD

Pantau perubahan harga FraxShare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03296+2.93%
30 Days$ -1.019-46.81%
60 Hari$ -1.577-57.66%
90 Hari$ -2.079-64.23%
Perubahan Harga FraxShare Hari Ini

Hari ini, FXS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.03296 (+2.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FraxShare 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.019 (-46.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FraxShare 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FXS terlihat mengalami perubahan $ -1.577 (-57.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FraxShare 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.079 (-64.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FraxShare (FXS)?

Lihat halaman Riwayat Harga FraxShare sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FraxShare Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FXS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FraxShare di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FraxShare dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FraxShare (USD)

Berapa nilai FraxShare (FXS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FraxShare (FXS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FraxShare.

Cek prediksi harga FraxShare sekarang!

Tokenomi FraxShare (FXS)

Memahami tokenomi FraxShare (FXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FXS sekarang!

Cara membeli FraxShare (FXS)

Ingin mengetahui cara membeli FraxShare? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FraxShare di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FXS ke Mata Uang Lokal

1 FraxShare(FXS) ke VND
30,472.77
1 FraxShare(FXS) ke AUD
A$1.78332
1 FraxShare(FXS) ke GBP
0.88008
1 FraxShare(FXS) ke EUR
0.99588
1 FraxShare(FXS) ke USD
$1.158
1 FraxShare(FXS) ke MYR
RM4.84044
1 FraxShare(FXS) ke TRY
48.85602
1 FraxShare(FXS) ke JPY
¥176.016
1 FraxShare(FXS) ke ARS
ARS$1,680.68646
1 FraxShare(FXS) ke RUB
94.07592
1 FraxShare(FXS) ke INR
102.67986
1 FraxShare(FXS) ke IDR
Rp19,299.99228
1 FraxShare(FXS) ke PHP
68.27568
1 FraxShare(FXS) ke EGP
￡E.54.7734
1 FraxShare(FXS) ke BRL
R$6.1953
1 FraxShare(FXS) ke CAD
C$1.63278
1 FraxShare(FXS) ke BDT
141.28758
1 FraxShare(FXS) ke NGN
1,666.17672
1 FraxShare(FXS) ke COP
$4,436.77278
1 FraxShare(FXS) ke ZAR
R.20.12604
1 FraxShare(FXS) ke UAH
48.70548
1 FraxShare(FXS) ke TZS
T.Sh.2,845.206
1 FraxShare(FXS) ke VES
Bs262.866
1 FraxShare(FXS) ke CLP
$1,091.994
1 FraxShare(FXS) ke PKR
Rs327.29712
1 FraxShare(FXS) ke KZT
609.14274
1 FraxShare(FXS) ke THB
฿37.49604
1 FraxShare(FXS) ke TWD
NT$35.88642
1 FraxShare(FXS) ke AED
د.إ4.24986
1 FraxShare(FXS) ke CHF
Fr0.9264
1 FraxShare(FXS) ke HKD
HK$8.99766
1 FraxShare(FXS) ke AMD
֏442.8192
1 FraxShare(FXS) ke MAD
.د.م10.7694
1 FraxShare(FXS) ke MXN
$21.50406
1 FraxShare(FXS) ke SAR
ريال4.3425
1 FraxShare(FXS) ke ETB
Br178.20462
1 FraxShare(FXS) ke KES
KSh149.54412
1 FraxShare(FXS) ke JOD
د.أ0.821022
1 FraxShare(FXS) ke PLN
4.26144
1 FraxShare(FXS) ke RON
лв5.0952
1 FraxShare(FXS) ke SEK
kr11.08206
1 FraxShare(FXS) ke BGN
лв1.95702
1 FraxShare(FXS) ke HUF
Ft387.42048
1 FraxShare(FXS) ke CZK
24.41064
1 FraxShare(FXS) ke KWD
د.ك0.354348
1 FraxShare(FXS) ke ILS
3.78666
1 FraxShare(FXS) ke BOB
Bs7.9902
1 FraxShare(FXS) ke AZN
1.9686
1 FraxShare(FXS) ke TJS
SM10.67676
1 FraxShare(FXS) ke GEL
3.13818
1 FraxShare(FXS) ke AOA
Kz1,061.41122
1 FraxShare(FXS) ke BHD
.د.ب0.435408
1 FraxShare(FXS) ke BMD
$1.158
1 FraxShare(FXS) ke DKK
kr7.49226
1 FraxShare(FXS) ke HNL
L30.50172
1 FraxShare(FXS) ke MUR
53.23326
1 FraxShare(FXS) ke NAD
$20.11446
1 FraxShare(FXS) ke NOK
kr11.8116
1 FraxShare(FXS) ke NZD
$2.04966
1 FraxShare(FXS) ke PAB
B/.1.158
1 FraxShare(FXS) ke PGK
K4.8636
1 FraxShare(FXS) ke QAR
ر.ق4.21512
1 FraxShare(FXS) ke RSD
дин.117.60648
1 FraxShare(FXS) ke UZS
soʻm13,951.80402
1 FraxShare(FXS) ke ALL
L97.0983
1 FraxShare(FXS) ke ANG
ƒ2.07282
1 FraxShare(FXS) ke AWG
ƒ2.0844
1 FraxShare(FXS) ke BBD
$2.316
1 FraxShare(FXS) ke BAM
KM1.95702
1 FraxShare(FXS) ke BIF
Fr3,414.942
1 FraxShare(FXS) ke BND
$1.5054
1 FraxShare(FXS) ke BSD
$1.158
1 FraxShare(FXS) ke JMD
$185.6853
1 FraxShare(FXS) ke KHR
4,650.59748
1 FraxShare(FXS) ke KMF
Fr486.36
1 FraxShare(FXS) ke LAK
25,173.91254
1 FraxShare(FXS) ke LKR
රු353.03946
1 FraxShare(FXS) ke MDL
L19.686
1 FraxShare(FXS) ke MGA
Ar5,216.211
1 FraxShare(FXS) ke MOP
P9.264
1 FraxShare(FXS) ke MVR
17.8332
1 FraxShare(FXS) ke MWK
MK2,010.41538
1 FraxShare(FXS) ke MZN
MT74.0541
1 FraxShare(FXS) ke NPR
रु164.0886
1 FraxShare(FXS) ke PYG
8,212.536
1 FraxShare(FXS) ke RWF
Fr1,680.258
1 FraxShare(FXS) ke SBD
$9.53034
1 FraxShare(FXS) ke SCR
16.70994
1 FraxShare(FXS) ke SRD
$44.583
1 FraxShare(FXS) ke SVC
$10.12092
1 FraxShare(FXS) ke SZL
L20.10288
1 FraxShare(FXS) ke TMT
m4.053
1 FraxShare(FXS) ke TND
د.ت3.426522
1 FraxShare(FXS) ke TTD
$7.83966
1 FraxShare(FXS) ke UGX
Sh4,048.368
1 FraxShare(FXS) ke XAF
Fr657.744
1 FraxShare(FXS) ke XCD
$3.1266
1 FraxShare(FXS) ke XOF
Fr657.744
1 FraxShare(FXS) ke XPF
Fr119.274
1 FraxShare(FXS) ke BWP
P15.5751
1 FraxShare(FXS) ke BZD
$2.32758
1 FraxShare(FXS) ke CVE
$110.98272
1 FraxShare(FXS) ke DJF
Fr204.966
1 FraxShare(FXS) ke DOP
$74.47098
1 FraxShare(FXS) ke DZD
د.ج151.21164
1 FraxShare(FXS) ke FJD
$2.64024
1 FraxShare(FXS) ke GNF
Fr10,068.81
1 FraxShare(FXS) ke GTQ
Q8.87028
1 FraxShare(FXS) ke GYD
$242.20728
1 FraxShare(FXS) ke ISK
kr145.908

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FraxShare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FraxShare
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FraxShare

Berapa nilai FraxShare (FXS) hari ini?
Harga live FXS dalam USD adalah 1.158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FXS ke USD saat ini?
Harga FXS ke USD saat ini adalah $ 1.158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FraxShare?
Kapitalisasi pasar FXS adalah $ 103.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FXS?
Suplai beredar FXS adalah 89.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FXS?
FXS mencapai harga ATH sebesar 42.67301505828751 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FXS?
FXS mencapai harga ATL 0.5272702051633938 USD.
Berapa volume perdagangan FXS?
Volume perdagangan 24 jam live FXS adalah $ 358.75K USD.
Akankah harga FXS naik lebih tinggi tahun ini?
FXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:36:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FraxShare (FXS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

