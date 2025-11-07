BursaDEX+
Harga live Gamer Arena hari ini adalah 0.0003526 USD. Lacak informasi harga aktual GAU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gamer Arena hari ini adalah 0.0003526 USD. Lacak informasi harga aktual GAU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAU

Info Harga GAU

Penjelasan GAU

Situs Web Resmi GAU

Tokenomi GAU

Prakiraan Harga GAU

Riwayat GAU

Panduan Membeli GAU

Konverter GAU ke Mata Uang Fiat

Spot GAU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gamer Arena

Harga Gamer Arena(GAU)

Harga Live 1 GAU ke USD:

$0.0003526
+2.20%1D
USD
Grafik Harga Live Gamer Arena (GAU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:21 (UTC+8)

Informasi Harga Gamer Arena (GAU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003415
Low 24 Jam
$ 0.0003552
High 24 Jam

$ 0.0003415
$ 0.0003552
$ 1.0002730866188954
$ 0.000329343336133445
+0.62%

+2.20%

-33.58%

-33.58%

Harga aktual Gamer Arena (GAU) adalah $ 0.0003526. Selama 24 jam terakhir, GAU diperdagangkan antara low $ 0.0003415 dan high $ 0.0003552, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAU adalah $ 1.0002730866188954, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000329343336133445.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAU telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, +2.20% selama 24 jam, dan -33.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gamer Arena (GAU)

No.4590

$ 0.00
$ 51.37K
$ 176.30K
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Gamer Arena saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.37K. Suplai beredar GAU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 176.30K.

Riwayat Harga Gamer Arena (GAU) USD

Pantau perubahan harga Gamer Arena untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000759+2.20%
30 Days$ -0.0006743-65.67%
60 Hari$ -0.0006334-64.24%
90 Hari$ -0.0012914-78.56%
Perubahan Harga Gamer Arena Hari Ini

Hari ini, GAU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000759 (+2.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gamer Arena 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0006743 (-65.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gamer Arena 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAU terlihat mengalami perubahan $ -0.0006334 (-64.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gamer Arena 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0012914 (-78.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gamer Arena (GAU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gamer Arena sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gamer Arena Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gamer Arena di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gamer Arena dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gamer Arena (USD)

Berapa nilai Gamer Arena (GAU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gamer Arena (GAU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gamer Arena.

Cek prediksi harga Gamer Arena sekarang!

Tokenomi Gamer Arena (GAU)

Memahami tokenomi Gamer Arena (GAU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAU sekarang!

Cara membeli Gamer Arena (GAU)

Ingin mengetahui cara membeli Gamer Arena? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gamer Arena di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Gamer Arena

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gamer Arena, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Gamer Arena
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gamer Arena

Berapa nilai Gamer Arena (GAU) hari ini?
Harga live GAU dalam USD adalah 0.0003526 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAU ke USD saat ini?
Harga GAU ke USD saat ini adalah $ 0.0003526. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gamer Arena?
Kapitalisasi pasar GAU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAU?
Suplai beredar GAU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAU?
GAU mencapai harga ATH sebesar 1.0002730866188954 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAU?
GAU mencapai harga ATL 0.000329343336133445 USD.
Berapa volume perdagangan GAU?
Volume perdagangan 24 jam live GAU adalah $ 51.37K USD.
Akankah harga GAU naik lebih tinggi tahun ini?
GAU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

