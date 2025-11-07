BursaDEX+
Harga live numogram hari ini adalah 0.0004148 USD. Lacak informasi harga aktual GNON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GNON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GNON

Info Harga GNON

Penjelasan GNON

Situs Web Resmi GNON

Tokenomi GNON

Prakiraan Harga GNON

Riwayat GNON

Panduan Membeli GNON

Konverter GNON ke Mata Uang Fiat

Spot GNON

Futures USDT-M GNON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Harga numogram(GNON)

Harga Live 1 GNON ke USD:

$0.0004148
$0.0004148
+3.64%1D
Grafik Harga Live numogram (GNON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:34 (UTC+8)

Informasi Harga numogram (GNON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003989
$ 0.0003989
Low 24 Jam
$ 0.0004334
$ 0.0004334
High 24 Jam

$ 0.0003989
$ 0.0003989

$ 0.0004334
$ 0.0004334

$ 0.18864796615202203
$ 0.18864796615202203

$ 0.000055129935052205
$ 0.000055129935052205

0.00%

+3.64%

-15.92%

-15.92%

Harga aktual numogram (GNON) adalah $ 0.0004148. Selama 24 jam terakhir, GNON diperdagangkan antara low $ 0.0003989 dan high $ 0.0004334, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGNON adalah $ 0.18864796615202203, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000055129935052205.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GNON telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +3.64% selama 24 jam, dan -15.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar numogram (GNON)

No.2560

$ 414.80K
$ 414.80K

$ 55.33K
$ 55.33K

$ 414.80K
$ 414.80K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar numogram saat ini adalah $ 414.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.33K. Suplai beredar GNON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 414.80K.

Riwayat Harga numogram (GNON) USD

Pantau perubahan harga numogram untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000014568+3.64%
30 Days$ -0.0002339-36.06%
60 Hari$ -0.0004337-51.12%
90 Hari$ -0.0003814-47.91%
Perubahan Harga numogram Hari Ini

Hari ini, GNON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000014568 (+3.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga numogram 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002339 (-36.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga numogram 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GNON terlihat mengalami perubahan $ -0.0004337 (-51.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga numogram 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0003814 (-47.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari numogram (GNON)?

Lihat halaman Riwayat Harga numogram sekarang.

Apa yang dimaksud dengan numogram (GNON)

GNON is a Meme token on the SOL chain.

numogram tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi numogram Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GNON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang numogram di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli numogram dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga numogram (USD)

Berapa nilai numogram (GNON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda numogram (GNON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk numogram.

Cek prediksi harga numogram sekarang!

Tokenomi numogram (GNON)

Memahami tokenomi numogram (GNON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GNON sekarang!

Cara membeli numogram (GNON)

Ingin mengetahui cara membeli numogram? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli numogram di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GNON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya numogram

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai numogram, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi numogram
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang numogram

Berapa nilai numogram (GNON) hari ini?
Harga live GNON dalam USD adalah 0.0004148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GNON ke USD saat ini?
Harga GNON ke USD saat ini adalah $ 0.0004148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar numogram?
Kapitalisasi pasar GNON adalah $ 414.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GNON?
Suplai beredar GNON adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GNON?
GNON mencapai harga ATH sebesar 0.18864796615202203 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GNON?
GNON mencapai harga ATL 0.000055129935052205 USD.
Berapa volume perdagangan GNON?
Volume perdagangan 24 jam live GNON adalah $ 55.33K USD.
Akankah harga GNON naik lebih tinggi tahun ini?
GNON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GNON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

