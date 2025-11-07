Apa yang dimaksud dengan GuildQB (GQB)

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

Tokenomi GuildQB (GQB)

Memahami tokenomi GuildQB (GQB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GQB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GuildQB Berapa nilai GuildQB (GQB) hari ini? Harga live GQB dalam USD adalah 0.000035 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GQB ke USD saat ini? $ 0.000035 . Cobalah Harga GQB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GuildQB? Kapitalisasi pasar GQB adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GQB? Suplai beredar GQB adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GQB? GQB mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GQB? GQB mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan GQB? Volume perdagangan 24 jam live GQB adalah $ 3.54K USD . Akankah harga GQB naik lebih tinggi tahun ini? GQB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GQB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GuildQB (GQB)

