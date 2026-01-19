Harga Get Shit Done Hari Ini

Harga live Get Shit Done (GSD) hari ini adalah $ 0.003119, dengan perubahan 212.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GSD ke USD saat ini adalah $ 0.003119 per GSD.

Get Shit Done saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- GSD. Selama 24 jam terakhir, GSD diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.003805 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, GSD bergerak +14.45% dalam satu jam terakhir dan +211.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 11.49K.

Informasi Pasar Get Shit Done (GSD)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Get Shit Done saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.49K. Suplai beredar GSD adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.