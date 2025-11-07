Apa yang dimaksud dengan Haven1 (H1)

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Prediksi Harga Haven1 (USD)

Berapa nilai Haven1 (H1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Haven1 (H1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Haven1.

Tokenomi Haven1 (H1)

Memahami tokenomi Haven1 (H1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token H1 sekarang!

Cara membeli Haven1 (H1)

H1 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Haven1

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Haven1, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Haven1 Berapa nilai Haven1 (H1) hari ini? Harga live H1 dalam USD adalah 0.001552 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga H1 ke USD saat ini? $ 0.001552 . Cobalah Harga H1 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Haven1? Kapitalisasi pasar H1 adalah $ 305.46K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar H1? Suplai beredar H1 adalah 196.82M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) H1? H1 mencapai harga ATH sebesar 0.040872621563631216 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) H1? H1 mencapai harga ATL 0.000798961050548077 USD . Berapa volume perdagangan H1? Volume perdagangan 24 jam live H1 adalah $ 230.63 USD . Akankah harga H1 naik lebih tinggi tahun ini? H1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga H1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Haven1 (H1)

