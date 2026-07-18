Analisis Teknis Hedera (HBAR) Hari Ini Halaman Analisis Hedera menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HBAR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hedera di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hedera (HBAR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06882 -- +3.05% -5.19% -22.89%

Indikator Teknikal Hedera

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hedera di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 4 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 4 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06875 0.06873 R2 0.06873 0.06872 R1 0.06872 0.06871 PP 0.0687 0.0687 S1 0.06869 0.06869 S2 0.06867 0.06868 S3 0.06866 0.06867

Sinyal Pasar Hedera Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $12.28 M $12.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.20M Pembelian Aktif 3 Hari $7.57 M Penjualan Aktif 3 Hari $7.37 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.52M Pembelian Aktif 7 Hari $25.78 M Penjualan Aktif 7 Hari $26.31 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hedera Aliran Masuk Bersih Harga HBARUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.07 M 0.07 2026-07-27 -$1.54 M 0.07 2026-07-26 $0.00 M 0.07 2026-07-25 -$0.66 M 0.07 2026-07-24 -$0.15 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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