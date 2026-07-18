Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hedera, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hedera, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang HBAR

Info Harga HBAR

Penjelasan HBAR

Whitepaper HBAR

Situs Web Resmi HBAR

Tokenomi HBAR

Prakiraan Harga HBAR

Riwayat HBAR

Panduan Membeli HBAR

Konverter HBAR ke Mata Uang Fiat

Spot HBAR

Futures USDT-M HBAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Hedera (HBAR) Hari Ini

Analisis Teknis Hedera (HBAR) Hari Ini

Halaman Analisis Hedera menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HBAR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hedera di bawah ini.

Perubahan Harga Hedera (HBAR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06882--+3.05%-5.19%-22.89%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hedera

Indikator Teknikal Hedera

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hedera di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 4
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 4Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06875
0.06873
R2
0.06873
0.06872
R1
0.06872
0.06871
PP
0.0687
0.0687
S1
0.06869
0.06869
S2
0.06867
0.06868
S3
0.06866
0.06867

Sinyal Pasar Hedera

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.22M
$12.28 M
$12.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.20M
Pembelian Aktif 3 Hari
$7.57 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$7.37 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.52M
Pembelian Aktif 7 Hari
$25.78 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$26.31 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hedera

Aliran Masuk BersihHarga HBARUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.07 M0.07
2026-07-27-$1.54 M0.07
2026-07-26$0.00 M0.07
2026-07-25-$0.66 M0.07
2026-07-24-$0.15 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hedera Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hedera (HBAR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hedera secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HBAR/USDT
$0.06882
$0.06882$0.06882
0.00%
0.00% (USDT)
HBAR/USDC
$0.06879
$0.06879$0.06879
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator HBAR ke USD

Jumlah

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.06882 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.