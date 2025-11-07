BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Metaverse HQ hari ini adalah 0.00095 USD. Lacak informasi harga aktual HQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HQ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Metaverse HQ hari ini adalah 0.00095 USD. Lacak informasi harga aktual HQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HQ

Info Harga HQ

Penjelasan HQ

Whitepaper HQ

Situs Web Resmi HQ

Tokenomi HQ

Prakiraan Harga HQ

Riwayat HQ

Panduan Membeli HQ

Konverter HQ ke Mata Uang Fiat

Spot HQ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Metaverse HQ

Harga Metaverse HQ(HQ)

Harga Live 1 HQ ke USD:

$0.00095
$0.00095$0.00095
-32.14%1D
USD
Grafik Harga Live Metaverse HQ (HQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:36 (UTC+8)

Informasi Harga Metaverse HQ (HQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000336
$ 0.000336$ 0.000336
Low 24 Jam
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
High 24 Jam

$ 0.000336
$ 0.000336$ 0.000336

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

$ 0.013291326792334588
$ 0.013291326792334588$ 0.013291326792334588

$ 0.000489794133248859
$ 0.000489794133248859$ 0.000489794133248859

0.00%

-32.14%

+50.79%

+50.79%

Harga aktual Metaverse HQ (HQ) adalah $ 0.00095. Selama 24 jam terakhir, HQ diperdagangkan antara low $ 0.000336 dan high $ 0.0066, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHQ adalah $ 0.013291326792334588, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000489794133248859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HQ telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -32.14% selama 24 jam, dan +50.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metaverse HQ (HQ)

No.3941

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 133.74
$ 133.74$ 133.74

$ 950.00K
$ 950.00K$ 950.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Metaverse HQ saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 133.74. Suplai beredar HQ adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 950.00K.

Riwayat Harga Metaverse HQ (HQ) USD

Pantau perubahan harga Metaverse HQ untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00044994-32.14%
30 Days$ +0.000072+8.20%
60 Hari$ -0.000162-14.57%
90 Hari$ -0.000549-36.63%
Perubahan Harga Metaverse HQ Hari Ini

Hari ini, HQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00044994 (-32.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Metaverse HQ 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000072 (+8.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Metaverse HQ 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HQ terlihat mengalami perubahan $ -0.000162 (-14.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Metaverse HQ 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000549 (-36.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Metaverse HQ (HQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Metaverse HQ sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Metaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Metaverse HQ Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Metaverse HQ di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Metaverse HQ dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Metaverse HQ (USD)

Berapa nilai Metaverse HQ (HQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metaverse HQ (HQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metaverse HQ.

Cek prediksi harga Metaverse HQ sekarang!

Tokenomi Metaverse HQ (HQ)

Memahami tokenomi Metaverse HQ (HQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HQ sekarang!

Cara membeli Metaverse HQ (HQ)

Ingin mengetahui cara membeli Metaverse HQ? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Metaverse HQ di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HQ ke Mata Uang Lokal

1 Metaverse HQ(HQ) ke VND
24.99925
1 Metaverse HQ(HQ) ke AUD
A$0.001463
1 Metaverse HQ(HQ) ke GBP
0.000722
1 Metaverse HQ(HQ) ke EUR
0.000817
1 Metaverse HQ(HQ) ke USD
$0.00095
1 Metaverse HQ(HQ) ke MYR
RM0.003971
1 Metaverse HQ(HQ) ke TRY
0.0400805
1 Metaverse HQ(HQ) ke JPY
¥0.1444
1 Metaverse HQ(HQ) ke ARS
ARS$1.3788015
1 Metaverse HQ(HQ) ke RUB
0.077178
1 Metaverse HQ(HQ) ke INR
0.0842365
1 Metaverse HQ(HQ) ke IDR
Rp15.833327
1 Metaverse HQ(HQ) ke PHP
0.056012
1 Metaverse HQ(HQ) ke EGP
￡E.0.044935
1 Metaverse HQ(HQ) ke BRL
R$0.0050825
1 Metaverse HQ(HQ) ke CAD
C$0.0013395
1 Metaverse HQ(HQ) ke BDT
0.1159095
1 Metaverse HQ(HQ) ke NGN
1.366898
1 Metaverse HQ(HQ) ke COP
$3.6398395
1 Metaverse HQ(HQ) ke ZAR
R.0.016511
1 Metaverse HQ(HQ) ke UAH
0.039957
1 Metaverse HQ(HQ) ke TZS
T.Sh.2.33415
1 Metaverse HQ(HQ) ke VES
Bs0.21565
1 Metaverse HQ(HQ) ke CLP
$0.89585
1 Metaverse HQ(HQ) ke PKR
Rs0.268508
1 Metaverse HQ(HQ) ke KZT
0.4997285
1 Metaverse HQ(HQ) ke THB
฿0.030761
1 Metaverse HQ(HQ) ke TWD
NT$0.0294405
1 Metaverse HQ(HQ) ke AED
د.إ0.0034865
1 Metaverse HQ(HQ) ke CHF
Fr0.00076
1 Metaverse HQ(HQ) ke HKD
HK$0.0073815
1 Metaverse HQ(HQ) ke AMD
֏0.36328
1 Metaverse HQ(HQ) ke MAD
.د.م0.008835
1 Metaverse HQ(HQ) ke MXN
$0.0176415
1 Metaverse HQ(HQ) ke SAR
ريال0.0035625
1 Metaverse HQ(HQ) ke ETB
Br0.1461955
1 Metaverse HQ(HQ) ke KES
KSh0.122683
1 Metaverse HQ(HQ) ke JOD
د.أ0.00067355
1 Metaverse HQ(HQ) ke PLN
0.003496
1 Metaverse HQ(HQ) ke RON
лв0.00418
1 Metaverse HQ(HQ) ke SEK
kr0.0090915
1 Metaverse HQ(HQ) ke BGN
лв0.0016055
1 Metaverse HQ(HQ) ke HUF
Ft0.317832
1 Metaverse HQ(HQ) ke CZK
0.020026
1 Metaverse HQ(HQ) ke KWD
د.ك0.0002907
1 Metaverse HQ(HQ) ke ILS
0.0031065
1 Metaverse HQ(HQ) ke BOB
Bs0.006555
1 Metaverse HQ(HQ) ke AZN
0.001615
1 Metaverse HQ(HQ) ke TJS
SM0.008759
1 Metaverse HQ(HQ) ke GEL
0.0025745
1 Metaverse HQ(HQ) ke AOA
Kz0.8707605
1 Metaverse HQ(HQ) ke BHD
.د.ب0.0003572
1 Metaverse HQ(HQ) ke BMD
$0.00095
1 Metaverse HQ(HQ) ke DKK
kr0.0061465
1 Metaverse HQ(HQ) ke HNL
L0.025023
1 Metaverse HQ(HQ) ke MUR
0.0436715
1 Metaverse HQ(HQ) ke NAD
$0.0165015
1 Metaverse HQ(HQ) ke NOK
kr0.00969
1 Metaverse HQ(HQ) ke NZD
$0.0016815
1 Metaverse HQ(HQ) ke PAB
B/.0.00095
1 Metaverse HQ(HQ) ke PGK
K0.00399
1 Metaverse HQ(HQ) ke QAR
ر.ق0.003458
1 Metaverse HQ(HQ) ke RSD
дин.0.096482
1 Metaverse HQ(HQ) ke UZS
soʻm11.4457805
1 Metaverse HQ(HQ) ke ALL
L0.0796575
1 Metaverse HQ(HQ) ke ANG
ƒ0.0017005
1 Metaverse HQ(HQ) ke AWG
ƒ0.00171
1 Metaverse HQ(HQ) ke BBD
$0.0019
1 Metaverse HQ(HQ) ke BAM
KM0.0016055
1 Metaverse HQ(HQ) ke BIF
Fr2.80155
1 Metaverse HQ(HQ) ke BND
$0.001235
1 Metaverse HQ(HQ) ke BSD
$0.00095
1 Metaverse HQ(HQ) ke JMD
$0.1523325
1 Metaverse HQ(HQ) ke KHR
3.815257
1 Metaverse HQ(HQ) ke KMF
Fr0.399
1 Metaverse HQ(HQ) ke LAK
20.6521735
1 Metaverse HQ(HQ) ke LKR
රු0.2896265
1 Metaverse HQ(HQ) ke MDL
L0.01615
1 Metaverse HQ(HQ) ke MGA
Ar4.279275
1 Metaverse HQ(HQ) ke MOP
P0.0076
1 Metaverse HQ(HQ) ke MVR
0.01463
1 Metaverse HQ(HQ) ke MWK
MK1.6493045
1 Metaverse HQ(HQ) ke MZN
MT0.0607525
1 Metaverse HQ(HQ) ke NPR
रु0.134615
1 Metaverse HQ(HQ) ke PYG
6.7374
1 Metaverse HQ(HQ) ke RWF
Fr1.37845
1 Metaverse HQ(HQ) ke SBD
$0.0078185
1 Metaverse HQ(HQ) ke SCR
0.0137085
1 Metaverse HQ(HQ) ke SRD
$0.036575
1 Metaverse HQ(HQ) ke SVC
$0.008303
1 Metaverse HQ(HQ) ke SZL
L0.016492
1 Metaverse HQ(HQ) ke TMT
m0.003325
1 Metaverse HQ(HQ) ke TND
د.ت0.00281105
1 Metaverse HQ(HQ) ke TTD
$0.0064315
1 Metaverse HQ(HQ) ke UGX
Sh3.3212
1 Metaverse HQ(HQ) ke XAF
Fr0.5396
1 Metaverse HQ(HQ) ke XCD
$0.002565
1 Metaverse HQ(HQ) ke XOF
Fr0.5396
1 Metaverse HQ(HQ) ke XPF
Fr0.09785
1 Metaverse HQ(HQ) ke BWP
P0.0127775
1 Metaverse HQ(HQ) ke BZD
$0.0019095
1 Metaverse HQ(HQ) ke CVE
$0.091048
1 Metaverse HQ(HQ) ke DJF
Fr0.16815
1 Metaverse HQ(HQ) ke DOP
$0.0610945
1 Metaverse HQ(HQ) ke DZD
د.ج0.124051
1 Metaverse HQ(HQ) ke FJD
$0.002166
1 Metaverse HQ(HQ) ke GNF
Fr8.26025
1 Metaverse HQ(HQ) ke GTQ
Q0.007277
1 Metaverse HQ(HQ) ke GYD
$0.198702
1 Metaverse HQ(HQ) ke ISK
kr0.1197

Sumber Daya Metaverse HQ

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metaverse HQ, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Metaverse HQ
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metaverse HQ

Berapa nilai Metaverse HQ (HQ) hari ini?
Harga live HQ dalam USD adalah 0.00095 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HQ ke USD saat ini?
Harga HQ ke USD saat ini adalah $ 0.00095. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metaverse HQ?
Kapitalisasi pasar HQ adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HQ?
Suplai beredar HQ adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HQ?
HQ mencapai harga ATH sebesar 0.013291326792334588 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HQ?
HQ mencapai harga ATL 0.000489794133248859 USD.
Berapa volume perdagangan HQ?
Volume perdagangan 24 jam live HQ adalah $ 133.74 USD.
Akankah harga HQ naik lebih tinggi tahun ini?
HQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Metaverse HQ (HQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HQ ke USD

Jumlah

HQ
HQ
USD
USD

1 HQ = 0.00095 USD

Perdagangkan HQ

HQ/USDT
$0.00095
$0.00095$0.00095
-40.62%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,355.26
$101,355.26$101,355.26

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.00
$3,325.00$3,325.00

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

+0.44%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0591
$1.0591$1.0591

+23.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,355.26
$101,355.26$101,355.26

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.00
$3,325.00$3,325.00

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

+0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2206
$2.2206$2.2206

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0320
$1.0320$1.0320

+1.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.45
$30.45$30.45

+103.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0824
$0.0824$0.0824

+64.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016870
$0.016870$0.016870

+1,587.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008931
$0.008931$0.008931

+318.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.193
$4.193$4.193

+319.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0824
$0.0824$0.0824

+64.80%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.299
$2.299$2.299

+66.71%