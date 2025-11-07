Apa yang dimaksud dengan Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ice Open Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ICENETWORK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Ice Open Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ice Open Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ice Open Network (USD)

Berapa nilai Ice Open Network (ICENETWORK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ice Open Network (ICENETWORK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ice Open Network.

Cek prediksi harga Ice Open Network sekarang!

Tokenomi Ice Open Network (ICENETWORK)

Memahami tokenomi Ice Open Network (ICENETWORK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICENETWORK sekarang!

Cara membeli Ice Open Network (ICENETWORK)

Ingin mengetahui cara membeli Ice Open Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ice Open Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Ice Open Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ice Open Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ice Open Network Berapa nilai Ice Open Network (ICENETWORK) hari ini? Harga live ICENETWORK dalam USD adalah 0.002655 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ICENETWORK ke USD saat ini? $ 0.002655 . Cobalah Harga ICENETWORK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ice Open Network? Kapitalisasi pasar ICENETWORK adalah $ 17.56M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ICENETWORK? Suplai beredar ICENETWORK adalah 6.62B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ICENETWORK? ICENETWORK mencapai harga ATH sebesar 0.31287622386434477 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ICENETWORK? ICENETWORK mencapai harga ATL 0.002752095838621793 USD . Berapa volume perdagangan ICENETWORK? Volume perdagangan 24 jam live ICENETWORK adalah $ 145.77K USD . Akankah harga ICENETWORK naik lebih tinggi tahun ini? ICENETWORK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICENETWORK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

