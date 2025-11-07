BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ice Open Network hari ini adalah 0.002655 USD. Lacak informasi harga aktual ICENETWORK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ICENETWORK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ice Open Network hari ini adalah 0.002655 USD. Lacak informasi harga aktual ICENETWORK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ICENETWORK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ICENETWORK

Info Harga ICENETWORK

Penjelasan ICENETWORK

Whitepaper ICENETWORK

Situs Web Resmi ICENETWORK

Tokenomi ICENETWORK

Prakiraan Harga ICENETWORK

Riwayat ICENETWORK

Panduan Membeli ICENETWORK

Konverter ICENETWORK ke Mata Uang Fiat

Spot ICENETWORK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ice Open Network

Harga Ice Open Network(ICENETWORK)

Harga Live 1 ICENETWORK ke USD:

$0.002651
$0.002651$0.002651
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Ice Open Network (ICENETWORK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:11 (UTC+8)

Informasi Harga Ice Open Network (ICENETWORK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002502
$ 0.002502$ 0.002502
Low 24 Jam
$ 0.002914
$ 0.002914$ 0.002914
High 24 Jam

$ 0.002502
$ 0.002502$ 0.002502

$ 0.002914
$ 0.002914$ 0.002914

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

+0.87%

-0.30%

-12.04%

-12.04%

Harga aktual Ice Open Network (ICENETWORK) adalah $ 0.002655. Selama 24 jam terakhir, ICENETWORK diperdagangkan antara low $ 0.002502 dan high $ 0.002914, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highICENETWORK adalah $ 0.31287622386434477, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002752095838621793.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ICENETWORK telah berubah sebesar +0.87% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -12.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ice Open Network (ICENETWORK)

No.820

$ 17.56M
$ 17.56M$ 17.56M

$ 145.77K
$ 145.77K$ 145.77K

$ 56.15M
$ 56.15M$ 56.15M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Kapitalisasi Pasar Ice Open Network saat ini adalah $ 17.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 145.77K. Suplai beredar ICENETWORK adalah 6.62B, dan total suplainya sebesar 21150537435.26. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.15M.

Riwayat Harga Ice Open Network (ICENETWORK) USD

Pantau perubahan harga Ice Open Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000798-0.30%
30 Days$ -0.002434-47.83%
60 Hari$ -0.002403-47.51%
90 Hari$ -0.003608-57.61%
Perubahan Harga Ice Open Network Hari Ini

Hari ini, ICENETWORK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000798 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ice Open Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002434 (-47.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ice Open Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ICENETWORK terlihat mengalami perubahan $ -0.002403 (-47.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ice Open Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003608 (-57.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ice Open Network (ICENETWORK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ice Open Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ice Open Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ICENETWORK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ice Open Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ice Open Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ice Open Network (USD)

Berapa nilai Ice Open Network (ICENETWORK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ice Open Network (ICENETWORK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ice Open Network.

Cek prediksi harga Ice Open Network sekarang!

Tokenomi Ice Open Network (ICENETWORK)

Memahami tokenomi Ice Open Network (ICENETWORK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICENETWORK sekarang!

Cara membeli Ice Open Network (ICENETWORK)

Ingin mengetahui cara membeli Ice Open Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ice Open Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ICENETWORK ke Mata Uang Lokal

1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke VND
69.866325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AUD
A$0.0040887
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GBP
0.0020178
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke EUR
0.0022833
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke USD
$0.002655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MYR
RM0.01107135
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TRY
0.112041
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke JPY
¥0.406215
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ARS
ARS$3.85338735
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RUB
0.21571875
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke INR
0.23541885
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke IDR
Rp44.2499823
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PHP
0.1566981
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke EGP
￡E.0.12555495
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BRL
R$0.01420425
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CAD
C$0.00374355
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BDT
0.32393655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NGN
3.8201202
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke COP
$10.17239355
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ZAR
R.0.04611735
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke UAH
0.1116693
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TZS
T.Sh.6.523335
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke VES
Bs0.602685
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CLP
$2.503665
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PKR
Rs0.7504092
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KZT
1.39660965
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke THB
฿0.0859689
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TWD
NT$0.0822519
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AED
د.إ0.00974385
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CHF
Fr0.002124
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HKD
HK$0.02062935
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AMD
֏1.015272
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MAD
.د.م0.0246915
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MXN
$0.0493299
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SAR
ريال0.00995625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ETB
Br0.40857795
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KES
KSh0.3428667
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke JOD
د.أ0.001882395
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PLN
0.0097704
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RON
лв0.011682
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SEK
kr0.02540835
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BGN
лв0.00448695
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HUF
Ft0.8888409
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CZK
0.05599395
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KWD
د.ك0.00081243
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ILS
0.00868185
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BOB
Bs0.0183195
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AZN
0.0045135
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TJS
SM0.0244791
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GEL
0.00719505
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AOA
Kz2.43354645
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BHD
.د.ب0.001000935
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BMD
$0.002655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke DKK
kr0.01717785
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HNL
L0.0699327
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MUR
0.1219707
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NAD
$0.04611735
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NOK
kr0.02705445
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NZD
$0.00469935
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PAB
B/.0.002655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PGK
K0.011151
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke QAR
ر.ق0.0096642
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RSD
дин.0.26966835
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke UZS
soʻm31.98794445
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ALL
L0.22262175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ANG
ƒ0.00475245
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AWG
ƒ0.004779
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BBD
$0.00531
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BAM
KM0.00448695
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BIF
Fr7.829595
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BND
$0.0034515
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BSD
$0.002655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke JMD
$0.42572925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KHR
10.6626393
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KMF
Fr1.1151
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke LAK
57.71739015
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke LKR
රු0.80942985
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MDL
L0.045135
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MGA
Ar11.9594475
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MOP
P0.02124
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MVR
0.040887
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MWK
MK4.60937205
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MZN
MT0.16978725
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NPR
रु0.3762135
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PYG
18.82926
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RWF
Fr3.852405
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SBD
$0.02185065
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SCR
0.03717
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SRD
$0.1022175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SVC
$0.0232047
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SZL
L0.0460908
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TMT
m0.0092925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TND
د.ت0.007856145
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TTD
$0.01797435
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke UGX
Sh9.28188
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke XAF
Fr1.50804
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke XCD
$0.0071685
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke XOF
Fr1.50804
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke XPF
Fr0.273465
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BWP
P0.03570975
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BZD
$0.00533655
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CVE
$0.2544552
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke DJF
Fr0.469935
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke DOP
$0.17074305
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke DZD
د.ج0.3464244
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke FJD
$0.0060534
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GNF
Fr23.085225
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GTQ
Q0.0203373
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GYD
$0.5553198
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ISK
kr0.33453

Sumber Daya Ice Open Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ice Open Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ice Open Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ice Open Network

Berapa nilai Ice Open Network (ICENETWORK) hari ini?
Harga live ICENETWORK dalam USD adalah 0.002655 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ICENETWORK ke USD saat ini?
Harga ICENETWORK ke USD saat ini adalah $ 0.002655. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ice Open Network?
Kapitalisasi pasar ICENETWORK adalah $ 17.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ICENETWORK?
Suplai beredar ICENETWORK adalah 6.62B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ICENETWORK?
ICENETWORK mencapai harga ATH sebesar 0.31287622386434477 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ICENETWORK?
ICENETWORK mencapai harga ATL 0.002752095838621793 USD.
Berapa volume perdagangan ICENETWORK?
Volume perdagangan 24 jam live ICENETWORK adalah $ 145.77K USD.
Akankah harga ICENETWORK naik lebih tinggi tahun ini?
ICENETWORK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICENETWORK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ice Open Network (ICENETWORK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ICENETWORK ke USD

Jumlah

ICENETWORK
ICENETWORK
USD
USD

1 ICENETWORK = 0.002655 USD

Perdagangkan ICENETWORK

ICENETWORK/USDT
$0.002651
$0.002651$0.002651
-0.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,042.98
$101,042.98$101,042.98

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.55
$3,296.55$3,296.55

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.03
$155.03$155.03

-0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0035
$1.0035$1.0035

+16.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,042.98
$101,042.98$101,042.98

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.55
$3,296.55$3,296.55

-0.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1973
$2.1973$2.1973

-1.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.03
$155.03$155.03

-0.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0015
$1.0015$1.0015

-1.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0859
$0.0859$0.0859

+71.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012526
$0.012526$0.012526

+1,152.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.399
$4.399$4.399

+339.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009332
$0.009332$0.009332

+337.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0859
$0.0859$0.0859

+71.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001745
$0.00001745$0.00001745

+62.02%