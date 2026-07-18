Analisis Teknis SPACE ID (ID) Hari Ini Halaman Analisis SPACE ID menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ID. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SPACE ID di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SPACE ID (ID) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02941 -- -7.38% -24.81% -5.86%

Indikator Teknikal SPACE ID

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SPACE ID di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02934 0.02932 R2 0.02932 0.02931 R1 0.0293 0.0293 PP 0.02928 0.02928 S1 0.02926 0.02927 S2 0.02924 0.02926 S3 0.02922 0.02924

Sinyal Pasar SPACE ID Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.17M $5.94 M $6.11 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SPACE ID Aliran Masuk Bersih Harga IDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.03 2026-07-27 -$0.11 M 0.03 2026-07-26 -$0.11 M 0.03 2026-07-25 -$0.02 M 0.03 2026-07-24 -$0.04 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar SPACE ID (ID) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SPACE ID secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ID / USDT $0.02938 $0.02938 $0.02938 0.00% 0.00% (USDT) Trade