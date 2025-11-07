Apa yang dimaksud dengan Interlay (INTR)

Interlay adalah jaringan terdesentralisasi yang didedikasikan untuk menghubungkan mata uang kripto seperti Bitcoin dengan platform DeFi seperti Polkadot dan Ethereum. Jaringan Interlay di-host sebagai parachain Polkadot dan akan terhubung ke Cosmos, Ethereum, dan jaringan DeFi utama lainnya. Interlay adalah jaringan terdesentralisasi yang didedikasikan untuk menghubungkan mata uang kripto seperti Bitcoin dengan platform DeFi seperti Polkadot dan Ethereum. Jaringan Interlay di-host sebagai parachain Polkadot dan akan terhubung ke Cosmos, Ethereum, dan jaringan DeFi utama lainnya.

Interlay tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Interlay Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa INTR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Interlay di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Interlay dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Interlay (USD)

Berapa nilai Interlay (INTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Interlay (INTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Interlay.

Cek prediksi harga Interlay sekarang!

Tokenomi Interlay (INTR)

Memahami tokenomi Interlay (INTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INTR sekarang!

Cara membeli Interlay (INTR)

Ingin mengetahui cara membeli Interlay? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Interlay di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INTR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Interlay

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Interlay, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Interlay Berapa nilai Interlay (INTR) hari ini? Harga live INTR dalam USD adalah 0.0005453 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga INTR ke USD saat ini? $ 0.0005453 . Cobalah Harga INTR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Interlay? Kapitalisasi pasar INTR adalah $ 36.55K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar INTR? Suplai beredar INTR adalah 67.02M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) INTR? INTR mencapai harga ATH sebesar 0.15971427645110478 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) INTR? INTR mencapai harga ATL 0.000670933791522777 USD . Berapa volume perdagangan INTR? Volume perdagangan 24 jam live INTR adalah $ 53.96K USD . Akankah harga INTR naik lebih tinggi tahun ini? INTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Interlay (INTR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi