Analisis Teknis IoTeX Network (IOTX) Hari Ini Halaman Analisis IoTeX Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IOTX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IoTeX Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga IoTeX Network (IOTX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002208 -- -7.35% -20.84% -53.46%

Indikator Teknikal IoTeX Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IoTeX Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002206 0.002205 R2 0.002205 0.002205 R1 0.002205 0.002205 PP 0.002204 0.002204 S1 0.002204 0.002204 S2 0.002203 0.002204 S3 0.002203 0.002203

Sinyal Pasar IoTeX Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $1.83 M $1.84 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal IoTeX Network Aliran Masuk Bersih Harga IOTXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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