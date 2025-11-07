Apa yang dimaksud dengan Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that's built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Prediksi Harga Itheum (USD)

Berapa nilai Itheum (ITHEUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Itheum (ITHEUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Itheum.

Tokenomi Itheum (ITHEUM)

Cara membeli Itheum (ITHEUM)

Sumber Daya Itheum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Itheum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Itheum Berapa nilai Itheum (ITHEUM) hari ini? Harga live ITHEUM dalam USD adalah 0.00062 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ITHEUM ke USD saat ini? $ 0.00062 . Cobalah Harga ITHEUM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Itheum? Kapitalisasi pasar ITHEUM adalah $ 301.59K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ITHEUM? Suplai beredar ITHEUM adalah 486.44M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ITHEUM? ITHEUM mencapai harga ATH sebesar 0.7435877424449285 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ITHEUM? ITHEUM mencapai harga ATL 0.00058953293258973 USD . Berapa volume perdagangan ITHEUM? Volume perdagangan 24 jam live ITHEUM adalah $ 26.72 USD . Akankah harga ITHEUM naik lebih tinggi tahun ini? ITHEUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ITHEUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

