BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Invest Zone hari ini adalah 0.0002338 USD. Lacak informasi harga aktual IVFUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IVFUN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Invest Zone hari ini adalah 0.0002338 USD. Lacak informasi harga aktual IVFUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IVFUN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IVFUN

Info Harga IVFUN

Penjelasan IVFUN

Situs Web Resmi IVFUN

Tokenomi IVFUN

Prakiraan Harga IVFUN

Riwayat IVFUN

Panduan Membeli IVFUN

Konverter IVFUN ke Mata Uang Fiat

Spot IVFUN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Invest Zone

Harga Invest Zone(IVFUN)

Harga Live 1 IVFUN ke USD:

$0.0002338
$0.0002338$0.0002338
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Invest Zone (IVFUN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:52:31 (UTC+8)

Informasi Harga Invest Zone (IVFUN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002325
$ 0.0002325$ 0.0002325
Low 24 Jam
$ 0.0002338
$ 0.0002338$ 0.0002338
High 24 Jam

$ 0.0002325
$ 0.0002325$ 0.0002325

$ 0.0002338
$ 0.0002338$ 0.0002338

$ 0.07865273043037722
$ 0.07865273043037722$ 0.07865273043037722

$ 0.000225814595489096
$ 0.000225814595489096$ 0.000225814595489096

0.00%

0.00%

-9.21%

-9.21%

Harga aktual Invest Zone (IVFUN) adalah $ 0.0002338. Selama 24 jam terakhir, IVFUN diperdagangkan antara low $ 0.0002325 dan high $ 0.0002338, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIVFUN adalah $ 0.07865273043037722, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000225814595489096.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IVFUN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -9.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Invest Zone (IVFUN)

No.2786

$ 219.82K
$ 219.82K$ 219.82K

$ 10.00
$ 10.00$ 10.00

$ 233.80K
$ 233.80K$ 233.80K

940.22M
940.22M 940.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

94.02%

TRX

Kapitalisasi Pasar Invest Zone saat ini adalah $ 219.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.00. Suplai beredar IVFUN adalah 940.22M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 233.80K.

Riwayat Harga Invest Zone (IVFUN) USD

Pantau perubahan harga Invest Zone untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0001206-34.03%
60 Hari$ -0.0001002-30.00%
90 Hari$ -0.000155-39.87%
Perubahan Harga Invest Zone Hari Ini

Hari ini, IVFUN tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Invest Zone 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001206 (-34.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Invest Zone 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IVFUN terlihat mengalami perubahan $ -0.0001002 (-30.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Invest Zone 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000155 (-39.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Invest Zone (IVFUN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Invest Zone sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Invest Zone Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IVFUN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Invest Zone di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Invest Zone dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Invest Zone (USD)

Berapa nilai Invest Zone (IVFUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Invest Zone (IVFUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Invest Zone.

Cek prediksi harga Invest Zone sekarang!

Tokenomi Invest Zone (IVFUN)

Memahami tokenomi Invest Zone (IVFUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IVFUN sekarang!

Cara membeli Invest Zone (IVFUN)

Ingin mengetahui cara membeli Invest Zone? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Invest Zone di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IVFUN ke Mata Uang Lokal

1 Invest Zone(IVFUN) ke VND
6.152447
1 Invest Zone(IVFUN) ke AUD
A$0.000360052
1 Invest Zone(IVFUN) ke GBP
0.000177688
1 Invest Zone(IVFUN) ke EUR
0.000201068
1 Invest Zone(IVFUN) ke USD
$0.0002338
1 Invest Zone(IVFUN) ke MYR
RM0.000977284
1 Invest Zone(IVFUN) ke TRY
0.00984298
1 Invest Zone(IVFUN) ke JPY
¥0.0357714
1 Invest Zone(IVFUN) ke ARS
ARS$0.339330306
1 Invest Zone(IVFUN) ke RUB
0.018993912
1 Invest Zone(IVFUN) ke INR
0.020731046
1 Invest Zone(IVFUN) ke IDR
Rp3.896665108
1 Invest Zone(IVFUN) ke PHP
0.013801214
1 Invest Zone(IVFUN) ke EGP
￡E.0.011056402
1 Invest Zone(IVFUN) ke BRL
R$0.001248492
1 Invest Zone(IVFUN) ke CAD
C$0.000329658
1 Invest Zone(IVFUN) ke BDT
0.028525938
1 Invest Zone(IVFUN) ke NGN
0.336400792
1 Invest Zone(IVFUN) ke COP
$0.895783658
1 Invest Zone(IVFUN) ke ZAR
R.0.004058768
1 Invest Zone(IVFUN) ke UAH
0.009833628
1 Invest Zone(IVFUN) ke TZS
T.Sh.0.5744466
1 Invest Zone(IVFUN) ke VES
Bs0.0521374
1 Invest Zone(IVFUN) ke CLP
$0.2202396
1 Invest Zone(IVFUN) ke PKR
Rs0.066081232
1 Invest Zone(IVFUN) ke KZT
0.122985814
1 Invest Zone(IVFUN) ke THB
฿0.00757512
1 Invest Zone(IVFUN) ke TWD
NT$0.007245462
1 Invest Zone(IVFUN) ke AED
د.إ0.000858046
1 Invest Zone(IVFUN) ke CHF
Fr0.00018704
1 Invest Zone(IVFUN) ke HKD
HK$0.001816626
1 Invest Zone(IVFUN) ke AMD
֏0.08940512
1 Invest Zone(IVFUN) ke MAD
.د.م0.002176678
1 Invest Zone(IVFUN) ke MXN
$0.004341666
1 Invest Zone(IVFUN) ke SAR
ريال0.00087675
1 Invest Zone(IVFUN) ke ETB
Br0.035885962
1 Invest Zone(IVFUN) ke KES
KSh0.030192932
1 Invest Zone(IVFUN) ke JOD
د.أ0.0001657642
1 Invest Zone(IVFUN) ke PLN
0.000860384
1 Invest Zone(IVFUN) ke RON
лв0.00102872
1 Invest Zone(IVFUN) ke SEK
kr0.002235128
1 Invest Zone(IVFUN) ke BGN
лв0.000395122
1 Invest Zone(IVFUN) ke HUF
Ft0.078166354
1 Invest Zone(IVFUN) ke CZK
0.004930842
1 Invest Zone(IVFUN) ke KWD
د.ك0.0000715428
1 Invest Zone(IVFUN) ke ILS
0.000764526
1 Invest Zone(IVFUN) ke BOB
Bs0.00161322
1 Invest Zone(IVFUN) ke AZN
0.00039746
1 Invest Zone(IVFUN) ke TJS
SM0.002155636
1 Invest Zone(IVFUN) ke GEL
0.000633598
1 Invest Zone(IVFUN) ke AOA
Kz0.21331912
1 Invest Zone(IVFUN) ke BHD
.د.ب0.0000879088
1 Invest Zone(IVFUN) ke BMD
$0.0002338
1 Invest Zone(IVFUN) ke DKK
kr0.001510348
1 Invest Zone(IVFUN) ke HNL
L0.006144264
1 Invest Zone(IVFUN) ke MUR
0.0107548
1 Invest Zone(IVFUN) ke NAD
$0.004061106
1 Invest Zone(IVFUN) ke NOK
kr0.00238476
1 Invest Zone(IVFUN) ke NZD
$0.000413826
1 Invest Zone(IVFUN) ke PAB
B/.0.0002338
1 Invest Zone(IVFUN) ke PGK
K0.000998326
1 Invest Zone(IVFUN) ke QAR
ر.ق0.000851032
1 Invest Zone(IVFUN) ke RSD
дин.0.023733038
1 Invest Zone(IVFUN) ke UZS
soʻm2.783332888
1 Invest Zone(IVFUN) ke ALL
L0.019608806
1 Invest Zone(IVFUN) ke ANG
ƒ0.000418502
1 Invest Zone(IVFUN) ke AWG
ƒ0.00042084
1 Invest Zone(IVFUN) ke BBD
$0.0004676
1 Invest Zone(IVFUN) ke BAM
KM0.000395122
1 Invest Zone(IVFUN) ke BIF
Fr0.6894762
1 Invest Zone(IVFUN) ke BND
$0.00030394
1 Invest Zone(IVFUN) ke BSD
$0.0002338
1 Invest Zone(IVFUN) ke JMD
$0.03748983
1 Invest Zone(IVFUN) ke KHR
0.938954828
1 Invest Zone(IVFUN) ke KMF
Fr0.0998326
1 Invest Zone(IVFUN) ke LAK
5.082608594
1 Invest Zone(IVFUN) ke LKR
රු0.071278606
1 Invest Zone(IVFUN) ke MDL
L0.004000318
1 Invest Zone(IVFUN) ke MGA
Ar1.0531521
1 Invest Zone(IVFUN) ke MOP
P0.0018704
1 Invest Zone(IVFUN) ke MVR
0.00360052
1 Invest Zone(IVFUN) ke MWK
MK0.40519878
1 Invest Zone(IVFUN) ke MZN
MT0.01495151
1 Invest Zone(IVFUN) ke NPR
रु0.03312946
1 Invest Zone(IVFUN) ke PYG
1.6581096
1 Invest Zone(IVFUN) ke RWF
Fr0.3397114
1 Invest Zone(IVFUN) ke SBD
$0.001921836
1 Invest Zone(IVFUN) ke SCR
0.003521028
1 Invest Zone(IVFUN) ke SRD
$0.0090013
1 Invest Zone(IVFUN) ke SVC
$0.002043412
1 Invest Zone(IVFUN) ke SZL
L0.00405643
1 Invest Zone(IVFUN) ke TMT
m0.0008183
1 Invest Zone(IVFUN) ke TND
د.ت0.0006918142
1 Invest Zone(IVFUN) ke TTD
$0.001582826
1 Invest Zone(IVFUN) ke UGX
Sh0.8173648
1 Invest Zone(IVFUN) ke XAF
Fr0.1327984
1 Invest Zone(IVFUN) ke XCD
$0.00063126
1 Invest Zone(IVFUN) ke XOF
Fr0.1327984
1 Invest Zone(IVFUN) ke XPF
Fr0.0240814
1 Invest Zone(IVFUN) ke BWP
P0.00314461
1 Invest Zone(IVFUN) ke BZD
$0.000469938
1 Invest Zone(IVFUN) ke CVE
$0.022407392
1 Invest Zone(IVFUN) ke DJF
Fr0.0416164
1 Invest Zone(IVFUN) ke DOP
$0.01503334
1 Invest Zone(IVFUN) ke DZD
د.ج0.030506224
1 Invest Zone(IVFUN) ke FJD
$0.000533064
1 Invest Zone(IVFUN) ke GNF
Fr2.032891
1 Invest Zone(IVFUN) ke GTQ
Q0.001790908
1 Invest Zone(IVFUN) ke GYD
$0.048901608
1 Invest Zone(IVFUN) ke ISK
kr0.0294588

Sumber Daya Invest Zone

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Invest Zone, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Invest Zone
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Invest Zone

Berapa nilai Invest Zone (IVFUN) hari ini?
Harga live IVFUN dalam USD adalah 0.0002338 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IVFUN ke USD saat ini?
Harga IVFUN ke USD saat ini adalah $ 0.0002338. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Invest Zone?
Kapitalisasi pasar IVFUN adalah $ 219.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IVFUN?
Suplai beredar IVFUN adalah 940.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IVFUN?
IVFUN mencapai harga ATH sebesar 0.07865273043037722 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IVFUN?
IVFUN mencapai harga ATL 0.000225814595489096 USD.
Berapa volume perdagangan IVFUN?
Volume perdagangan 24 jam live IVFUN adalah $ 10.00 USD.
Akankah harga IVFUN naik lebih tinggi tahun ini?
IVFUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IVFUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:52:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Invest Zone (IVFUN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator IVFUN ke USD

Jumlah

IVFUN
IVFUN
USD
USD

1 IVFUN = 0.0002338 USD

Perdagangkan IVFUN

IVFUN/USDT
$0.0002338
$0.0002338$0.0002338
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,149.04
$101,149.04$101,149.04

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,333.79
$3,333.79$3,333.79

+1.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1084
$1.1084$1.1084

+29.18%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,149.04
$101,149.04$101,149.04

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,333.79
$3,333.79$3,333.79

+1.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2173
$2.2173$2.2173

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0149
$1.0149$1.0149

-0.11%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.27
$30.27$30.27

+101.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1143
$0.1143$0.1143

+128.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004008
$0.0004008$0.0004008

+167.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014548
$0.014548$0.014548

+1,354.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.363
$4.363$4.363

+336.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006092
$0.006092$0.006092

+185.47%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1143
$0.1143$0.1143

+128.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002189
$0.0000002189$0.0000002189

+45.93%