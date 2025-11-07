Apa yang dimaksud dengan I m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

I m a Jeet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi I m a Jeet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa JEETS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang I m a Jeet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli I m a Jeet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga I m a Jeet (USD)

Berapa nilai I m a Jeet (JEETS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda I m a Jeet (JEETS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk I m a Jeet.

Cek prediksi harga I m a Jeet sekarang!

Tokenomi I m a Jeet (JEETS)

Memahami tokenomi I m a Jeet (JEETS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JEETS sekarang!

Cara membeli I m a Jeet (JEETS)

Ingin mengetahui cara membeli I m a Jeet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli I m a Jeet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya I m a Jeet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai I m a Jeet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang I m a Jeet Berapa nilai I m a Jeet (JEETS) hari ini? Harga live JEETS dalam USD adalah 0.00037 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JEETS ke USD saat ini? $ 0.00037 . Cobalah Harga JEETS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar I m a Jeet? Kapitalisasi pasar JEETS adalah $ 370.00K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JEETS? Suplai beredar JEETS adalah 999.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JEETS? JEETS mencapai harga ATH sebesar 0.004163456351671964 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JEETS? JEETS mencapai harga ATL 0.000048957254744575 USD . Berapa volume perdagangan JEETS? Volume perdagangan 24 jam live JEETS adalah $ 765.73 USD . Akankah harga JEETS naik lebih tinggi tahun ini? JEETS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JEETS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting I m a Jeet (JEETS)

