Harga live JEWEL hari ini adalah 0.02246 USD. Lacak informasi harga aktual JEWEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JEWEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JEWEL

Info Harga JEWEL

Penjelasan JEWEL

Whitepaper JEWEL

Situs Web Resmi JEWEL

Tokenomi JEWEL

Prakiraan Harga JEWEL

Riwayat JEWEL

Panduan Membeli JEWEL

Konverter JEWEL ke Mata Uang Fiat

Harga JEWEL(JEWEL)

Harga Live 1 JEWEL ke USD:

$0.02243
$0.02243
+2.32%1D
USD
Grafik Harga Live JEWEL (JEWEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:48 (UTC+8)

Informasi Harga JEWEL (JEWEL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02014
$ 0.02014
Low 24 Jam
$ 0.02266
$ 0.02266
High 24 Jam

$ 0.02014
$ 0.02014

$ 0.02266
$ 0.02266

$ 23.36459909812949
$ 23.36459909812949

$ 0.010132781636744387
$ 0.010132781636744387

+1.72%

+2.32%

-9.70%

-9.70%

Harga aktual JEWEL (JEWEL) adalah $ 0.02246. Selama 24 jam terakhir, JEWEL diperdagangkan antara low $ 0.02014 dan high $ 0.02266, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJEWEL adalah $ 23.36459909812949, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010132781636744387.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JEWEL telah berubah sebesar +1.72% selama 1 jam terakhir, +2.32% selama 24 jam, dan -9.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JEWEL (JEWEL)

No.1686

$ 2.55M
$ 2.55M

$ 54.63K
$ 54.63K

$ 2.72M
$ 2.72M

113.54M
113.54M

121,010,985.61186135
121,010,985.61186135

NONE

Kapitalisasi Pasar JEWEL saat ini adalah $ 2.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.63K. Suplai beredar JEWEL adalah 113.54M, dan total suplainya sebesar 121010985.61186135. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.72M.

Riwayat Harga JEWEL (JEWEL) USD

Pantau perubahan harga JEWEL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005086+2.32%
30 Days$ -0.01159-34.04%
60 Hari$ -0.01254-35.83%
90 Hari$ -0.01733-43.56%
Perubahan Harga JEWEL Hari Ini

Hari ini, JEWEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005086 (+2.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JEWEL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01159 (-34.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JEWEL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JEWEL terlihat mengalami perubahan $ -0.01254 (-35.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JEWEL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01733 (-43.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JEWEL (JEWEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga JEWEL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!

Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JEWEL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JEWEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JEWEL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JEWEL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JEWEL (USD)

Berapa nilai JEWEL (JEWEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JEWEL (JEWEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JEWEL.

Cek prediksi harga JEWEL sekarang!

Tokenomi JEWEL (JEWEL)

Memahami tokenomi JEWEL (JEWEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JEWEL sekarang!

Cara membeli JEWEL (JEWEL)

Ingin mengetahui cara membeli JEWEL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JEWEL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JEWEL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya JEWEL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JEWEL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi JEWEL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JEWEL

Berapa nilai JEWEL (JEWEL) hari ini?
Harga live JEWEL dalam USD adalah 0.02246 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JEWEL ke USD saat ini?
Harga JEWEL ke USD saat ini adalah $ 0.02246. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JEWEL?
Kapitalisasi pasar JEWEL adalah $ 2.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JEWEL?
Suplai beredar JEWEL adalah 113.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JEWEL?
JEWEL mencapai harga ATH sebesar 23.36459909812949 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JEWEL?
JEWEL mencapai harga ATL 0.010132781636744387 USD.
Berapa volume perdagangan JEWEL?
Volume perdagangan 24 jam live JEWEL adalah $ 54.63K USD.
Akankah harga JEWEL naik lebih tinggi tahun ini?
JEWEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JEWEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting JEWEL (JEWEL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator JEWEL ke USD

Jumlah

JEWEL
JEWEL
USD
USD

1 JEWEL = 0.02246 USD

Perdagangkan JEWEL

JEWEL/USDT
$0.02243
$0.02243
+2.00%

$101,318.80

$3,322.84

$156.66

$1.0640

$1.0004

$101,318.80

$3,322.84

$156.66

$2.2202

$1.0318

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.45

$0.0837

$0.017000

$0.009329

$4.198

$2.300

$0.0837

