Apa yang dimaksud dengan JLaunchpad (JLP)

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

JLaunchpad tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JLaunchpad Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa JLP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang JLaunchpad di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JLaunchpad dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Berapa nilai JLaunchpad (JLP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JLaunchpad (JLP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JLaunchpad.

Tokenomi JLaunchpad (JLP)

Memahami tokenomi JLaunchpad (JLP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JLP sekarang!

Cara membeli JLaunchpad (JLP)

Ingin mengetahui cara membeli JLaunchpad? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JLaunchpad di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya JLaunchpad

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JLaunchpad, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai JLaunchpad (JLP) hari ini? Harga live JLP dalam USD adalah 0.000367 USD . Berapa harga JLP ke USD saat ini? $ 0.000367 . Berapa kapitalisasi pasar JLaunchpad? Kapitalisasi pasar JLP adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar JLP? Suplai beredar JLP adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JLP? JLP mencapai harga ATH sebesar 0.008487114292929202 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JLP? JLP mencapai harga ATL 0.00025110873318845 USD . Berapa volume perdagangan JLP? Volume perdagangan 24 jam live JLP adalah $ 11.19K USD .

