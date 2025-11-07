BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Juneo Supernet hari ini adalah 0.0215 USD. Lacak informasi harga aktual JUNE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JUNE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Juneo Supernet hari ini adalah 0.0215 USD. Lacak informasi harga aktual JUNE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JUNE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JUNE

Info Harga JUNE

Penjelasan JUNE

Whitepaper JUNE

Situs Web Resmi JUNE

Tokenomi JUNE

Prakiraan Harga JUNE

Riwayat JUNE

Panduan Membeli JUNE

Konverter JUNE ke Mata Uang Fiat

Spot JUNE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Juneo Supernet

Harga Juneo Supernet(JUNE)

Harga Live 1 JUNE ke USD:

$0.0215
$0.0215$0.0215
+7.50%1D
USD
Grafik Harga Live Juneo Supernet (JUNE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:18 (UTC+8)

Informasi Harga Juneo Supernet (JUNE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196
Low 24 Jam
$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298
High 24 Jam

$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196

$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298

--
----

--
----

-15.69%

+7.50%

-25.87%

-25.87%

Harga aktual Juneo Supernet (JUNE) adalah $ 0.0215. Selama 24 jam terakhir, JUNE diperdagangkan antara low $ 0.0196 dan high $ 0.0298, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJUNE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JUNE telah berubah sebesar -15.69% selama 1 jam terakhir, +7.50% selama 24 jam, dan -25.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Juneo Supernet (JUNE)

--
----

$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K

$ 967.50K
$ 967.50K$ 967.50K

--
----

45,000,000
45,000,000 45,000,000

JUNEO

Kapitalisasi Pasar Juneo Supernet saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.06K. Suplai beredar JUNE adalah --, dan total suplainya sebesar 45000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 967.50K.

Riwayat Harga Juneo Supernet (JUNE) USD

Pantau perubahan harga Juneo Supernet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0015+7.50%
30 Days$ -0.0704-76.61%
60 Hari$ -0.0684-76.09%
90 Hari$ -0.0723-77.08%
Perubahan Harga Juneo Supernet Hari Ini

Hari ini, JUNE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0015 (+7.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Juneo Supernet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0704 (-76.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Juneo Supernet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JUNE terlihat mengalami perubahan $ -0.0684 (-76.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Juneo Supernet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0723 (-77.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Juneo Supernet (JUNE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Juneo Supernet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Juneo Supernet (JUNE)

Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.

Juneo Supernet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Juneo Supernet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JUNE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Juneo Supernet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Juneo Supernet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Juneo Supernet (USD)

Berapa nilai Juneo Supernet (JUNE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Juneo Supernet (JUNE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Juneo Supernet.

Cek prediksi harga Juneo Supernet sekarang!

Tokenomi Juneo Supernet (JUNE)

Memahami tokenomi Juneo Supernet (JUNE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUNE sekarang!

Cara membeli Juneo Supernet (JUNE)

Ingin mengetahui cara membeli Juneo Supernet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Juneo Supernet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JUNE ke Mata Uang Lokal

1 Juneo Supernet(JUNE) ke VND
565.7725
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AUD
A$0.03311
1 Juneo Supernet(JUNE) ke GBP
0.01634
1 Juneo Supernet(JUNE) ke EUR
0.01849
1 Juneo Supernet(JUNE) ke USD
$0.0215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MYR
RM0.08987
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TRY
0.90515
1 Juneo Supernet(JUNE) ke JPY
¥3.2895
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ARS
ARS$31.204455
1 Juneo Supernet(JUNE) ke RUB
1.74666
1 Juneo Supernet(JUNE) ke INR
1.906405
1 Juneo Supernet(JUNE) ke IDR
Rp358.33319
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PHP
1.269145
1 Juneo Supernet(JUNE) ke EGP
￡E.1.016735
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BRL
R$0.11481
1 Juneo Supernet(JUNE) ke CAD
C$0.030315
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BDT
2.623215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke NGN
30.93506
1 Juneo Supernet(JUNE) ke COP
$82.375315
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ZAR
R.0.37324
1 Juneo Supernet(JUNE) ke UAH
0.90429
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TZS
T.Sh.52.8255
1 Juneo Supernet(JUNE) ke VES
Bs4.7945
1 Juneo Supernet(JUNE) ke CLP
$20.253
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PKR
Rs6.07676
1 Juneo Supernet(JUNE) ke KZT
11.309645
1 Juneo Supernet(JUNE) ke THB
฿0.6966
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TWD
NT$0.666285
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AED
د.إ0.078905
1 Juneo Supernet(JUNE) ke CHF
Fr0.0172
1 Juneo Supernet(JUNE) ke HKD
HK$0.167055
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AMD
֏8.2216
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MAD
.د.م0.200165
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MXN
$0.399255
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SAR
ريال0.080625
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ETB
Br3.300035
1 Juneo Supernet(JUNE) ke KES
KSh2.77651
1 Juneo Supernet(JUNE) ke JOD
د.أ0.0152435
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PLN
0.07912
1 Juneo Supernet(JUNE) ke RON
лв0.0946
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SEK
kr0.20554
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BGN
лв0.036335
1 Juneo Supernet(JUNE) ke HUF
Ft7.188095
1 Juneo Supernet(JUNE) ke CZK
0.453435
1 Juneo Supernet(JUNE) ke KWD
د.ك0.006579
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ILS
0.070305
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BOB
Bs0.14835
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AZN
0.03655
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TJS
SM0.19823
1 Juneo Supernet(JUNE) ke GEL
0.058265
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AOA
Kz19.6166
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BHD
.د.ب0.008084
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BMD
$0.0215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke DKK
kr0.13889
1 Juneo Supernet(JUNE) ke HNL
L0.56502
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MUR
0.989
1 Juneo Supernet(JUNE) ke NAD
$0.373455
1 Juneo Supernet(JUNE) ke NOK
kr0.2193
1 Juneo Supernet(JUNE) ke NZD
$0.038055
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PAB
B/.0.0215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PGK
K0.091805
1 Juneo Supernet(JUNE) ke QAR
ر.ق0.07826
1 Juneo Supernet(JUNE) ke RSD
дин.2.182465
1 Juneo Supernet(JUNE) ke UZS
soʻm255.95234
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ALL
L1.803205
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ANG
ƒ0.038485
1 Juneo Supernet(JUNE) ke AWG
ƒ0.0387
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BBD
$0.043
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BAM
KM0.036335
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BIF
Fr63.4035
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BND
$0.02795
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BSD
$0.0215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke JMD
$3.447525
1 Juneo Supernet(JUNE) ke KHR
86.34529
1 Juneo Supernet(JUNE) ke KMF
Fr9.1805
1 Juneo Supernet(JUNE) ke LAK
467.391295
1 Juneo Supernet(JUNE) ke LKR
රු6.554705
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MDL
L0.367865
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MGA
Ar96.84675
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MOP
P0.172
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MVR
0.3311
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MWK
MK37.26165
1 Juneo Supernet(JUNE) ke MZN
MT1.374925
1 Juneo Supernet(JUNE) ke NPR
रु3.04655
1 Juneo Supernet(JUNE) ke PYG
152.478
1 Juneo Supernet(JUNE) ke RWF
Fr31.2395
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SBD
$0.17673
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SCR
0.32379
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SRD
$0.82775
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SVC
$0.18791
1 Juneo Supernet(JUNE) ke SZL
L0.373025
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TMT
m0.07525
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TND
د.ت0.0636185
1 Juneo Supernet(JUNE) ke TTD
$0.145555
1 Juneo Supernet(JUNE) ke UGX
Sh75.164
1 Juneo Supernet(JUNE) ke XAF
Fr12.212
1 Juneo Supernet(JUNE) ke XCD
$0.05805
1 Juneo Supernet(JUNE) ke XOF
Fr12.212
1 Juneo Supernet(JUNE) ke XPF
Fr2.2145
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BWP
P0.289175
1 Juneo Supernet(JUNE) ke BZD
$0.043215
1 Juneo Supernet(JUNE) ke CVE
$2.06056
1 Juneo Supernet(JUNE) ke DJF
Fr3.827
1 Juneo Supernet(JUNE) ke DOP
$1.38245
1 Juneo Supernet(JUNE) ke DZD
د.ج2.80532
1 Juneo Supernet(JUNE) ke FJD
$0.04902
1 Juneo Supernet(JUNE) ke GNF
Fr186.9425
1 Juneo Supernet(JUNE) ke GTQ
Q0.16469
1 Juneo Supernet(JUNE) ke GYD
$4.49694
1 Juneo Supernet(JUNE) ke ISK
kr2.709

Sumber Daya Juneo Supernet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Juneo Supernet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Juneo Supernet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Juneo Supernet

Berapa nilai Juneo Supernet (JUNE) hari ini?
Harga live JUNE dalam USD adalah 0.0215 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JUNE ke USD saat ini?
Harga JUNE ke USD saat ini adalah $ 0.0215. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Juneo Supernet?
Kapitalisasi pasar JUNE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JUNE?
Suplai beredar JUNE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JUNE?
JUNE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JUNE?
JUNE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan JUNE?
Volume perdagangan 24 jam live JUNE adalah $ 1.06K USD.
Akankah harga JUNE naik lebih tinggi tahun ini?
JUNE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUNE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Juneo Supernet (JUNE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator JUNE ke USD

Jumlah

JUNE
JUNE
USD
USD

1 JUNE = 0.0214 USD

Perdagangkan JUNE

JUNE/USDT
$0.0215
$0.0215$0.0215
+7.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,205.48
$101,205.48$101,205.48

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.99
$3,331.99$3,331.99

+0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.80
$156.80$156.80

+0.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1180
$1.1180$1.1180

+30.30%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,205.48
$101,205.48$101,205.48

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.99
$3,331.99$3,331.99

+0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.80
$156.80$156.80

+0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2152
$2.2152$2.2152

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0157
$1.0157$1.0157

-0.03%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1141
$0.1141$0.1141

+128.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004007
$0.0004007$0.0004007

+167.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014748
$0.014748$0.014748

+1,374.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.377
$4.377$4.377

+337.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006146
$0.006146$0.006146

+188.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1141
$0.1141$0.1141

+128.20%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005181
$0.00000000005181$0.00000000005181

+53.83%