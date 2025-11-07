Apa yang dimaksud dengan KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KaratDAO Berapa nilai KaratDAO (KARAT) hari ini? Harga live KARAT dalam USD adalah 0.0005837 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KARAT ke USD saat ini? $ 0.0005837 . Cobalah Harga KARAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KaratDAO? Kapitalisasi pasar KARAT adalah $ 149.16K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KARAT? Suplai beredar KARAT adalah 255.54M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KARAT? KARAT mencapai harga ATH sebesar 0.05802041506845649 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KARAT? KARAT mencapai harga ATL 0.000463150077110209 USD . Berapa volume perdagangan KARAT? Volume perdagangan 24 jam live KARAT adalah $ 56.18K USD . Akankah harga KARAT naik lebih tinggi tahun ini? KARAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KARAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

