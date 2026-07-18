Analisis Teknis Kaspa (KAS) Hari Ini Halaman Analisis Kaspa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaspa di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kaspa (KAS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.028718 -- +1.53% +2.08% -12.41%

Indikator Teknikal Kaspa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaspa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 6 Netral 13 Beli 7 Moving Averages : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02867 0.02867 R2 0.02867 0.02867 R1 0.02867 0.02867 PP 0.02867 0.02867 S1 0.02867 0.02867 S2 0.02867 0.02867 S3 0.02867 0.02867

Sinyal Pasar Kaspa Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.31M $26.94 M $27.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $1.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.14M Pembelian Aktif 7 Hari $3.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kaspa Aliran Masuk Bersih Harga KASUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.02 M 0.03 2026-07-27 -$0.32 M 0.03 2026-07-26 -$0.25 M 0.03 2026-07-25 -$0.08 M 0.03 2026-07-24 -$0.05 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.