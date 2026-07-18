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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaspa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaspa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kaspa (KAS) Hari Ini

Analisis Teknis Kaspa (KAS) Hari Ini

Halaman Analisis Kaspa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaspa di bawah ini.

Perubahan Harga Kaspa (KAS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.028718--+1.53%+2.08%-12.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kaspa

Indikator Teknikal Kaspa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaspa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 6
Netral 13
Beli 7
Moving Averages:NetralJual 4Netral 6Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02867
0.02867
R2
0.02867
0.02867
R1
0.02867
0.02867
PP
0.02867
0.02867
S1
0.02867
0.02867
S2
0.02867
0.02867
S3
0.02867
0.02867

Sinyal Pasar Kaspa

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.31M
$26.94 M
$27.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.20 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.14M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.15 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kaspa

Aliran Masuk BersihHarga KASUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.02 M0.03
2026-07-27-$0.32 M0.03
2026-07-26-$0.25 M0.03
2026-07-25-$0.08 M0.03
2026-07-24-$0.05 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Kaspa Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Kaspa (KAS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kaspa secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KAS/USDT
$0.0287
$0.0287$0.0287
0.00%
0.00% (USDT)
KAS/USDC
$0.0287
$0.0287$0.0287
0.00%
0.00% (USDT)
KAS/USD1
$0.028723
$0.028723$0.028723
0.00%
0.00% (USDT)
KAS/EUR
$0.02524
$0.02524$0.02524
0.00%
0.00% (USDT)
KAS/USDE
$0.028778
$0.028778$0.028778
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator KAS ke USD

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KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0.028718 USD

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