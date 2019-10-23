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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kava Labs, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kava Labs, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kava Labs (KAVA) Hari Ini

Analisis Teknis Kava Labs (KAVA) Hari Ini

Halaman Analisis Kava Labs menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAVA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kava Labs di bawah ini.

Perubahan Harga Kava Labs (KAVA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04539--+1.79%+5.60%-23.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kava Labs

Indikator Teknikal Kava Labs

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kava Labs di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 8
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04533
0.04532
R2
0.04532
0.04532
R1
0.04532
0.04532
PP
0.04531
0.04531
S1
0.04531
0.04531
S2
0.0453
0.04531
S3
0.0453
0.0453

Sinyal Pasar Kava Labs

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.29M
$3.03 M
$2.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kava Labs

Aliran Masuk BersihHarga KAVAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.05
2026-07-27-$0.07 M0.05
2026-07-26-$0.02 M0.05
2026-07-25-$0.03 M0.05
2026-07-24-$0.08 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kava Labs (KAVA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kava Labs secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KAVA/USDT
$0.04538
$0.04538$0.04538
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KAVA = 0.04539 USD

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