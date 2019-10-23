Analisis Teknis Kava Labs (KAVA) Hari Ini Halaman Analisis Kava Labs menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAVA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kava Labs di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kava Labs (KAVA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04539 -- +1.79% +5.60% -23.62%

Indikator Teknikal Kava Labs

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kava Labs di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 8 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04533 0.04532 R2 0.04532 0.04532 R1 0.04532 0.04532 PP 0.04531 0.04531 S1 0.04531 0.04531 S2 0.0453 0.04531 S3 0.0453 0.0453

Sinyal Pasar Kava Labs Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.29M $3.03 M $2.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kava Labs Aliran Masuk Bersih Harga KAVAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.05 2026-07-27 -$0.07 M 0.05 2026-07-26 -$0.02 M 0.05 2026-07-25 -$0.03 M 0.05 2026-07-24 -$0.08 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Kava Labs (KAVA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kava Labs secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam KAVA / USDT $0.04538 $0.04538 $0.04538 0.00% 0.00% (USDT) Trade