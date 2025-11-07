Apa yang dimaksud dengan KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

KingdomStarter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KingdomStarter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KDG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang KingdomStarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KingdomStarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KingdomStarter (USD)

Berapa nilai KingdomStarter (KDG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KingdomStarter (KDG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KingdomStarter.

Cek prediksi harga KingdomStarter sekarang!

Tokenomi KingdomStarter (KDG)

Memahami tokenomi KingdomStarter (KDG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KDG sekarang!

Cara membeli KingdomStarter (KDG)

Ingin mengetahui cara membeli KingdomStarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KingdomStarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KDG ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya KingdomStarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KingdomStarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KingdomStarter Berapa nilai KingdomStarter (KDG) hari ini? Harga live KDG dalam USD adalah 0.0001653 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KDG ke USD saat ini? $ 0.0001653 . Cobalah Harga KDG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KingdomStarter? Kapitalisasi pasar KDG adalah $ 87.77K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KDG? Suplai beredar KDG adalah 531.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KDG? KDG mencapai harga ATH sebesar 0.28055618 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KDG? KDG mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan KDG? Volume perdagangan 24 jam live KDG adalah $ 12.22K USD . Akankah harga KDG naik lebih tinggi tahun ini? KDG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KDG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

