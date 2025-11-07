BursaDEX+
Harga live Klaus hari ini adalah 0.000093 USD. Lacak informasi harga aktual KLAUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KLAUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Klaus(KLAUS)

Harga Live 1 KLAUS ke USD:

$0.000093
$0.000093$0.000093
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Klaus (KLAUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:50 (UTC+8)

Informasi Harga Klaus (KLAUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000793
$ 0.0000793$ 0.0000793
Low 24 Jam
$ 0.000093
$ 0.000093$ 0.000093
High 24 Jam

$ 0.0000793
$ 0.0000793$ 0.0000793

$ 0.000093
$ 0.000093$ 0.000093

$ 0.05190348284503749
$ 0.05190348284503749$ 0.05190348284503749

$ 0.000084227658409571
$ 0.000084227658409571$ 0.000084227658409571

0.00%

0.00%

+14.81%

+14.81%

Harga aktual Klaus (KLAUS) adalah $ 0.000093. Selama 24 jam terakhir, KLAUS diperdagangkan antara low $ 0.0000793 dan high $ 0.000093, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKLAUS adalah $ 0.05190348284503749, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000084227658409571.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KLAUS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +14.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Klaus (KLAUS)

No.3101

$ 93.00K
$ 93.00K$ 93.00K

$ 2.14
$ 2.14$ 2.14

$ 93.00K
$ 93.00K$ 93.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Klaus saat ini adalah $ 93.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.14. Suplai beredar KLAUS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.00K.

Riwayat Harga Klaus (KLAUS) USD

Pantau perubahan harga Klaus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000067-41.88%
60 Hari$ -0.0001548-62.47%
90 Hari$ -0.0002476-72.70%
Perubahan Harga Klaus Hari Ini

Hari ini, KLAUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Klaus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000067 (-41.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Klaus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KLAUS terlihat mengalami perubahan $ -0.0001548 (-62.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Klaus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002476 (-72.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Klaus (KLAUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Klaus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Klaus (KLAUS)

Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR.

Klaus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Klaus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KLAUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Klaus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Klaus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Klaus (USD)

Berapa nilai Klaus (KLAUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Klaus (KLAUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klaus.

Cek prediksi harga Klaus sekarang!

Tokenomi Klaus (KLAUS)

Memahami tokenomi Klaus (KLAUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KLAUS sekarang!

Cara membeli Klaus (KLAUS)

Ingin mengetahui cara membeli Klaus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Klaus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Klaus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Klaus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Klaus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Klaus

Berapa nilai Klaus (KLAUS) hari ini?
Harga live KLAUS dalam USD adalah 0.000093 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KLAUS ke USD saat ini?
Harga KLAUS ke USD saat ini adalah $ 0.000093. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Klaus?
Kapitalisasi pasar KLAUS adalah $ 93.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KLAUS?
Suplai beredar KLAUS adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KLAUS?
KLAUS mencapai harga ATH sebesar 0.05190348284503749 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KLAUS?
KLAUS mencapai harga ATL 0.000084227658409571 USD.
Berapa volume perdagangan KLAUS?
Volume perdagangan 24 jam live KLAUS adalah $ 2.14 USD.
Akankah harga KLAUS naik lebih tinggi tahun ini?
KLAUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KLAUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

