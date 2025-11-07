Apa yang dimaksud dengan Kromatika (KROM)

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

Kromatika tersedia di MEXC.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KROM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Kromatika di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kromatika dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kromatika (USD)

Berapa nilai Kromatika (KROM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kromatika (KROM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kromatika.

Cek prediksi harga Kromatika sekarang!

Tokenomi Kromatika (KROM)

Memahami tokenomi Kromatika (KROM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KROM sekarang!

Cara membeli Kromatika (KROM)

Ingin mengetahui cara membeli Kromatika? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kromatika di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KROM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Kromatika

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kromatika, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kromatika Berapa nilai Kromatika (KROM) hari ini? Harga live KROM dalam USD adalah 0.007229 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KROM ke USD saat ini? $ 0.007229 . Cobalah Harga KROM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kromatika? Kapitalisasi pasar KROM adalah $ 580.35K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KROM? Suplai beredar KROM adalah 80.28M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KROM? KROM mencapai harga ATH sebesar 0.24019408331543107 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KROM? KROM mencapai harga ATL 0.005198061460515617 USD . Berapa volume perdagangan KROM? Volume perdagangan 24 jam live KROM adalah $ 55.32K USD . Akankah harga KROM naik lebih tinggi tahun ini? KROM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KROM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Kromatika (KROM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

