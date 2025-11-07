BursaDEX+
Harga live LAKE hari ini adalah 0.1733 USD. Lacak informasi harga aktual LAK3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAK3 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LAKE hari ini adalah 0.1733 USD. Lacak informasi harga aktual LAK3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAK3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga LAKE(LAK3)

Harga Live 1 LAK3 ke USD:

$0.1736
-3.12%1D
USD
Grafik Harga Live LAKE (LAK3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:06 (UTC+8)

Informasi Harga LAKE (LAK3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1718
Low 24 Jam
$ 0.1924
High 24 Jam

$ 0.1718
$ 0.1924
$ 1.898046926606538
$ 0.13317864041087402
+0.46%

-3.11%

-4.99%

-4.99%

Harga aktual LAKE (LAK3) adalah $ 0.1733. Selama 24 jam terakhir, LAK3 diperdagangkan antara low $ 0.1718 dan high $ 0.1924, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAK3 adalah $ 1.898046926606538, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.13317864041087402.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAK3 telah berubah sebesar +0.46% selama 1 jam terakhir, -3.11% selama 24 jam, dan -4.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LAKE (LAK3)

No.4356

$ 0.00
$ 61.68K
$ 164.64M
0.00
950,000,000
199,030,306
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar LAKE saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.68K. Suplai beredar LAK3 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 199030306. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 164.64M.

Riwayat Harga LAKE (LAK3) USD

Pantau perubahan harga LAKE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005591-3.11%
30 Days$ -0.0421-19.55%
60 Hari$ -0.0628-26.60%
90 Hari$ -0.0619-26.32%
Perubahan Harga LAKE Hari Ini

Hari ini, LAK3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005591 (-3.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LAKE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0421 (-19.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LAKE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LAK3 terlihat mengalami perubahan $ -0.0628 (-26.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LAKE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0619 (-26.32%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LAKE (LAK3)?

Lihat halaman Riwayat Harga LAKE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LAKE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LAK3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LAKE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LAKE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LAKE (USD)

Berapa nilai LAKE (LAK3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LAKE (LAK3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAKE.

Cek prediksi harga LAKE sekarang!

Tokenomi LAKE (LAK3)

Memahami tokenomi LAKE (LAK3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAK3 sekarang!

Cara membeli LAKE (LAK3)

Ingin mengetahui cara membeli LAKE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LAKE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAK3 ke Mata Uang Lokal

1 LAKE(LAK3) ke VND
4,560.3895
1 LAKE(LAK3) ke AUD
A$0.266882
1 LAKE(LAK3) ke GBP
0.131708
1 LAKE(LAK3) ke EUR
0.149038
1 LAKE(LAK3) ke USD
$0.1733
1 LAKE(LAK3) ke MYR
RM0.724394
1 LAKE(LAK3) ke TRY
7.29593
1 LAKE(LAK3) ke JPY
¥26.5149
1 LAKE(LAK3) ke ARS
ARS$251.522421
1 LAKE(LAK3) ke RUB
14.078892
1 LAKE(LAK3) ke INR
15.366511
1 LAKE(LAK3) ke IDR
Rp2,888.332178
1 LAKE(LAK3) ke PHP
10.229899
1 LAKE(LAK3) ke EGP
￡E.8.195357
1 LAKE(LAK3) ke BRL
R$0.925422
1 LAKE(LAK3) ke CAD
C$0.244353
1 LAKE(LAK3) ke BDT
21.144333
1 LAKE(LAK3) ke NGN
249.350972
1 LAKE(LAK3) ke COP
$663.983353
1 LAKE(LAK3) ke ZAR
R.3.008488
1 LAKE(LAK3) ke UAH
7.288998
1 LAKE(LAK3) ke TZS
T.Sh.425.7981
1 LAKE(LAK3) ke VES
Bs38.6459
1 LAKE(LAK3) ke CLP
$163.2486
1 LAKE(LAK3) ke PKR
Rs48.981512
1 LAKE(LAK3) ke KZT
91.160999
1 LAKE(LAK3) ke THB
฿5.61492
1 LAKE(LAK3) ke TWD
NT$5.370567
1 LAKE(LAK3) ke AED
د.إ0.636011
1 LAKE(LAK3) ke CHF
Fr0.13864
1 LAKE(LAK3) ke HKD
HK$1.346541
1 LAKE(LAK3) ke AMD
֏66.26992
1 LAKE(LAK3) ke MAD
.د.م1.613423
1 LAKE(LAK3) ke MXN
$3.218181
1 LAKE(LAK3) ke SAR
ريال0.649875
1 LAKE(LAK3) ke ETB
Br26.599817
1 LAKE(LAK3) ke KES
KSh22.379962
1 LAKE(LAK3) ke JOD
د.أ0.1228697
1 LAKE(LAK3) ke PLN
0.637744
1 LAKE(LAK3) ke RON
лв0.76252
1 LAKE(LAK3) ke SEK
kr1.656748
1 LAKE(LAK3) ke BGN
лв0.292877
1 LAKE(LAK3) ke HUF
Ft57.939389
1 LAKE(LAK3) ke CZK
3.654897
1 LAKE(LAK3) ke KWD
د.ك0.0530298
1 LAKE(LAK3) ke ILS
0.566691
1 LAKE(LAK3) ke BOB
Bs1.19577
1 LAKE(LAK3) ke AZN
0.29461
1 LAKE(LAK3) ke TJS
SM1.597826
1 LAKE(LAK3) ke GEL
0.469643
1 LAKE(LAK3) ke AOA
Kz158.11892
1 LAKE(LAK3) ke BHD
.د.ب0.0651608
1 LAKE(LAK3) ke BMD
$0.1733
1 LAKE(LAK3) ke DKK
kr1.119518
1 LAKE(LAK3) ke HNL
L4.554324
1 LAKE(LAK3) ke MUR
7.9718
1 LAKE(LAK3) ke NAD
$3.010221
1 LAKE(LAK3) ke NOK
kr1.76766
1 LAKE(LAK3) ke NZD
$0.306741
1 LAKE(LAK3) ke PAB
B/.0.1733
1 LAKE(LAK3) ke PGK
K0.739991
1 LAKE(LAK3) ke QAR
ر.ق0.630812
1 LAKE(LAK3) ke RSD
дин.17.591683
1 LAKE(LAK3) ke UZS
soʻm2,063.094908
1 LAKE(LAK3) ke ALL
L14.534671
1 LAKE(LAK3) ke ANG
ƒ0.310207
1 LAKE(LAK3) ke AWG
ƒ0.31194
1 LAKE(LAK3) ke BBD
$0.3466
1 LAKE(LAK3) ke BAM
KM0.292877
1 LAKE(LAK3) ke BIF
Fr511.0617
1 LAKE(LAK3) ke BND
$0.22529
1 LAKE(LAK3) ke BSD
$0.1733
1 LAKE(LAK3) ke JMD
$27.788655
1 LAKE(LAK3) ke KHR
695.983198
1 LAKE(LAK3) ke KMF
Fr73.9991
1 LAKE(LAK3) ke LAK
3,767.391229
1 LAKE(LAK3) ke LKR
රු52.833971
1 LAKE(LAK3) ke MDL
L2.965163
1 LAKE(LAK3) ke MGA
Ar780.62985
1 LAKE(LAK3) ke MOP
P1.3864
1 LAKE(LAK3) ke MVR
2.66882
1 LAKE(LAK3) ke MWK
MK300.34623
1 LAKE(LAK3) ke MZN
MT11.082535
1 LAKE(LAK3) ke NPR
रु24.55661
1 LAKE(LAK3) ke PYG
1,229.0436
1 LAKE(LAK3) ke RWF
Fr251.8049
1 LAKE(LAK3) ke SBD
$1.424526
1 LAKE(LAK3) ke SCR
2.609898
1 LAKE(LAK3) ke SRD
$6.67205
1 LAKE(LAK3) ke SVC
$1.514642
1 LAKE(LAK3) ke SZL
L3.006755
1 LAKE(LAK3) ke TMT
m0.60655
1 LAKE(LAK3) ke TND
د.ت0.5127947
1 LAKE(LAK3) ke TTD
$1.173241
1 LAKE(LAK3) ke UGX
Sh605.8568
1 LAKE(LAK3) ke XAF
Fr98.4344
1 LAKE(LAK3) ke XCD
$0.46791
1 LAKE(LAK3) ke XOF
Fr98.4344
1 LAKE(LAK3) ke XPF
Fr17.8499
1 LAKE(LAK3) ke BWP
P2.330885
1 LAKE(LAK3) ke BZD
$0.348333
1 LAKE(LAK3) ke CVE
$16.609072
1 LAKE(LAK3) ke DJF
Fr30.8474
1 LAKE(LAK3) ke DOP
$11.14319
1 LAKE(LAK3) ke DZD
د.ج22.612184
1 LAKE(LAK3) ke FJD
$0.395124
1 LAKE(LAK3) ke GNF
Fr1,506.8435
1 LAKE(LAK3) ke GTQ
Q1.327478
1 LAKE(LAK3) ke GYD
$36.247428
1 LAKE(LAK3) ke ISK
kr21.8358

Sumber Daya LAKE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LAKE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LAKE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LAKE

Berapa nilai LAKE (LAK3) hari ini?
Harga live LAK3 dalam USD adalah 0.1733 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAK3 ke USD saat ini?
Harga LAK3 ke USD saat ini adalah $ 0.1733. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LAKE?
Kapitalisasi pasar LAK3 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAK3?
Suplai beredar LAK3 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAK3?
LAK3 mencapai harga ATH sebesar 1.898046926606538 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAK3?
LAK3 mencapai harga ATL 0.13317864041087402 USD.
Berapa volume perdagangan LAK3?
Volume perdagangan 24 jam live LAK3 adalah $ 61.68K USD.
Akankah harga LAK3 naik lebih tinggi tahun ini?
LAK3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAK3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting LAKE (LAK3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LAK3 ke USD

Jumlah

LAK3
LAK3
USD
USD

1 LAK3 = 0.1733 USD

Perdagangkan LAK3

LAK3/USDT
$0.1736
-3.11%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

