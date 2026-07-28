Analisis Teknis Lido DAO (LDO) Hari Ini Halaman Analisis Lido DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LDO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lido DAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lido DAO (LDO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.387 -- +0.70% +57.38% -0.06%

Indikator Teknikal Lido DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lido DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 8 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 4 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3867 0.3866 R2 0.3866 0.3866 R1 0.3866 0.3866 PP 0.3865 0.3865 S1 0.3865 0.3865 S2 0.3864 0.3865 S3 0.3864 0.3864

Sinyal Pasar Lido DAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.08M $11.54 M $11.46 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $6.83 M Penjualan Aktif 3 Hari $6.91 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.45M Pembelian Aktif 7 Hari $18.50 M Penjualan Aktif 7 Hari $18.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lido DAO Aliran Masuk Bersih Harga LDOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.09 M 0.39 2026-07-27 $0.03 M 0.38 2026-07-26 -$0.07 M 0.38 2026-07-25 -$0.28 M 0.38 2026-07-24 -$0.13 M 0.39 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Lido DAO (LDO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lido DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam LDO / USDT $0.387 $0.387 $0.387 0.00% 0.00% (USDT) Trade LDO / USDC $0.3866 $0.3866 $0.3866 0.00% 0.00% (USDT) Trade