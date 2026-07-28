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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lido DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lido DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lido DAO (LDO) Hari Ini

Analisis Teknis Lido DAO (LDO) Hari Ini

Halaman Analisis Lido DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LDO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lido DAO di bawah ini.

Perubahan Harga Lido DAO (LDO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.387--+0.70%+57.38%-0.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lido DAO

Indikator Teknikal Lido DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lido DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 8
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 6Netral 4Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3867
0.3866
R2
0.3866
0.3866
R1
0.3866
0.3866
PP
0.3865
0.3865
S1
0.3865
0.3865
S2
0.3864
0.3865
S3
0.3864
0.3864

Sinyal Pasar Lido DAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.08M
$11.54 M
$11.46 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$6.83 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$6.91 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.45M
Pembelian Aktif 7 Hari
$18.50 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$18.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lido DAO

Aliran Masuk BersihHarga LDOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.09 M0.39
2026-07-27$0.03 M0.38
2026-07-26-$0.07 M0.38
2026-07-25-$0.28 M0.38
2026-07-24-$0.13 M0.39

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Lido DAO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Lido DAO (LDO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lido DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LDO/USDT
$0.387
$0.387$0.387
0.00%
0.00% (USDT)
LDO/USDC
$0.3866
$0.3866$0.3866
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LDO = 0.387 USD

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