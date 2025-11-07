BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Legacy Network hari ini adalah 1.8194 USD. Lacak informasi harga aktual LGCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LGCT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Legacy Network hari ini adalah 1.8194 USD. Lacak informasi harga aktual LGCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LGCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LGCT

Info Harga LGCT

Penjelasan LGCT

Whitepaper LGCT

Situs Web Resmi LGCT

Tokenomi LGCT

Prakiraan Harga LGCT

Riwayat LGCT

Panduan Membeli LGCT

Konverter LGCT ke Mata Uang Fiat

Spot LGCT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Legacy Network

Harga Legacy Network(LGCT)

Harga Live 1 LGCT ke USD:

$1.8194
$1.8194$1.8194
-0.21%1D
USD
Grafik Harga Live Legacy Network (LGCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:50 (UTC+8)

Informasi Harga Legacy Network (LGCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.8091
$ 1.8091$ 1.8091
Low 24 Jam
$ 1.8247
$ 1.8247$ 1.8247
High 24 Jam

$ 1.8091
$ 1.8091$ 1.8091

$ 1.8247
$ 1.8247$ 1.8247

$ 2.1998545114038492
$ 2.1998545114038492$ 2.1998545114038492

$ 0.7988833348798597
$ 0.7988833348798597$ 0.7988833348798597

-0.01%

-0.21%

-0.27%

-0.27%

Harga aktual Legacy Network (LGCT) adalah $ 1.8194. Selama 24 jam terakhir, LGCT diperdagangkan antara low $ 1.8091 dan high $ 1.8247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLGCT adalah $ 2.1998545114038492, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.7988833348798597.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LGCT telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -0.21% selama 24 jam, dan -0.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Legacy Network (LGCT)

No.226

$ 193.11M
$ 193.11M$ 193.11M

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 545.82M
$ 545.82M$ 545.82M

106.14M
106.14M 106.14M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

35.37%

BSC

Kapitalisasi Pasar Legacy Network saat ini adalah $ 193.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.53M. Suplai beredar LGCT adalah 106.14M, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 545.82M.

Riwayat Harga Legacy Network (LGCT) USD

Pantau perubahan harga Legacy Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003829-0.21%
30 Days$ -0.1274-6.55%
60 Hari$ -0.0981-5.12%
90 Hari$ +0.1154+6.77%
Perubahan Harga Legacy Network Hari Ini

Hari ini, LGCT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003829 (-0.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Legacy Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1274 (-6.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Legacy Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LGCT terlihat mengalami perubahan $ -0.0981 (-5.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Legacy Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1154 (+6.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Legacy Network (LGCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Legacy Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Legacy Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LGCT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Legacy Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Legacy Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Legacy Network (USD)

Berapa nilai Legacy Network (LGCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Legacy Network (LGCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Legacy Network.

Cek prediksi harga Legacy Network sekarang!

Tokenomi Legacy Network (LGCT)

Memahami tokenomi Legacy Network (LGCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LGCT sekarang!

Cara membeli Legacy Network (LGCT)

Ingin mengetahui cara membeli Legacy Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Legacy Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LGCT ke Mata Uang Lokal

1 Legacy Network(LGCT) ke VND
47,877.511
1 Legacy Network(LGCT) ke AUD
A$2.801876
1 Legacy Network(LGCT) ke GBP
1.382744
1 Legacy Network(LGCT) ke EUR
1.564684
1 Legacy Network(LGCT) ke USD
$1.8194
1 Legacy Network(LGCT) ke MYR
RM7.605092
1 Legacy Network(LGCT) ke TRY
76.59674
1 Legacy Network(LGCT) ke JPY
¥278.3682
1 Legacy Network(LGCT) ke ARS
ARS$2,640.622578
1 Legacy Network(LGCT) ke RUB
147.808056
1 Legacy Network(LGCT) ke INR
161.326198
1 Legacy Network(LGCT) ke IDR
Rp30,323.321204
1 Legacy Network(LGCT) ke PHP
107.399182
1 Legacy Network(LGCT) ke EGP
￡E.86.039426
1 Legacy Network(LGCT) ke BRL
R$9.715596
1 Legacy Network(LGCT) ke CAD
C$2.565354
1 Legacy Network(LGCT) ke BDT
221.984994
1 Legacy Network(LGCT) ke NGN
2,617.825496
1 Legacy Network(LGCT) ke COP
$6,970.867354
1 Legacy Network(LGCT) ke ZAR
R.31.584784
1 Legacy Network(LGCT) ke UAH
76.523964
1 Legacy Network(LGCT) ke TZS
T.Sh.4,470.2658
1 Legacy Network(LGCT) ke VES
Bs405.7262
1 Legacy Network(LGCT) ke CLP
$1,713.8748
1 Legacy Network(LGCT) ke PKR
Rs514.235216
1 Legacy Network(LGCT) ke KZT
957.058982
1 Legacy Network(LGCT) ke THB
฿58.94856
1 Legacy Network(LGCT) ke TWD
NT$56.383206
1 Legacy Network(LGCT) ke AED
د.إ6.677198
1 Legacy Network(LGCT) ke CHF
Fr1.45552
1 Legacy Network(LGCT) ke HKD
HK$14.136738
1 Legacy Network(LGCT) ke AMD
֏695.73856
1 Legacy Network(LGCT) ke MAD
.د.م16.938614
1 Legacy Network(LGCT) ke MXN
$33.786258
1 Legacy Network(LGCT) ke SAR
ريال6.82275
1 Legacy Network(LGCT) ke ETB
Br279.259706
1 Legacy Network(LGCT) ke KES
KSh234.957316
1 Legacy Network(LGCT) ke JOD
د.أ1.2899546
1 Legacy Network(LGCT) ke PLN
6.695392
1 Legacy Network(LGCT) ke RON
лв8.00536
1 Legacy Network(LGCT) ke SEK
kr17.393464
1 Legacy Network(LGCT) ke BGN
лв3.074786
1 Legacy Network(LGCT) ke HUF
Ft608.280002
1 Legacy Network(LGCT) ke CZK
38.371146
1 Legacy Network(LGCT) ke KWD
د.ك0.5567364
1 Legacy Network(LGCT) ke ILS
5.949438
1 Legacy Network(LGCT) ke BOB
Bs12.55386
1 Legacy Network(LGCT) ke AZN
3.09298
1 Legacy Network(LGCT) ke TJS
SM16.774868
1 Legacy Network(LGCT) ke GEL
4.930574
1 Legacy Network(LGCT) ke AOA
Kz1,660.02056
1 Legacy Network(LGCT) ke BHD
.د.ب0.6840944
1 Legacy Network(LGCT) ke BMD
$1.8194
1 Legacy Network(LGCT) ke DKK
kr11.753324
1 Legacy Network(LGCT) ke HNL
L47.813832
1 Legacy Network(LGCT) ke MUR
83.6924
1 Legacy Network(LGCT) ke NAD
$31.602978
1 Legacy Network(LGCT) ke NOK
kr18.55788
1 Legacy Network(LGCT) ke NZD
$3.220338
1 Legacy Network(LGCT) ke PAB
B/.1.8194
1 Legacy Network(LGCT) ke PGK
K7.768838
1 Legacy Network(LGCT) ke QAR
ر.ق6.622616
1 Legacy Network(LGCT) ke RSD
дин.184.687294
1 Legacy Network(LGCT) ke UZS
soʻm21,659.520344
1 Legacy Network(LGCT) ke ALL
L152.593078
1 Legacy Network(LGCT) ke ANG
ƒ3.256726
1 Legacy Network(LGCT) ke AWG
ƒ3.27492
1 Legacy Network(LGCT) ke BBD
$3.6388
1 Legacy Network(LGCT) ke BAM
KM3.074786
1 Legacy Network(LGCT) ke BIF
Fr5,365.4106
1 Legacy Network(LGCT) ke BND
$2.36522
1 Legacy Network(LGCT) ke BSD
$1.8194
1 Legacy Network(LGCT) ke JMD
$291.74079
1 Legacy Network(LGCT) ke KHR
7,306.819564
1 Legacy Network(LGCT) ke KMF
Fr776.8838
1 Legacy Network(LGCT) ke LAK
39,552.173122
1 Legacy Network(LGCT) ke LKR
රු554.680478
1 Legacy Network(LGCT) ke MDL
L31.129934
1 Legacy Network(LGCT) ke MGA
Ar8,195.4873
1 Legacy Network(LGCT) ke MOP
P14.5552
1 Legacy Network(LGCT) ke MVR
28.01876
1 Legacy Network(LGCT) ke MWK
MK3,153.20214
1 Legacy Network(LGCT) ke MZN
MT116.35063
1 Legacy Network(LGCT) ke NPR
रु257.80898
1 Legacy Network(LGCT) ke PYG
12,903.1848
1 Legacy Network(LGCT) ke RWF
Fr2,643.5882
1 Legacy Network(LGCT) ke SBD
$14.955468
1 Legacy Network(LGCT) ke SCR
27.400164
1 Legacy Network(LGCT) ke SRD
$70.0469
1 Legacy Network(LGCT) ke SVC
$15.901556
1 Legacy Network(LGCT) ke SZL
L31.56659
1 Legacy Network(LGCT) ke TMT
m6.3679
1 Legacy Network(LGCT) ke TND
د.ت5.3836046
1 Legacy Network(LGCT) ke TTD
$12.317338
1 Legacy Network(LGCT) ke UGX
Sh6,360.6224
1 Legacy Network(LGCT) ke XAF
Fr1,033.4192
1 Legacy Network(LGCT) ke XCD
$4.91238
1 Legacy Network(LGCT) ke XOF
Fr1,033.4192
1 Legacy Network(LGCT) ke XPF
Fr187.3982
1 Legacy Network(LGCT) ke BWP
P24.47093
1 Legacy Network(LGCT) ke BZD
$3.656994
1 Legacy Network(LGCT) ke CVE
$174.371296
1 Legacy Network(LGCT) ke DJF
Fr323.8532
1 Legacy Network(LGCT) ke DOP
$116.98742
1 Legacy Network(LGCT) ke DZD
د.ج237.395312
1 Legacy Network(LGCT) ke FJD
$4.148232
1 Legacy Network(LGCT) ke GNF
Fr15,819.683
1 Legacy Network(LGCT) ke GTQ
Q13.936604
1 Legacy Network(LGCT) ke GYD
$380.545704
1 Legacy Network(LGCT) ke ISK
kr229.2444

Sumber Daya Legacy Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Legacy Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Legacy Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Legacy Network

Berapa nilai Legacy Network (LGCT) hari ini?
Harga live LGCT dalam USD adalah 1.8194 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LGCT ke USD saat ini?
Harga LGCT ke USD saat ini adalah $ 1.8194. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Legacy Network?
Kapitalisasi pasar LGCT adalah $ 193.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LGCT?
Suplai beredar LGCT adalah 106.14M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LGCT?
LGCT mencapai harga ATH sebesar 2.1998545114038492 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LGCT?
LGCT mencapai harga ATL 0.7988833348798597 USD.
Berapa volume perdagangan LGCT?
Volume perdagangan 24 jam live LGCT adalah $ 1.53M USD.
Akankah harga LGCT naik lebih tinggi tahun ini?
LGCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LGCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Legacy Network (LGCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LGCT ke USD

Jumlah

LGCT
LGCT
USD
USD

1 LGCT = 1.8194 USD

Perdagangkan LGCT

LGCT/USDT
$1.8194
$1.8194$1.8194
-0.21%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,122.83
$101,122.83$101,122.83

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.31
$3,327.31$3,327.31

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1227
$1.1227$1.1227

+30.85%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,122.83
$101,122.83$101,122.83

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.31
$3,327.31$3,327.31

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2144
$2.2144$2.2144

-0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0166
$1.0166$1.0166

+0.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003999
$0.0003999$0.0003999

+166.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013569
$0.013569$0.013569

+1,256.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.458
$4.458$4.458

+345.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006552
$0.006552$0.006552

+207.02%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005436
$0.00000000005436$0.00000000005436

+61.40%