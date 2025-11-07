BursaDEX+
Harga live Line Protocol hari ini adalah 0.0000118 USD. Lacak informasi harga aktual LINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LINE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Line Protocol(LINE)

Harga Live 1 LINE ke USD:

$0.0000118
-23.37%1D
USD
Grafik Harga Live Line Protocol (LINE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:05 (UTC+8)

Informasi Harga Line Protocol (LINE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000115
Low 24 Jam
$ 0.000027
High 24 Jam

$ 0.0000115
$ 0.000027
--
--
-24.85%

-23.36%

-26.25%

-26.25%

Harga aktual Line Protocol (LINE) adalah $ 0.0000118. Selama 24 jam terakhir, LINE diperdagangkan antara low $ 0.0000115 dan high $ 0.000027, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLINE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LINE telah berubah sebesar -24.85% selama 1 jam terakhir, -23.36% selama 24 jam, dan -26.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Line Protocol (LINE)

--
$ 952.87
$ 5.90K
--
500,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Line Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 952.87. Suplai beredar LINE adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.90K.

Riwayat Harga Line Protocol (LINE) USD

Pantau perubahan harga Line Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003599-23.36%
30 Days$ -0.0000133-52.99%
60 Hari$ -0.0000675-85.12%
90 Hari$ -0.0349882-99.97%
Perubahan Harga Line Protocol Hari Ini

Hari ini, LINE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000003599 (-23.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Line Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000133 (-52.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Line Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LINE terlihat mengalami perubahan $ -0.0000675 (-85.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Line Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0349882 (-99.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Line Protocol (LINE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Line Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Line Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LINE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Line Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Line Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Line Protocol (USD)

Berapa nilai Line Protocol (LINE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Line Protocol (LINE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Line Protocol.

Cek prediksi harga Line Protocol sekarang!

Tokenomi Line Protocol (LINE)

Memahami tokenomi Line Protocol (LINE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LINE sekarang!

Cara membeli Line Protocol (LINE)

Ingin mengetahui cara membeli Line Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Line Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LINE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Line Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Line Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Line Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Line Protocol

Berapa nilai Line Protocol (LINE) hari ini?
Harga live LINE dalam USD adalah 0.0000118 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LINE ke USD saat ini?
Harga LINE ke USD saat ini adalah $ 0.0000118. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Line Protocol?
Kapitalisasi pasar LINE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LINE?
Suplai beredar LINE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LINE?
LINE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LINE?
LINE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LINE?
Volume perdagangan 24 jam live LINE adalah $ 952.87 USD.
Akankah harga LINE naik lebih tinggi tahun ini?
LINE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LINE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Line Protocol (LINE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

