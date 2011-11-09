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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Litecoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Litecoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Litecoin (LTC) Hari Ini

Analisis Teknis Litecoin (LTC) Hari Ini

Halaman Analisis Litecoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Litecoin di bawah ini.

Perubahan Harga Litecoin (LTC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$46.12---2.77%+9.36%-17.19%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Litecoin

Indikator Teknikal Litecoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Litecoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 4
Beli 8
Moving Averages:JualJual 9Netral 0Beli 5
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
46.1033
46.0966
R2
46.0966
46.089
R1
46.0833
46.0843
PP
46.0766
46.0766
S1
46.0633
46.069
S2
46.0566
46.0643
S3
46.0433
46.0566

Sinyal Pasar Litecoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.24M
$56.28 M
$56.52 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.13M
Pembelian Aktif 3 Hari
$13.17 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$13.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.09M
Pembelian Aktif 7 Hari
$33.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$32.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Litecoin

Aliran Masuk BersihHarga LTCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.51 M46.59
2026-07-27-$0.12 M46.40
2026-07-26$1.55 M47.77
2026-07-25-$0.17 M46.09
2026-07-24-$1.29 M46.37

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Litecoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Litecoin (LTC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Litecoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LTC/USDT
$46.12
$46.12$46.12
0.00%
0.00% (USDT)
LTC/USDC
$46.13
$46.13$46.13
0.00%
0.00% (USDT)
LTC/BTC
$0.0007222
$0.0007222$0.0007222
0.00%
0.00% (USDT)
LTC/USD1
$46.15
$46.15$46.15
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LTC = 46.12 USD

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