Analisis Teknis Litecoin (LTC) Hari Ini Halaman Analisis Litecoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Litecoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Litecoin (LTC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $46.12 -- -2.77% +9.36% -17.19%

Indikator Teknikal Litecoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Litecoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 46.1033 46.0966 R2 46.0966 46.089 R1 46.0833 46.0843 PP 46.0766 46.0766 S1 46.0633 46.069 S2 46.0566 46.0643 S3 46.0433 46.0566

Sinyal Pasar Litecoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.24M $56.28 M $56.52 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.13M Pembelian Aktif 3 Hari $13.17 M Penjualan Aktif 3 Hari $13.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.09M Pembelian Aktif 7 Hari $33.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $32.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Litecoin Aliran Masuk Bersih Harga LTCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.51 M 46.59 2026-07-27 -$0.12 M 46.40 2026-07-26 $1.55 M 47.77 2026-07-25 -$0.17 M 46.09 2026-07-24 -$1.29 M 46.37 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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