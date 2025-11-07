BursaDEX+
Harga live Lunch Protocol hari ini adalah 0.000901 USD. Lacak informasi harga aktual LUNCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUNCH

Info Harga LUNCH

Penjelasan LUNCH

Whitepaper LUNCH

Situs Web Resmi LUNCH

Tokenomi LUNCH

Prakiraan Harga LUNCH

Riwayat LUNCH

Panduan Membeli LUNCH

Konverter LUNCH ke Mata Uang Fiat

Spot LUNCH

Futures USDT-M LUNCH

Prapasar

Earn

Berita

Blog

Learn

Logo Lunch Protocol

Harga Lunch Protocol(LUNCH)

Harga Live 1 LUNCH ke USD:

$0.000901
$0.000901
+2.73%1D
Grafik Harga Live Lunch Protocol (LUNCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:23 (UTC+8)

Informasi Harga Lunch Protocol (LUNCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000847
$ 0.000847
Low 24 Jam
$ 0.000903
$ 0.000903
High 24 Jam

$ 0.000847
$ 0.000847

$ 0.000903
$ 0.000903

--
--

--
--

+0.78%

+2.73%

+73.26%

+73.26%

Harga aktual Lunch Protocol (LUNCH) adalah $ 0.000901. Selama 24 jam terakhir, LUNCH diperdagangkan antara low $ 0.000847 dan high $ 0.000903, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNCH adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNCH telah berubah sebesar +0.78% selama 1 jam terakhir, +2.73% selama 24 jam, dan +73.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lunch Protocol (LUNCH)

--
--

$ 10.42K
$ 10.42K

$ 901.00K
$ 901.00K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Kapitalisasi Pasar Lunch Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.42K. Suplai beredar LUNCH adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 901.00K.

Riwayat Harga Lunch Protocol (LUNCH) USD

Pantau perubahan harga Lunch Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002394+2.73%
30 Days$ +0.000254+39.25%
60 Hari$ -0.000695-43.55%
90 Hari$ -0.000499-35.65%
Perubahan Harga Lunch Protocol Hari Ini

Hari ini, LUNCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002394 (+2.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lunch Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000254 (+39.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lunch Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNCH terlihat mengalami perubahan $ -0.000695 (-43.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lunch Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000499 (-35.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lunch Protocol (LUNCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lunch Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan perolehan hasil dan imbalan DeFi dengan agen AI, yang dibangun pada platform integrasi dApp yang aman dan telah masuk daftar putih.

Lunch Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lunch Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lunch Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lunch Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lunch Protocol (USD)

Berapa nilai Lunch Protocol (LUNCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lunch Protocol (LUNCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lunch Protocol.

Cek prediksi harga Lunch Protocol sekarang!

Tokenomi Lunch Protocol (LUNCH)

Memahami tokenomi Lunch Protocol (LUNCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNCH sekarang!

Cara membeli Lunch Protocol (LUNCH)

Ingin mengetahui cara membeli Lunch Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lunch Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNCH ke Mata Uang Lokal

1 Lunch Protocol(LUNCH) ke VND
23.709815
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AUD
A$0.00138754
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke GBP
0.00068476
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke EUR
0.00077486
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke USD
$0.000901
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MYR
RM0.00376618
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TRY
0.0379321
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke JPY
¥0.137853
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ARS
ARS$1.30768437
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke RUB
0.07319724
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke INR
0.07989167
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke IDR
Rp15.01666066
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PHP
0.05318603
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke EGP
￡E.0.04260829
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BRL
R$0.00481134
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke CAD
C$0.00127041
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BDT
0.10993101
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke NGN
1.29639484
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke COP
$3.45210041
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ZAR
R.0.01564136
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke UAH
0.03789606
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TZS
T.Sh.2.213757
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke VES
Bs0.200923
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke CLP
$0.848742
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PKR
Rs0.25465864
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke KZT
0.47395303
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke THB
฿0.0291924
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TWD
NT$0.02792199
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AED
د.إ0.00330667
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke CHF
Fr0.0007208
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke HKD
HK$0.00700077
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AMD
֏0.3445424
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MAD
.د.م0.00838831
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MXN
$0.01673157
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SAR
ريال0.00337875
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ETB
Br0.13829449
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke KES
KSh0.11635514
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke JOD
د.أ0.000638809
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PLN
0.00331568
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke RON
лв0.0039644
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SEK
kr0.00861356
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BGN
лв0.00152269
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke HUF
Ft0.30123133
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke CZK
0.01900209
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke KWD
د.ك0.000275706
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ILS
0.00294627
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BOB
Bs0.0062169
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AZN
0.0015317
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TJS
SM0.00830722
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke GEL
0.00244171
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AOA
Kz0.8220724
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BHD
.د.ب0.000338776
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BMD
$0.000901
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke DKK
kr0.00582046
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke HNL
L0.02367828
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MUR
0.041446
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke NAD
$0.01565037
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke NOK
kr0.0091902
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke NZD
$0.00159477
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PAB
B/.0.000901
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PGK
K0.00384727
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke QAR
ر.ق0.00327964
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke RSD
дин.0.09146051
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke UZS
soʻm10.72618876
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ALL
L0.07556687
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ANG
ƒ0.00161279
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke AWG
ƒ0.0016218
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BBD
$0.001802
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BAM
KM0.00152269
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BIF
Fr2.657049
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BND
$0.0011713
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BSD
$0.000901
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke JMD
$0.14447535
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke KHR
3.61847006
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke KMF
Fr0.384727
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke LAK
19.58695613
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke LKR
රු0.27468787
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MDL
L0.01541611
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MGA
Ar4.0585545
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MOP
P0.007208
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MVR
0.0138754
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MWK
MK1.5615231
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke MZN
MT0.05761895
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke NPR
रु0.1276717
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke PYG
6.389892
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke RWF
Fr1.309153
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SBD
$0.00740622
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SCR
0.01356906
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SRD
$0.0346885
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SVC
$0.00787474
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke SZL
L0.01563235
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TMT
m0.0031535
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TND
د.ت0.002666059
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke TTD
$0.00609977
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke UGX
Sh3.149896
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke XAF
Fr0.511768
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke XCD
$0.0024327
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke XOF
Fr0.511768
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke XPF
Fr0.092803
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BWP
P0.01211845
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke BZD
$0.00181101
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke CVE
$0.08635184
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke DJF
Fr0.160378
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke DOP
$0.0579343
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke DZD
د.ج0.11756248
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke FJD
$0.00205428
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke GNF
Fr7.834195
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke GTQ
Q0.00690166
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke GYD
$0.18845316
1 Lunch Protocol(LUNCH) ke ISK
kr0.113526

Sumber Daya Lunch Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lunch Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lunch Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lunch Protocol

Berapa nilai Lunch Protocol (LUNCH) hari ini?
Harga live LUNCH dalam USD adalah 0.000901 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNCH ke USD saat ini?
Harga LUNCH ke USD saat ini adalah $ 0.000901. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lunch Protocol?
Kapitalisasi pasar LUNCH adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNCH?
Suplai beredar LUNCH adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNCH?
LUNCH mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNCH?
LUNCH mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LUNCH?
Volume perdagangan 24 jam live LUNCH adalah $ 10.42K USD.
Akankah harga LUNCH naik lebih tinggi tahun ini?
LUNCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 LUNCH = 0.000901 USD

$0.000901
$101,111.42

$3,326.54

$156.52

$1.0003

$1.0913

$101,111.42

$3,326.54

$156.52

$2.2141

$1.0130

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1125

$0.0003992

$0.013688

$4.418

$0.006870

$0.1125

$0.0000002275

