Analisis Teknis Heroes of Mavia (MAVIA) Hari Ini Halaman Analisis Heroes of Mavia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAVIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Heroes of Mavia di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Heroes of Mavia (MAVIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02612 -- -3.48% -8.68% -30.44%

Indikator Teknikal Heroes of Mavia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Heroes of Mavia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 6 Netral 12 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 7 Beli 2 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02622 0.02621 R2 0.02621 0.02621 R1 0.02621 0.02621 PP 0.0262 0.0262 S1 0.0262 0.0262 S2 0.02619 0.0262 S3 0.02619 0.02619

Sinyal Pasar Heroes of Mavia Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.39M $8.26 M $8.64 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Heroes of Mavia Aliran Masuk Bersih Harga MAVIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.00 M 0.03 2026-07-26 $0.01 M 0.03 2026-07-25 -$0.13 M 0.03 2026-07-24 -$0.22 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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