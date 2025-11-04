BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Harga live MAY hari ini adalah 0.02361 USD. Lacak informasi harga aktual MAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MAY hari ini adalah 0.02361 USD. Lacak informasi harga aktual MAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAY

Info Harga MAY

Penjelasan MAY

Whitepaper MAY

Situs Web Resmi MAY

Tokenomi MAY

Prakiraan Harga MAY

Riwayat MAY

Panduan Membeli MAY

Konverter MAY ke Mata Uang Fiat

Spot MAY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MAY

Harga MAY(MAY)

Harga Live 1 MAY ke USD:

$0.02361
$0.02361$0.02361
-9.33%1D
USD
Grafik Harga Live MAY (MAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:39:05 (UTC+8)

Informasi Harga MAY (MAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02346
$ 0.02346$ 0.02346
Low 24 Jam
$ 0.02696
$ 0.02696$ 0.02696
High 24 Jam

$ 0.02346
$ 0.02346$ 0.02346

$ 0.02696
$ 0.02696$ 0.02696

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.023510029435705578
$ 0.023510029435705578$ 0.023510029435705578

0.00%

-9.33%

-18.08%

-18.08%

Harga aktual MAY (MAY) adalah $ 0.02361. Selama 24 jam terakhir, MAY diperdagangkan antara low $ 0.02346 dan high $ 0.02696, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAY adalah $ 10.157036358034295, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.023510029435705578.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -9.33% selama 24 jam, dan -18.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MAY (MAY)

No.1216

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

$ 30.04K
$ 30.04K$ 30.04K

$ 23.61M
$ 23.61M$ 23.61M

323.05M
323.05M 323.05M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

32.30%

SOL

Kapitalisasi Pasar MAY saat ini adalah $ 7.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 30.04K. Suplai beredar MAY adalah 323.05M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.61M.

Riwayat Harga MAY (MAY) USD

Pantau perubahan harga MAY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0024295-9.33%
30 Days$ -0.01625-40.77%
60 Hari$ -0.01849-43.92%
90 Hari$ -0.02525-51.68%
Perubahan Harga MAY Hari Ini

Hari ini, MAY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0024295 (-9.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MAY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01625 (-40.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MAY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAY terlihat mengalami perubahan $ -0.01849 (-43.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MAY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02525 (-51.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MAY (MAY)?

Lihat halaman Riwayat Harga MAY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MAY (MAY)

MAY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MAY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MAY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MAY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MAY (USD)

Berapa nilai MAY (MAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MAY (MAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAY.

Cek prediksi harga MAY sekarang!

Tokenomi MAY (MAY)

Memahami tokenomi MAY (MAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAY sekarang!

Cara membeli MAY (MAY)

Ingin mengetahui cara membeli MAY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MAY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAY ke Mata Uang Lokal

1 MAY(MAY) ke VND
621.29715
1 MAY(MAY) ke AUD
A$0.0361233
1 MAY(MAY) ke GBP
0.0179436
1 MAY(MAY) ke EUR
0.0203046
1 MAY(MAY) ke USD
$0.02361
1 MAY(MAY) ke MYR
RM0.0989259
1 MAY(MAY) ke TRY
0.9935088
1 MAY(MAY) ke JPY
¥3.61233
1 MAY(MAY) ke ARS
ARS$34.9258008
1 MAY(MAY) ke RUB
1.9135905
1 MAY(MAY) ke INR
2.0939709
1 MAY(MAY) ke IDR
Rp393.4998426
1 MAY(MAY) ke PHP
1.383546
1 MAY(MAY) ke EGP
￡E.1.1162808
1 MAY(MAY) ke BRL
R$0.1267857
1 MAY(MAY) ke CAD
C$0.033054
1 MAY(MAY) ke BDT
2.8813644
1 MAY(MAY) ke NGN
34.0201212
1 MAY(MAY) ke COP
$91.15821
1 MAY(MAY) ke ZAR
R.0.4122306
1 MAY(MAY) ke UAH
0.9925644
1 MAY(MAY) ke TZS
T.Sh.58.00977
1 MAY(MAY) ke VES
Bs5.26503
1 MAY(MAY) ke CLP
$22.14618
1 MAY(MAY) ke PKR
Rs6.6712416
1 MAY(MAY) ke KZT
12.4002081
1 MAY(MAY) ke THB
฿0.7677972
1 MAY(MAY) ke TWD
NT$0.7290768
1 MAY(MAY) ke AED
د.إ0.0866487
1 MAY(MAY) ke CHF
Fr0.018888
1 MAY(MAY) ke HKD
HK$0.1834497
1 MAY(MAY) ke AMD
֏9.0320055
1 MAY(MAY) ke MAD
.د.م0.2198091
1 MAY(MAY) ke MXN
$0.4400904
1 MAY(MAY) ke SAR
ريال0.0885375
1 MAY(MAY) ke ETB
Br3.6033582
1 MAY(MAY) ke KES
KSh3.0501759
1 MAY(MAY) ke JOD
د.أ0.01673949
1 MAY(MAY) ke PLN
0.087357
1 MAY(MAY) ke RON
лв0.1043562
1 MAY(MAY) ke SEK
kr0.2250033
1 MAY(MAY) ke BGN
лв0.0399009
1 MAY(MAY) ke HUF
Ft7.9681389
1 MAY(MAY) ke CZK
0.4998237
1 MAY(MAY) ke KWD
د.ك0.00724827
1 MAY(MAY) ke ILS
0.0772047
1 MAY(MAY) ke BOB
Bs0.1636173
1 MAY(MAY) ke AZN
0.040137
1 MAY(MAY) ke TJS
SM0.2176842
1 MAY(MAY) ke GEL
0.0642192
1 MAY(MAY) ke AOA
Kz21.541764
1 MAY(MAY) ke BHD
.د.ب0.00890097
1 MAY(MAY) ke BMD
$0.02361
1 MAY(MAY) ke DKK
kr0.1529928
1 MAY(MAY) ke HNL
L0.6218874
1 MAY(MAY) ke MUR
1.083699
1 MAY(MAY) ke NAD
$0.408453
1 MAY(MAY) ke NOK
kr0.240822
1 MAY(MAY) ke NZD
$0.0415536
1 MAY(MAY) ke PAB
B/.0.02361
1 MAY(MAY) ke PGK
K0.0993981
1 MAY(MAY) ke QAR
ر.ق0.0859404
1 MAY(MAY) ke RSD
дин.2.4053868
1 MAY(MAY) ke UZS
soʻm284.4577659
1 MAY(MAY) ke ALL
L1.98324
1 MAY(MAY) ke ANG
ƒ0.0422619
1 MAY(MAY) ke AWG
ƒ0.0422619
1 MAY(MAY) ke BBD
$0.04722
1 MAY(MAY) ke BAM
KM0.0399009
1 MAY(MAY) ke BIF
Fr69.43701
1 MAY(MAY) ke BND
$0.030693
1 MAY(MAY) ke BSD
$0.02361
1 MAY(MAY) ke JMD
$3.7889328
1 MAY(MAY) ke KHR
94.8191766
1 MAY(MAY) ke KMF
Fr10.05786
1 MAY(MAY) ke LAK
513.2608593
1 MAY(MAY) ke LKR
රු7.1871201
1 MAY(MAY) ke MDL
L0.3994812
1 MAY(MAY) ke MGA
Ar106.351245
1 MAY(MAY) ke MOP
P0.18888
1 MAY(MAY) ke MVR
0.363594
1 MAY(MAY) ke MWK
MK40.9895571
1 MAY(MAY) ke MZN
MT1.5098595
1 MAY(MAY) ke NPR
रु3.3507312
1 MAY(MAY) ke PYG
167.44212
1 MAY(MAY) ke RWF
Fr34.25811
1 MAY(MAY) ke SBD
$0.1943103
1 MAY(MAY) ke SCR
0.3293595
1 MAY(MAY) ke SRD
$0.916068
1 MAY(MAY) ke SVC
$0.2063514
1 MAY(MAY) ke SZL
L0.408453
1 MAY(MAY) ke TMT
m0.0828711
1 MAY(MAY) ke TND
د.ت0.06861066
1 MAY(MAY) ke TTD
$0.1598397
1 MAY(MAY) ke UGX
Sh82.25724
1 MAY(MAY) ke XAF
Fr13.4577
1 MAY(MAY) ke XCD
$0.063747
1 MAY(MAY) ke XOF
Fr13.4577
1 MAY(MAY) ke XPF
Fr2.43183
1 MAY(MAY) ke BWP
P0.3168462
1 MAY(MAY) ke BZD
$0.0474561
1 MAY(MAY) ke CVE
$2.2637268
1 MAY(MAY) ke DJF
Fr4.17897
1 MAY(MAY) ke DOP
$1.5188313
1 MAY(MAY) ke DZD
د.ج3.0818133
1 MAY(MAY) ke FJD
$0.0538308
1 MAY(MAY) ke GNF
Fr205.28895
1 MAY(MAY) ke GTQ
Q0.1808526
1 MAY(MAY) ke GYD
$4.9382676
1 MAY(MAY) ke ISK
kr2.97486

Sumber Daya MAY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MAY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MAY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MAY

Berapa nilai MAY (MAY) hari ini?
Harga live MAY dalam USD adalah 0.02361 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAY ke USD saat ini?
Harga MAY ke USD saat ini adalah $ 0.02361. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MAY?
Kapitalisasi pasar MAY adalah $ 7.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAY?
Suplai beredar MAY adalah 323.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAY?
MAY mencapai harga ATH sebesar 10.157036358034295 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAY?
MAY mencapai harga ATL 0.023510029435705578 USD.
Berapa volume perdagangan MAY?
Volume perdagangan 24 jam live MAY adalah $ 30.04K USD.
Akankah harga MAY naik lebih tinggi tahun ini?
MAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:39:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MAY (MAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MAY ke USD

Jumlah

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.02361 USD

Perdagangkan MAY

MAY/USDT
$0.02361
$0.02361$0.02361
-9.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,792.79
$103,792.79$103,792.79

-1.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,485.47
$3,485.47$3,485.47

-2.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.79
$160.79$160.79

-3.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1440
$1.1440$1.1440

-24.84%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,792.79
$103,792.79$103,792.79

-1.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,485.47
$3,485.47$3,485.47

-2.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.79
$160.79$160.79

-3.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2663
$2.2663$2.2663

-2.60%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16503
$0.16503$0.16503

-1.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Momentum

Momentum

MMT

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo Play AI

Play AI

PLAI

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Bondex

Bondex

BDXN

$0.07137
$0.07137$0.07137

+155.62%

Logo Decred

Decred

DCR

$50.045
$50.045$50.045

+134.99%

Logo DASH

DASH

DASH

$147.84
$147.84$147.84

+73.27%

Logo PIVX

PIVX

PIVX

$0.3842
$0.3842$0.3842

+68.21%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001583
$0.0000000000001583$0.0000000000001583

+58.30%