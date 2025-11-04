Apa yang dimaksud dengan MAY (MAY)

Sumber Daya MAY

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MAY Berapa nilai MAY (MAY) hari ini? Harga live MAY dalam USD adalah 0.02361 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MAY ke USD saat ini? $ 0.02361 . Cobalah Harga MAY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MAY? Kapitalisasi pasar MAY adalah $ 7.63M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MAY? Suplai beredar MAY adalah 323.05M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MAY? MAY mencapai harga ATH sebesar 10.157036358034295 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MAY? MAY mencapai harga ATL 0.023510029435705578 USD . Berapa volume perdagangan MAY? Volume perdagangan 24 jam live MAY adalah $ 30.04K USD . Akankah harga MAY naik lebih tinggi tahun ini? MAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MAY (MAY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-04 05:28:00 Kabar Industri Terkini Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta 11-04 03:53:00 Kabar Industri Terkini ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar 11-03 17:18:56 Kabar Industri Terkini Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini 11-02 15:42:00 Kabar Industri Terkini Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar 11-01 15:13:00 Kabar Industri Terkini Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah 11-01 13:14:00 Kabar Industri Terkini Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

