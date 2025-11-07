BursaDEX+
Harga live Meme AI hari ini adalah 0.0001331 USD. Lacak informasi harga aktual MEMEAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEMEAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:56 (UTC+8)

Informasi Harga Meme AI (MEMEAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001263
$ 0.0001263$ 0.0001263
Low 24 Jam
$ 0.0001331
$ 0.0001331$ 0.0001331
High 24 Jam

$ 0.0001263
$ 0.0001263$ 0.0001263

$ 0.0001331
$ 0.0001331$ 0.0001331

$ 0.036880904709814116
$ 0.036880904709814116$ 0.036880904709814116

$ 0.000007916971873719
$ 0.000007916971873719$ 0.000007916971873719

0.00%

0.00%

-28.06%

-28.06%

Harga aktual Meme AI (MEMEAI) adalah $ 0.0001331. Selama 24 jam terakhir, MEMEAI diperdagangkan antara low $ 0.0001263 dan high $ 0.0001331, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEMEAI adalah $ 0.036880904709814116, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000007916971873719.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEMEAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -28.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meme AI (MEMEAI)

No.3003

$ 96.90K
$ 96.90K$ 96.90K

$ 77.67
$ 77.67$ 77.67

$ 133.10K
$ 133.10K$ 133.10K

728.04M
728.04M 728.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

72.80%

ETH

Kapitalisasi Pasar Meme AI saat ini adalah $ 96.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 77.67. Suplai beredar MEMEAI adalah 728.04M, dan total suplainya sebesar 900000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.10K.

Riwayat Harga Meme AI (MEMEAI) USD

Pantau perubahan harga Meme AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0000728-35.36%
60 Hari$ -0.0000704-34.60%
90 Hari$ -0.0000706-34.66%
Perubahan Harga Meme AI Hari Ini

Hari ini, MEMEAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Meme AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000728 (-35.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Meme AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEMEAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0000704 (-34.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Meme AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000706 (-34.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Meme AI (MEMEAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Meme AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Meme AI (MEMEAI)

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Meme AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meme AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEMEAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Meme AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meme AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meme AI (USD)

Berapa nilai Meme AI (MEMEAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meme AI (MEMEAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meme AI.

Cek prediksi harga Meme AI sekarang!

Tokenomi Meme AI (MEMEAI)

Memahami tokenomi Meme AI (MEMEAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEMEAI sekarang!

Cara membeli Meme AI (MEMEAI)

Ingin mengetahui cara membeli Meme AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meme AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meme AI

Berapa nilai Meme AI (MEMEAI) hari ini?
Harga live MEMEAI dalam USD adalah 0.0001331 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEMEAI ke USD saat ini?
Harga MEMEAI ke USD saat ini adalah $ 0.0001331. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meme AI?
Kapitalisasi pasar MEMEAI adalah $ 96.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEMEAI?
Suplai beredar MEMEAI adalah 728.04M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEMEAI?
MEMEAI mencapai harga ATH sebesar 0.036880904709814116 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEMEAI?
MEMEAI mencapai harga ATL 0.000007916971873719 USD.
Berapa volume perdagangan MEMEAI?
Volume perdagangan 24 jam live MEMEAI adalah $ 77.67 USD.
Akankah harga MEMEAI naik lebih tinggi tahun ini?
MEMEAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEMEAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Meme AI (MEMEAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

