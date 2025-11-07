Apa yang dimaksud dengan MISSION (MISSION)

MissionPawsible adalah platform GameFi seluler yang terintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi perpesanan, dimulai dengan Telegram, yang dikembangkan oleh tim di balik BabyDoge — salah satu memecoin terbesar di dunia. Platform ini menata ulang konsep pembangunan kota seluler klasik melalui ekonomi Web3 yang didukung oleh token $MP, di mana progresnya membuka hadiah musiman dan kumpulan hadiah. Selain membangun, pengguna dapat berkompetisi dalam permainan kasual melawan agen AI atau menantang teman di ruang pribadi — semuanya tanpa meninggalkan obrolan. Dengan onboarding instan, mekanisme yang menarik, dan akses ke komunitas yang besar, MissionPawsible menghadirkan game blockchain ke platform yang sudah digunakan orang setiap hari.

Prediksi Harga MISSION (USD)

Berapa nilai MISSION (MISSION) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MISSION (MISSION) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MISSION.

Cek prediksi harga MISSION sekarang!

Tokenomi MISSION (MISSION)

Memahami tokenomi MISSION (MISSION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MISSION sekarang!

Sumber Daya MISSION

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MISSION, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

