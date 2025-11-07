BursaDEX+
Harga live MiL.k hari ini adalah 0.08261 USD. Lacak informasi harga aktual MLK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MLK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MLK

Info Harga MLK

Penjelasan MLK

Whitepaper MLK

Situs Web Resmi MLK

Tokenomi MLK

Prakiraan Harga MLK

Riwayat MLK

Panduan Membeli MLK

Konverter MLK ke Mata Uang Fiat

Spot MLK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MiL.k

Harga MiL.k(MLK)

Harga Live 1 MLK ke USD:

$0.08257
$0.08257$0.08257
-0.07%1D
USD
Grafik Harga Live MiL.k (MLK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:41 (UTC+8)

Informasi Harga MiL.k (MLK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.081
$ 0.081$ 0.081
Low 24 Jam
$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272
High 24 Jam

$ 0.081
$ 0.081$ 0.081

$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.08231538020361434
$ 0.08231538020361434$ 0.08231538020361434

+0.27%

-0.06%

-14.74%

-14.74%

Harga aktual MiL.k (MLK) adalah $ 0.08261. Selama 24 jam terakhir, MLK diperdagangkan antara low $ 0.081 dan high $ 0.08272, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMLK adalah $ 4.33902357, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08231538020361434.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MLK telah berubah sebesar +0.27% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -14.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MiL.k (MLK)

No.513

$ 41.93M
$ 41.93M$ 41.93M

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

$ 81.47M
$ 81.47M$ 81.47M

507.63M
507.63M 507.63M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.47%

ARB

Kapitalisasi Pasar MiL.k saat ini adalah $ 41.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.70K. Suplai beredar MLK adalah 507.63M, dan total suplainya sebesar 986245419. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.47M.

Riwayat Harga MiL.k (MLK) USD

Pantau perubahan harga MiL.k untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000578-0.06%
30 Days$ -0.04749-36.51%
60 Hari$ -0.06289-43.23%
90 Hari$ +0.03261+65.22%
Perubahan Harga MiL.k Hari Ini

Hari ini, MLK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000578 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MiL.k 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04749 (-36.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MiL.k 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MLK terlihat mengalami perubahan $ -0.06289 (-43.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MiL.k 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.03261 (+65.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MiL.k (MLK)?

Lihat halaman Riwayat Harga MiL.k sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MiL.k (MLK)

MiL.k tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MiL.k Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MLK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MiL.k di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MiL.k dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MiL.k (USD)

Berapa nilai MiL.k (MLK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MiL.k (MLK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MiL.k.

Cek prediksi harga MiL.k sekarang!

Tokenomi MiL.k (MLK)

Memahami tokenomi MiL.k (MLK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MLK sekarang!

Cara membeli MiL.k (MLK)

Ingin mengetahui cara membeli MiL.k? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MiL.k di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MLK ke Mata Uang Lokal

1 MiL.k(MLK) ke VND
2,173.88215
1 MiL.k(MLK) ke AUD
A$0.1272194
1 MiL.k(MLK) ke GBP
0.0627836
1 MiL.k(MLK) ke EUR
0.0710446
1 MiL.k(MLK) ke USD
$0.08261
1 MiL.k(MLK) ke MYR
RM0.3444837
1 MiL.k(MLK) ke TRY
3.486142
1 MiL.k(MLK) ke JPY
¥12.63933
1 MiL.k(MLK) ke ARS
ARS$119.8976757
1 MiL.k(MLK) ke RUB
6.7112364
1 MiL.k(MLK) ke INR
7.3250287
1 MiL.k(MLK) ke IDR
Rp1,376.8327826
1 MiL.k(MLK) ke PHP
4.8797727
1 MiL.k(MLK) ke EGP
￡E.3.907453
1 MiL.k(MLK) ke BRL
R$0.4419635
1 MiL.k(MLK) ke CAD
C$0.1164801
1 MiL.k(MLK) ke BDT
10.0792461
1 MiL.k(MLK) ke NGN
118.8625724
1 MiL.k(MLK) ke COP
$316.5127801
1 MiL.k(MLK) ke ZAR
R.1.4357618
1 MiL.k(MLK) ke UAH
3.4745766
1 MiL.k(MLK) ke TZS
T.Sh.202.97277
1 MiL.k(MLK) ke VES
Bs18.75247
1 MiL.k(MLK) ke CLP
$77.90123
1 MiL.k(MLK) ke PKR
Rs23.3488904
1 MiL.k(MLK) ke KZT
43.4553383
1 MiL.k(MLK) ke THB
฿2.676564
1 MiL.k(MLK) ke TWD
NT$2.5600839
1 MiL.k(MLK) ke AED
د.إ0.3031787
1 MiL.k(MLK) ke CHF
Fr0.066088
1 MiL.k(MLK) ke HKD
HK$0.6418797
1 MiL.k(MLK) ke AMD
֏31.590064
1 MiL.k(MLK) ke MAD
.د.م0.768273
1 MiL.k(MLK) ke MXN
$1.5348938
1 MiL.k(MLK) ke SAR
ريال0.3097875
1 MiL.k(MLK) ke ETB
Br12.7128529
1 MiL.k(MLK) ke KES
KSh10.6682554
1 MiL.k(MLK) ke JOD
د.أ0.05857049
1 MiL.k(MLK) ke PLN
0.3040048
1 MiL.k(MLK) ke RON
лв0.363484
1 MiL.k(MLK) ke SEK
kr0.7914038
1 MiL.k(MLK) ke BGN
лв0.1396109
1 MiL.k(MLK) ke HUF
Ft27.6652629
1 MiL.k(MLK) ke CZK
1.7422449
1 MiL.k(MLK) ke KWD
د.ك0.02527866
1 MiL.k(MLK) ke ILS
0.2701347
1 MiL.k(MLK) ke BOB
Bs0.570009
1 MiL.k(MLK) ke AZN
0.140437
1 MiL.k(MLK) ke TJS
SM0.7616642
1 MiL.k(MLK) ke GEL
0.2238731
1 MiL.k(MLK) ke AOA
Kz75.7194999
1 MiL.k(MLK) ke BHD
.د.ب0.03114397
1 MiL.k(MLK) ke BMD
$0.08261
1 MiL.k(MLK) ke DKK
kr0.5344867
1 MiL.k(MLK) ke HNL
L2.1759474
1 MiL.k(MLK) ke MUR
3.7951034
1 MiL.k(MLK) ke NAD
$1.4349357
1 MiL.k(MLK) ke NOK
kr0.8434481
1 MiL.k(MLK) ke NZD
$0.1462197
1 MiL.k(MLK) ke PAB
B/.0.08261
1 MiL.k(MLK) ke PGK
K0.346962
1 MiL.k(MLK) ke QAR
ر.ق0.3007004
1 MiL.k(MLK) ke RSD
дин.8.3923499
1 MiL.k(MLK) ke UZS
soʻm995.3009759
1 MiL.k(MLK) ke ALL
L6.9268485
1 MiL.k(MLK) ke ANG
ƒ0.1478719
1 MiL.k(MLK) ke AWG
ƒ0.148698
1 MiL.k(MLK) ke BBD
$0.16522
1 MiL.k(MLK) ke BAM
KM0.1396109
1 MiL.k(MLK) ke BIF
Fr243.61689
1 MiL.k(MLK) ke BND
$0.107393
1 MiL.k(MLK) ke BSD
$0.08261
1 MiL.k(MLK) ke JMD
$13.2465135
1 MiL.k(MLK) ke KHR
331.7667166
1 MiL.k(MLK) ke KMF
Fr34.6962
1 MiL.k(MLK) ke LAK
1,795.8695293
1 MiL.k(MLK) ke LKR
රු25.1853107
1 MiL.k(MLK) ke MDL
L1.40437
1 MiL.k(MLK) ke MGA
Ar372.116745
1 MiL.k(MLK) ke MOP
P0.66088
1 MiL.k(MLK) ke MVR
1.272194
1 MiL.k(MLK) ke MWK
MK143.4200471
1 MiL.k(MLK) ke MZN
MT5.2829095
1 MiL.k(MLK) ke NPR
रु11.705837
1 MiL.k(MLK) ke PYG
585.87012
1 MiL.k(MLK) ke RWF
Fr119.86711
1 MiL.k(MLK) ke SBD
$0.6798803
1 MiL.k(MLK) ke SCR
1.15654
1 MiL.k(MLK) ke SRD
$3.180485
1 MiL.k(MLK) ke SVC
$0.7220114
1 MiL.k(MLK) ke SZL
L1.4341096
1 MiL.k(MLK) ke TMT
m0.289135
1 MiL.k(MLK) ke TND
د.ت0.24444299
1 MiL.k(MLK) ke TTD
$0.5592697
1 MiL.k(MLK) ke UGX
Sh288.80456
1 MiL.k(MLK) ke XAF
Fr46.92248
1 MiL.k(MLK) ke XCD
$0.223047
1 MiL.k(MLK) ke XOF
Fr46.92248
1 MiL.k(MLK) ke XPF
Fr8.50883
1 MiL.k(MLK) ke BWP
P1.1111045
1 MiL.k(MLK) ke BZD
$0.1660461
1 MiL.k(MLK) ke CVE
$7.9173424
1 MiL.k(MLK) ke DJF
Fr14.62197
1 MiL.k(MLK) ke DOP
$5.3126491
1 MiL.k(MLK) ke DZD
د.ج10.7789528
1 MiL.k(MLK) ke FJD
$0.1883508
1 MiL.k(MLK) ke GNF
Fr718.29395
1 MiL.k(MLK) ke GTQ
Q0.6327926
1 MiL.k(MLK) ke GYD
$17.2787076
1 MiL.k(MLK) ke ISK
kr10.40886

Sumber Daya MiL.k

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MiL.k, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MiL.k
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MiL.k

Berapa nilai MiL.k (MLK) hari ini?
Harga live MLK dalam USD adalah 0.08261 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MLK ke USD saat ini?
Harga MLK ke USD saat ini adalah $ 0.08261. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MiL.k?
Kapitalisasi pasar MLK adalah $ 41.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MLK?
Suplai beredar MLK adalah 507.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MLK?
MLK mencapai harga ATH sebesar 4.33902357 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MLK?
MLK mencapai harga ATL 0.08231538020361434 USD.
Berapa volume perdagangan MLK?
Volume perdagangan 24 jam live MLK adalah $ 57.70K USD.
Akankah harga MLK naik lebih tinggi tahun ini?
MLK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MLK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MiL.k (MLK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

