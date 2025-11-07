BursaDEX+
Harga live MOBIX hari ini adalah 0.01073 USD. Lacak informasi harga aktual MOBX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOBX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MOBX

Info Harga MOBX

Penjelasan MOBX

Whitepaper MOBX

Situs Web Resmi MOBX

Tokenomi MOBX

Prakiraan Harga MOBX

Riwayat MOBX

Panduan Membeli MOBX

Harga Live 1 MOBX ke USD:

$0.01073
-0.37%1D
USD
Grafik Harga Live MOBIX (MOBX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:01 (UTC+8)

Informasi Harga MOBIX (MOBX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0097
Low 24 Jam
$ 0.0135
High 24 Jam

$ 0.0097
$ 0.0135
$ 0.3530778122874511
$ 0.011573141688408596
+0.18%

-0.37%

-20.41%

-20.41%

Harga aktual MOBIX (MOBX) adalah $ 0.01073. Selama 24 jam terakhir, MOBX diperdagangkan antara low $ 0.0097 dan high $ 0.0135, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOBX adalah $ 0.3530778122874511, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011573141688408596.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOBX telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, -0.37% selama 24 jam, dan -20.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MOBIX (MOBX)

No.7393

$ 0.00
$ 62.96K
$ 1.12M
0.00
104,707,255
104,707,255 104,707,255

FET

Kapitalisasi Pasar MOBIX saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.96K. Suplai beredar MOBX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 104707255. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.12M.

Riwayat Harga MOBIX (MOBX) USD

Pantau perubahan harga MOBIX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000398-0.37%
30 Days$ -0.00653-37.84%
60 Hari$ -0.00384-26.36%
90 Hari$ -0.0077-41.78%
Perubahan Harga MOBIX Hari Ini

Hari ini, MOBX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000398 (-0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MOBIX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00653 (-37.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MOBIX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MOBX terlihat mengalami perubahan $ -0.00384 (-26.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MOBIX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0077 (-41.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MOBIX (MOBX)?

Lihat halaman Riwayat Harga MOBIX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MOBIX (MOBX)

MOBIX memberi penghargaan kepada pengguna untuk menggunakan alat transportasi ramah lingkungan, seperti mengendarai sepeda, e-Bike, skuter, skateboard, dll. Dengan memilih untuk bergerak bebas emisi, mereka akan mendapatkan token MOBX! Token akan menjadi instrumen insentif utama untuk layanan mikromobilitas dan penyedia infrastruktur agar layanan mereka dipromosikan secara otomatis dan kontekstual.

MOBIX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MOBIX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MOBX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MOBIX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MOBIX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MOBIX (USD)

Berapa nilai MOBIX (MOBX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MOBIX (MOBX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOBIX.

Cek prediksi harga MOBIX sekarang!

Tokenomi MOBIX (MOBX)

Memahami tokenomi MOBIX (MOBX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOBX sekarang!

Cara membeli MOBIX (MOBX)

Ingin mengetahui cara membeli MOBIX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MOBIX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOBX ke Mata Uang Lokal

1 MOBIX(MOBX) ke VND
282.35995
1 MOBIX(MOBX) ke AUD
A$0.0165242
1 MOBIX(MOBX) ke GBP
0.0081548
1 MOBIX(MOBX) ke EUR
0.0092278
1 MOBIX(MOBX) ke USD
$0.01073
1 MOBIX(MOBX) ke MYR
RM0.0448514
1 MOBIX(MOBX) ke TRY
0.451733
1 MOBIX(MOBX) ke JPY
¥1.64169
1 MOBIX(MOBX) ke ARS
ARS$15.5732001
1 MOBIX(MOBX) ke RUB
0.8715979
1 MOBIX(MOBX) ke INR
0.9514291
1 MOBIX(MOBX) ke IDR
Rp178.8332618
1 MOBIX(MOBX) ke PHP
0.6332846
1 MOBIX(MOBX) ke EGP
￡E.0.507529
1 MOBIX(MOBX) ke BRL
R$0.0574055
1 MOBIX(MOBX) ke CAD
C$0.0151293
1 MOBIX(MOBX) ke BDT
1.3091673
1 MOBIX(MOBX) ke NGN
15.4387532
1 MOBIX(MOBX) ke COP
$41.1110293
1 MOBIX(MOBX) ke ZAR
R.0.1864874
1 MOBIX(MOBX) ke UAH
0.4513038
1 MOBIX(MOBX) ke TZS
T.Sh.26.36361
1 MOBIX(MOBX) ke VES
Bs2.43571
1 MOBIX(MOBX) ke CLP
$10.11839
1 MOBIX(MOBX) ke PKR
Rs3.0327272
1 MOBIX(MOBX) ke KZT
5.6443019
1 MOBIX(MOBX) ke THB
฿0.3477593
1 MOBIX(MOBX) ke TWD
NT$0.3325227
1 MOBIX(MOBX) ke AED
د.إ0.0393791
1 MOBIX(MOBX) ke CHF
Fr0.008584
1 MOBIX(MOBX) ke HKD
HK$0.0833721
1 MOBIX(MOBX) ke AMD
֏4.103152
1 MOBIX(MOBX) ke MAD
.د.م0.099789
1 MOBIX(MOBX) ke MXN
$0.1993634
1 MOBIX(MOBX) ke SAR
ريال0.0402375
1 MOBIX(MOBX) ke ETB
Br1.6469477
1 MOBIX(MOBX) ke KES
KSh1.3856722
1 MOBIX(MOBX) ke JOD
د.أ0.00760757
1 MOBIX(MOBX) ke PLN
0.0394864
1 MOBIX(MOBX) ke RON
лв0.047212
1 MOBIX(MOBX) ke SEK
kr0.1025788
1 MOBIX(MOBX) ke BGN
лв0.0181337
1 MOBIX(MOBX) ke HUF
Ft3.5873609
1 MOBIX(MOBX) ke CZK
0.2261884
1 MOBIX(MOBX) ke KWD
د.ك0.00328338
1 MOBIX(MOBX) ke ILS
0.0350871
1 MOBIX(MOBX) ke BOB
Bs0.074037
1 MOBIX(MOBX) ke AZN
0.018241
1 MOBIX(MOBX) ke TJS
SM0.0989306
1 MOBIX(MOBX) ke GEL
0.0290783
1 MOBIX(MOBX) ke AOA
Kz9.790052
1 MOBIX(MOBX) ke BHD
.د.ب0.00403448
1 MOBIX(MOBX) ke BMD
$0.01073
1 MOBIX(MOBX) ke DKK
kr0.0693158
1 MOBIX(MOBX) ke HNL
L0.2819844
1 MOBIX(MOBX) ke MUR
0.49358
1 MOBIX(MOBX) ke NAD
$0.1863801
1 MOBIX(MOBX) ke NOK
kr0.109446
1 MOBIX(MOBX) ke NZD
$0.0189921
1 MOBIX(MOBX) ke PAB
B/.0.01073
1 MOBIX(MOBX) ke PGK
K0.0458171
1 MOBIX(MOBX) ke QAR
ر.ق0.0390572
1 MOBIX(MOBX) ke RSD
дин.1.0895242
1 MOBIX(MOBX) ke UZS
soʻm127.7380748
1 MOBIX(MOBX) ke ALL
L0.8999251
1 MOBIX(MOBX) ke ANG
ƒ0.0192067
1 MOBIX(MOBX) ke AWG
ƒ0.019314
1 MOBIX(MOBX) ke BBD
$0.02146
1 MOBIX(MOBX) ke BAM
KM0.0181337
1 MOBIX(MOBX) ke BIF
Fr31.64277
1 MOBIX(MOBX) ke BND
$0.013949
1 MOBIX(MOBX) ke BSD
$0.01073
1 MOBIX(MOBX) ke JMD
$1.7205555
1 MOBIX(MOBX) ke KHR
43.0923238
1 MOBIX(MOBX) ke KMF
Fr4.5066
1 MOBIX(MOBX) ke LAK
233.2608649
1 MOBIX(MOBX) ke LKR
රු3.2712551
1 MOBIX(MOBX) ke MDL
L0.1835903
1 MOBIX(MOBX) ke MGA
Ar48.333285
1 MOBIX(MOBX) ke MOP
P0.08584
1 MOBIX(MOBX) ke MVR
0.165242
1 MOBIX(MOBX) ke MWK
MK18.596163
1 MOBIX(MOBX) ke MZN
MT0.6861835
1 MOBIX(MOBX) ke NPR
रु1.520441
1 MOBIX(MOBX) ke PYG
76.09716
1 MOBIX(MOBX) ke RWF
Fr15.56923
1 MOBIX(MOBX) ke SBD
$0.0882006
1 MOBIX(MOBX) ke SCR
0.1615938
1 MOBIX(MOBX) ke SRD
$0.413105
1 MOBIX(MOBX) ke SVC
$0.0937802
1 MOBIX(MOBX) ke SZL
L0.1861655
1 MOBIX(MOBX) ke TMT
m0.037555
1 MOBIX(MOBX) ke TND
د.ت0.03175007
1 MOBIX(MOBX) ke TTD
$0.0726421
1 MOBIX(MOBX) ke UGX
Sh37.51208
1 MOBIX(MOBX) ke XAF
Fr6.09464
1 MOBIX(MOBX) ke XCD
$0.028971
1 MOBIX(MOBX) ke XOF
Fr6.09464
1 MOBIX(MOBX) ke XPF
Fr1.10519
1 MOBIX(MOBX) ke BWP
P0.1443185
1 MOBIX(MOBX) ke BZD
$0.0215673
1 MOBIX(MOBX) ke CVE
$1.0283632
1 MOBIX(MOBX) ke DJF
Fr1.90994
1 MOBIX(MOBX) ke DOP
$0.689939
1 MOBIX(MOBX) ke DZD
د.ج1.4000504
1 MOBIX(MOBX) ke FJD
$0.0244644
1 MOBIX(MOBX) ke GNF
Fr93.29735
1 MOBIX(MOBX) ke GTQ
Q0.0821918
1 MOBIX(MOBX) ke GYD
$2.2442868
1 MOBIX(MOBX) ke ISK
kr1.35198

Sumber Daya MOBIX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MOBIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MOBIX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MOBIX

Berapa nilai MOBIX (MOBX) hari ini?
Harga live MOBX dalam USD adalah 0.01073 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOBX ke USD saat ini?
Harga MOBX ke USD saat ini adalah $ 0.01073. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MOBIX?
Kapitalisasi pasar MOBX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOBX?
Suplai beredar MOBX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOBX?
MOBX mencapai harga ATH sebesar 0.3530778122874511 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOBX?
MOBX mencapai harga ATL 0.011573141688408596 USD.
Berapa volume perdagangan MOBX?
Volume perdagangan 24 jam live MOBX adalah $ 62.96K USD.
Akankah harga MOBX naik lebih tinggi tahun ini?
MOBX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOBX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MOBIX (MOBX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

