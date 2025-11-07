Apa yang dimaksud dengan MOBIX (MOBX)

MOBIX memberi penghargaan kepada pengguna untuk menggunakan alat transportasi ramah lingkungan, seperti mengendarai sepeda, e-Bike, skuter, skateboard, dll. Dengan memilih untuk bergerak bebas emisi, mereka akan mendapatkan token MOBX! Token akan menjadi instrumen insentif utama untuk layanan mikromobilitas dan penyedia infrastruktur agar layanan mereka dipromosikan secara otomatis dan kontekstual.

MOBIX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MOBIX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MOBX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang MOBIX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MOBIX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MOBIX (USD)

Berapa nilai MOBIX (MOBX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MOBIX (MOBX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOBIX.

Cek prediksi harga MOBIX sekarang!

Tokenomi MOBIX (MOBX)

Memahami tokenomi MOBIX (MOBX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOBX sekarang!

Cara membeli MOBIX (MOBX)

Ingin mengetahui cara membeli MOBIX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MOBIX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOBX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya MOBIX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MOBIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MOBIX Berapa nilai MOBIX (MOBX) hari ini? Harga live MOBX dalam USD adalah 0.01073 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MOBX ke USD saat ini? $ 0.01073 . Cobalah Harga MOBX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MOBIX? Kapitalisasi pasar MOBX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MOBX? Suplai beredar MOBX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MOBX? MOBX mencapai harga ATH sebesar 0.3530778122874511 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MOBX? MOBX mencapai harga ATL 0.011573141688408596 USD . Berapa volume perdagangan MOBX? Volume perdagangan 24 jam live MOBX adalah $ 62.96K USD . Akankah harga MOBX naik lebih tinggi tahun ini? MOBX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOBX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

