Harga live Nasdaq666 hari ini adalah 0.0003501 USD. Lacak informasi harga aktual NDQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NDQ dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0003506
$0.0003506$0.0003506
+1.47%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:51 (UTC+8)

$ 0.0003446
$ 0.0003446$ 0.0003446
$ 0.0003527
$ 0.0003527$ 0.0003527
$ 0.0003446
$ 0.0003446$ 0.0003446

$ 0.0003527
$ 0.0003527$ 0.0003527

$ 0.047681533505841554
$ 0.047681533505841554$ 0.047681533505841554

$ 0.000048008333071897
$ 0.000048008333071897$ 0.000048008333071897

+0.20%

+1.47%

-19.34%

-19.34%

Harga aktual Nasdaq666 (NDQ) adalah $ 0.0003501. Selama 24 jam terakhir, NDQ diperdagangkan antara low $ 0.0003446 dan high $ 0.0003527, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNDQ adalah $ 0.047681533505841554, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000048008333071897.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NDQ telah berubah sebesar +0.20% selama 1 jam terakhir, +1.47% selama 24 jam, dan -19.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 350.10K
$ 350.10K$ 350.10K

$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K

$ 350.10K
$ 350.10K$ 350.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Nasdaq666 saat ini adalah $ 350.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.36K. Suplai beredar NDQ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 350.10K.

Pantau perubahan harga Nasdaq666 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ +0.000005079+1.47%
30 Days$ -0.0248419-98.62%
60 Hari$ -0.0096499-96.50%
90 Hari$ -0.0096499-96.50%
Hari ini, NDQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000005079 (+1.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0248419 (-98.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NDQ terlihat mengalami perubahan $ -0.0096499 (-96.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0096499 (-96.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nasdaq666 (NDQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nasdaq666 sekarang.

NDQ, idola pop kripto-native pertama di BNB, memadukan budaya idola virtual dengan simbolisme finansial untuk menciptakan gelombang baru aset budaya pop Web3. Visinya adalah membangun "kerajaan pop yang ditokenisasi".

Nasdaq666 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nasdaq666 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NDQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nasdaq666 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nasdaq666 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Berapa nilai Nasdaq666 (NDQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nasdaq666 (NDQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nasdaq666.

Cek prediksi harga Nasdaq666 sekarang!

Memahami tokenomi Nasdaq666 (NDQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NDQ sekarang!

Ingin mengetahui cara membeli Nasdaq666? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nasdaq666 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 Nasdaq666(NDQ) ke VND
9.2128815
1 Nasdaq666(NDQ) ke AUD
A$0.000539154
1 Nasdaq666(NDQ) ke GBP
0.000266076
1 Nasdaq666(NDQ) ke EUR
0.000301086
1 Nasdaq666(NDQ) ke USD
$0.0003501
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nasdaq666, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Nasdaq666
Explorer Blok

Berapa nilai Nasdaq666 (NDQ) hari ini?
Harga live NDQ dalam USD adalah 0.0003501 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NDQ ke USD saat ini?
Harga NDQ ke USD saat ini adalah $ 0.0003501. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nasdaq666?
Kapitalisasi pasar NDQ adalah $ 350.10K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NDQ?
Suplai beredar NDQ adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NDQ?
NDQ mencapai harga ATH sebesar 0.047681533505841554 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NDQ?
NDQ mencapai harga ATL 0.000048008333071897 USD.
Berapa volume perdagangan NDQ?
Volume perdagangan 24 jam live NDQ adalah $ 55.36K USD.
Akankah harga NDQ naik lebih tinggi tahun ini?
NDQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NDQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nasdaq666 (NDQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

NDQ/USDT
$0.0003506
$0.0003506$0.0003506
+1.53%

