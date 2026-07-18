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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NEAR, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NEAR, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis NEAR (NEAR) Hari Ini

Analisis Teknis NEAR (NEAR) Hari Ini

Halaman Analisis NEAR menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEAR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NEAR di bawah ini.

Perubahan Harga NEAR (NEAR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.7458---11.65%-7.58%+29.52%
Ketahui selengkapnya tentang Harga NEAR

Indikator Teknikal NEAR

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari NEAR di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.7473
1.7466
R2
1.7466
1.7462
R1
1.7463
1.746
PP
1.7456
1.7456
S1
1.7453
1.7452
S2
1.7446
1.745
S3
1.7443
1.7446

Sinyal Pasar NEAR

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.11M
$46.06 M
$46.18 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.45M
Pembelian Aktif 3 Hari
$16.24 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$16.70 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.27M
Pembelian Aktif 7 Hari
$88.79 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$87.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal NEAR

Aliran Masuk BersihHarga NEARUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$2.54 M1.74
2026-07-27-$1.26 M1.77
2026-07-26-$0.86 M1.80
2026-07-25-$1.80 M1.80
2026-07-24-$2.82 M1.82

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi NEAR Selengkapnya

Perdagangkan Pasar NEAR (NEAR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NEAR secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NEAR/USDT
$1.7455
$1.7455$1.7455
0.00%
0.00% (USDT)
NEAR/USDC
$1.7427
$1.7427$1.7427
0.00%
0.00% (USDT)
NEAR/USD1
$1.7445
$1.7445$1.7445
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.7458 USD

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