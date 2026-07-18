Analisis Teknis NEAR (NEAR) Hari Ini Halaman Analisis NEAR menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEAR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NEAR di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga NEAR (NEAR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.7458 -- -11.65% -7.58% +29.52%

Indikator Teknikal NEAR

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari NEAR di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.7473 1.7466 R2 1.7466 1.7462 R1 1.7463 1.746 PP 1.7456 1.7456 S1 1.7453 1.7452 S2 1.7446 1.745 S3 1.7443 1.7446

Sinyal Pasar NEAR Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.11M $46.06 M $46.18 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.45M Pembelian Aktif 3 Hari $16.24 M Penjualan Aktif 3 Hari $16.70 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.27M Pembelian Aktif 7 Hari $88.79 M Penjualan Aktif 7 Hari $87.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal NEAR Aliran Masuk Bersih Harga NEARUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$2.54 M 1.74 2026-07-27 -$1.26 M 1.77 2026-07-26 -$0.86 M 1.80 2026-07-25 -$1.80 M 1.80 2026-07-24 -$2.82 M 1.82 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar NEAR (NEAR) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NEAR secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam NEAR / USDT $1.7455 $1.7455 $1.7455 0.00% 0.00% (USDT) Trade NEAR / USDC $1.7427 $1.7427 $1.7427 0.00% 0.00% (USDT) Trade NEAR / USD1 $1.7445 $1.7445 $1.7445 0.00% 0.00% (USDT) Trade