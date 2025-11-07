BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NeuroWeb AI hari ini adalah 0.0137 USD. Lacak informasi harga aktual NEURO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEURO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NeuroWeb AI hari ini adalah 0.0137 USD. Lacak informasi harga aktual NEURO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEURO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEURO

Info Harga NEURO

Penjelasan NEURO

Whitepaper NEURO

Situs Web Resmi NEURO

Tokenomi NEURO

Prakiraan Harga NEURO

Riwayat NEURO

Panduan Membeli NEURO

Konverter NEURO ke Mata Uang Fiat

Spot NEURO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NeuroWeb AI

Harga NeuroWeb AI(NEURO)

Harga Live 1 NEURO ke USD:

$0.0137
$0.0137$0.0137
+2.23%1D
USD
Grafik Harga Live NeuroWeb AI (NEURO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:01:32 (UTC+8)

Informasi Harga NeuroWeb AI (NEURO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01289
$ 0.01289$ 0.01289
Low 24 Jam
$ 0.0137
$ 0.0137$ 0.0137
High 24 Jam

$ 0.01289
$ 0.01289$ 0.01289

$ 0.0137
$ 0.0137$ 0.0137

$ 0.2545440843600831
$ 0.2545440843600831$ 0.2545440843600831

$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428

0.00%

+2.23%

-6.74%

-6.74%

Harga aktual NeuroWeb AI (NEURO) adalah $ 0.0137. Selama 24 jam terakhir, NEURO diperdagangkan antara low $ 0.01289 dan high $ 0.0137, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEURO adalah $ 0.2545440843600831, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01079394860652428.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEURO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.23% selama 24 jam, dan -6.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NeuroWeb AI (NEURO)

No.5073

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.34K
$ 34.34K$ 34.34K

$ 13.70M
$ 13.70M$ 13.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

548,749,977
548,749,977 548,749,977

0.00%

NEURO

Kapitalisasi Pasar NeuroWeb AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.34K. Suplai beredar NEURO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 548749977. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.70M.

Riwayat Harga NeuroWeb AI (NEURO) USD

Pantau perubahan harga NeuroWeb AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002988+2.23%
30 Days$ -0.00347-20.21%
60 Hari$ -0.00395-22.38%
90 Hari$ -0.00394-22.34%
Perubahan Harga NeuroWeb AI Hari Ini

Hari ini, NEURO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002988 (+2.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NeuroWeb AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00347 (-20.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NeuroWeb AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEURO terlihat mengalami perubahan $ -0.00395 (-22.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NeuroWeb AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00394 (-22.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NeuroWeb AI (NEURO)?

Lihat halaman Riwayat Harga NeuroWeb AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NeuroWeb AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEURO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NeuroWeb AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NeuroWeb AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NeuroWeb AI (USD)

Berapa nilai NeuroWeb AI (NEURO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NeuroWeb AI (NEURO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NeuroWeb AI.

Cek prediksi harga NeuroWeb AI sekarang!

Tokenomi NeuroWeb AI (NEURO)

Memahami tokenomi NeuroWeb AI (NEURO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEURO sekarang!

Cara membeli NeuroWeb AI (NEURO)

Ingin mengetahui cara membeli NeuroWeb AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NeuroWeb AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEURO ke Mata Uang Lokal

1 NeuroWeb AI(NEURO) ke VND
360.5155
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AUD
A$0.021098
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GBP
0.010412
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke EUR
0.011782
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke USD
$0.0137
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MYR
RM0.057129
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TRY
0.57814
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke JPY
¥2.0961
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ARS
ARS$19.883769
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RUB
1.112988
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke INR
1.214779
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke IDR
Rp228.333242
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PHP
0.809259
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke EGP
￡E.0.64801
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BRL
R$0.073295
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CAD
C$0.019317
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BDT
1.671537
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NGN
19.712108
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke COP
$52.490317
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ZAR
R.0.238106
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke UAH
0.576222
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TZS
T.Sh.33.6609
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke VES
Bs3.1099
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CLP
$12.9191
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PKR
Rs3.872168
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KZT
7.206611
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke THB
฿0.44388
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TWD
NT$0.424563
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AED
د.إ0.050279
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CHF
Fr0.01096
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HKD
HK$0.106449
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AMD
֏5.23888
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MAD
.د.م0.12741
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MXN
$0.254546
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SAR
ريال0.051375
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ETB
Br2.108293
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KES
KSh1.769218
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke JOD
د.أ0.0097133
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PLN
0.050416
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RON
лв0.06028
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SEK
kr0.131246
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BGN
лв0.023153
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HUF
Ft4.587993
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CZK
0.288933
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KWD
د.ك0.0041922
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ILS
0.044799
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BOB
Bs0.09453
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AZN
0.02329
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TJS
SM0.126314
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GEL
0.037127
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AOA
Kz12.557283
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BHD
.د.ب0.0051649
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BMD
$0.0137
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke DKK
kr0.088639
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HNL
L0.360858
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MUR
0.629378
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NAD
$0.237969
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NOK
kr0.139877
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NZD
$0.024249
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PAB
B/.0.0137
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PGK
K0.05754
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke QAR
ر.ق0.049868
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RSD
дин.1.391783
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke UZS
soʻm165.060203
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ALL
L1.148745
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ANG
ƒ0.024523
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AWG
ƒ0.02466
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BBD
$0.0274
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BAM
KM0.023153
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BIF
Fr40.4013
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BND
$0.01781
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BSD
$0.0137
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke JMD
$2.196795
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KHR
55.020022
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KMF
Fr5.754
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke LAK
297.826081
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke LKR
රු4.176719
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MDL
L0.2329
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MGA
Ar61.71165
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MOP
P0.1096
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MVR
0.21098
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MWK
MK23.784707
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MZN
MT0.876115
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NPR
रु1.94129
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PYG
97.1604
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RWF
Fr19.8787
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SBD
$0.112751
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SCR
0.1918
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SRD
$0.52745
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SVC
$0.119738
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SZL
L0.237832
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TMT
m0.04795
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TND
د.ت0.0405383
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TTD
$0.092749
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke UGX
Sh47.8952
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke XAF
Fr7.7816
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke XCD
$0.03699
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke XOF
Fr7.7816
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke XPF
Fr1.4111
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BWP
P0.184265
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BZD
$0.027537
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CVE
$1.313008
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke DJF
Fr2.4249
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke DOP
$0.881047
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke DZD
د.ج1.787576
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke FJD
$0.031236
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GNF
Fr119.1215
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GTQ
Q0.104942
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GYD
$2.865492
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ISK
kr1.7262

Sumber Daya NeuroWeb AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NeuroWeb AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NeuroWeb AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NeuroWeb AI

Berapa nilai NeuroWeb AI (NEURO) hari ini?
Harga live NEURO dalam USD adalah 0.0137 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEURO ke USD saat ini?
Harga NEURO ke USD saat ini adalah $ 0.0137. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NeuroWeb AI?
Kapitalisasi pasar NEURO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEURO?
Suplai beredar NEURO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEURO?
NEURO mencapai harga ATH sebesar 0.2545440843600831 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEURO?
NEURO mencapai harga ATL 0.01079394860652428 USD.
Berapa volume perdagangan NEURO?
Volume perdagangan 24 jam live NEURO adalah $ 34.34K USD.
Akankah harga NEURO naik lebih tinggi tahun ini?
NEURO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEURO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:01:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NeuroWeb AI (NEURO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NEURO ke USD

Jumlah

NEURO
NEURO
USD
USD

1 NEURO = 0.0137 USD

Perdagangkan NEURO

NEURO/USDT
$0.0137
$0.0137$0.0137
+2.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,526.88
$101,526.88$101,526.88

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.25
$3,320.25$3,320.25

+0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0271
$1.0271$1.0271

+19.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,526.88
$101,526.88$101,526.88

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.25
$3,320.25$3,320.25

+0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2167
$2.2167$2.2167

-0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0159
$1.0159$1.0159

-0.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0787
$0.0787$0.0787

+57.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011791
$0.011791$0.011791

+1,079.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.373
$4.373$4.373

+337.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008913
$0.008913$0.008913

+317.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001776
$0.00001776$0.00001776

+64.90%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001751
$0.001751$0.001751

+60.93%